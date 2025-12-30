magazin
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Music 30 Δεκεμβρίου 2025 | 22:40

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Πρωτοχρονιά στην Αθήνα έχει τον δικό της παλμό όταν πέφτουν τα φώτα και ανεβαίνουν τα bpm. Μακριά από τα κλασικά ρεβεγιόν, η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό dancefloor: αποθήκες που «ξυπνούν», clubs που αντέχουν μέχρι το πρώτο φως και DJ sets που λειτουργούν σαν τελετουργία μετάβασης στη νέα χρονιά.

Η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι απλά ένας ήχος – είναι ένας τρόπος να μετρήσεις τον χρόνο αλλιώς, με μπάσο, ρυθμό και σώμα σε κίνηση. Για όσους θα ζήσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, η νύχτα προσφέρει επιλογές που υπόσχονται κάτι περισσότερο από ένα countdown: ένα αυθεντικό reset, εκεί όπου η πόλη χορεύει χωρίς φόρμες και χωρίς παύσεις.

Ακολουθούν προτάσεις που ίσως σου λύσουν το μεγάλο ερώτημα της ημέρας: Που θα χορεύω τις πρώτες ώρες του 2026;

Blend New Year’s Eve w/ Chris Liebing

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς γράφεται σε καθαρό techno χρόνο, με τον Chris Liebing να αναλαμβάνει τα decks του Oddity Club και να μετατρέπει τη νύχτα σε μια ασταμάτητη εμπειρία έντασης και ρυθμού.

Από τα πρώτα beats μέχρι τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, το club γίνεται ένα ενιαίο, ιδρωμένο dancefloor, με το support των Mikee & Manolaco να χτίζει σταδιακά την ατμόσφαιρα και να οδηγεί το κοινό σε ένα techno countdown χωρίς περιττά στολίδια.

Μια βραδιά για όσους θέλουν να υποδεχτούν το νέο έτος όχι με πυροτεχνήματα, αλλά με μπάσο, διάρκεια και απόλυτη συγκέντρωση στον ήχο.

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 – 1 Ιανουαρίου 2026

ODDITY Club・Ηρακλειδών 61・Aθήνα 118 54

Από 01:00 – 09:00

Εισιτήρια: inTickets

Don’t be a dick

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Don’t Be a Dick ξετυλίγεται σαν ένα μαραθώνιο dancefloor που ξεκινά νωρίς και φτάνει βαθιά στη νέα χρονιά.

Από τις 16:00 έως τις 21:00, ο Alex Deris ζεσταίνει την ατμόσφαιρα με daytime grooves, πριν το venue κλείσει προσωρινά για την αλλαγή του χρόνου.

Μετά τα μεσάνυχτα, το πάρτι επιστρέφει δυναμικά: Roubi Roubi Roubi (00:30–03:00) και Funfare (03:00–06:00) κρατούν τον ρυθμό αμείωτο, ενώ στο Toilet Room οι Deepyadip και Bill Selfer στήνουν το δικό τους B2B από τις 03:00 έως τις 06:00.

Μια Πρωτοχρονιά χωρίς countdowns και τυπικότητες — μόνο μουσική, διάρκεια και καθαρό dancing πνεύμα.

ΑUX : CLUB

Η Πρωτοχρονιά ξεκινά χωρίς παύση με το aux να στήνει ένα 12ωρο NYE marathon που κρατά από την 01:00 έως τις 13:00, βάζοντας τη νέα χρονιά σε σταθερό clubbing ρυθμό.

Στο επίκεντρο, οι SUPERGLOSS οδηγούν την εμπειρία, πλαισιωμένοι από την aux team σε ένα συνεχές flow sets που χτίζονται, κορυφώνονται και μεταλλάσσονται όσο περνά η ώρα.

Ένα ταξίδι ηλεκτρονικής μουσικής για όσους θέλουν η 1η Ιανουαρίου να μη μοιάζει με after, αλλά με καθαρή αρχή—στον σωστό χώρο, με τη σωστή διάρκεια.

NYE rave – Aρχιτεκτονική

Αυτή την Τετάρτη (31 Δεκεμβρίου) έρχεται το μεγαλύτερο NYE rave της Αθήνας. Η πιο εκρηκτική είσοδος στη νέα χρονιά, με ένα καθαρό techno και rave line up χωρίς εκπτώσεις:

  • S N T S (Live)
  • Lee Ann Roberts
  • Christian Cambas
  • Steph b2b Evelin
  • Alisa Merphy

Χώρος: Architektoniki Club – Live Stage

Χωρίς συμβιβασμούς. Μόνο rave.

DEOS ATHENS

Η αλλαγή της χρονιάς βρίσκει την Αθήνα από ψηλά, με το 2026 να ξεκινά σε rooftop ρυθμούς και την πόλη ανοιχτή μπροστά σου. Στις 23:59, το DEOS Rooftop γίνεται το σημείο συνάντησης για ένα midnight set που δίνει τον τόνο της νέας χρονιάς, με τη μουσική να οδηγεί την εμπειρία και το βλέμμα να χάνεται στο αστικό τοπίο.

Τον ήχο υπογράφουν οι Amelia, Junior Mi, Korrila, Nostalya και Pedrik, σε μια βραδιά που κοιτά κυριολεκτικά και μεταφορικά προς τα πάνω — εκεί όπου ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο.

SMUT x NYE 2026 with Nene H x Melis Köke

Το SMUT NYE x 2026 είναι κάτι περισσότερο από ένα party: είναι μια συλλογική δήλωση Queer Fem Power Rising, που από τις 00:30 έως τις 09:00 μετατρέπει την αλλαγή του χρόνου σε τελετουργία ήχου, σώματος και ελευθερίας.

Η Nene H, με τα genre-defying sets και τη βαθιά πολιτική της παρουσία υπέρ της SWANA, queer και γυναικείας εκπροσώπησης, συναντά τη Melis Köke, μέλος της κολεκτίβας Sirän και σύμβολο ατρόμητης αυτοέκφρασης, ενώ η αθηναϊκή underground ενέργεια κορυφώνεται με την Cherry Distress, που παντρεύει tribal στοιχεία, dirty vocals και house-techno grooves.

Στα decks ανεβαίνει επίσης η Carnival Queen, μια φιγούρα δύναμης και αποπλάνησης, και η Chraja, πρωτοπόρος της queer ballroom σκηνής της Αθήνας, που ενώνει μουσική, voguing και ακτιβισμό. Μια νύχτα όπου τα σώματα κινούνται με πρόθεση, το παλιό έτος αποδομείται στον ρυθμό και το 2026 μπαίνει άγριο, φωτεινό και συλλογικό — queer, wild, radiant.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Kρυπτονομίσματα
Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Stream magazin
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas
Music 23.12.25

Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas

Τρεις φορές υποψήφιος για τα Brit Awards, μια φορά υποψήφιος για Grammy, πωλήσεις άνω των 40 εκατ. αντιτύπων παγκόσμια. Είναι άδικο να λέμε ότι ο Chris Rea έγινε γνωστός από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τέτοια καριέρα πίσω του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
