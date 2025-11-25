Ξεκινά το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου–Χολαργού
Με ελεύθερη συμμετοχή η παρακολούθηση των διαλέξεων στο δημοτικό πανεπιστήμιο του δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, ενός σύγχρονου θεσμού δια βίου μάθησης, που στόχο έχει να προσφέρει σε όλους τους πολίτες του, την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και συμμετοχικής τοπικής κοινωνίας.
Ο θεσμός, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της σημερινής εποχής, στοχεύει στην προώθηση της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της ενεργούς πολιτότητας.
Το ΔΕΠ, όπως αναφέρει ο Δήμος, θα λειτουργεί με εντελώς δωρεάν συμμετοχή, προσφέροντας σειρά διαλέξεων υψηλού επιπέδου από πανεπιστημιακούς, ειδικούς και επιστήμονες με σημαντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Η νέα εκπαιδευτική περίοδος ξεκινά 1 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται 11 Μαΐου 2026, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικούς κύκλους που αντανακλούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της σύγχρονης κοινωνίας.
Βασικές θεματικές ενότητες
Οι τρεις βασικές θεματικές ενότητες της φετινής περιόδου είναι:
Υγεία
Πολιτισμός – Ιστορία
Τεχνητή Νοημοσύνη
«Σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα και η γνώση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, το ΔΕΠ έρχεται να προσφέρει μια οργανωμένη, εύκολα προσβάσιμη και ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία. Μέσα από τις διαλέξεις, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για επίκαιρα ζητήματα, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και δυναμικής τοπικής κοινωνίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και να γίνουν κομμάτι μιας πρωτοβουλίας που αναβαθμίζει την παιδεία, τον πολιτισμό και συνολικά την ποιότητα ζωής της κοινότητας.
