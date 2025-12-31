Η Αθήνα μετρά αντίστροφα και δίνει ραντεβού για το πιο εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.

Μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες και ένα εντυπωσιακό drone show καλωσορίζουν το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς στην Αθήνα

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τη βραδιά.

Τη σκυτάλη παίρνει στη συνέχεια ο Κωστής Μαραβέγιας που θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές. Με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Αθόρυβα πυροτεχνήματα και το μεγαλύτερο drone show της πόλης

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθόρυβα πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς σχηματισμούς, με σεβασμό στο περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους και τα ζώα.