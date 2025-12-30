Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Η Πρωτοχρονιά στην Αθήνα έχει τον δικό της παλμό όταν πέφτουν τα φώτα και ανεβαίνουν τα bpm. Μακριά από τα κλασικά ρεβεγιόν, η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό dancefloor: αποθήκες που «ξυπνούν», clubs που αντέχουν μέχρι το πρώτο φως και DJ sets που λειτουργούν σαν τελετουργία μετάβασης στη νέα χρονιά.

Η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι απλά ένας ήχος – είναι ένας τρόπος να μετρήσεις τον χρόνο αλλιώς, με μπάσο, ρυθμό και σώμα σε κίνηση. Για όσους θα ζήσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, η νύχτα προσφέρει επιλογές που υπόσχονται κάτι περισσότερο από ένα countdown: ένα αυθεντικό reset, εκεί όπου η πόλη χορεύει χωρίς φόρμες και χωρίς παύσεις.

Ακολουθούν προτάσεις που ίσως σου λύσουν το μεγάλο ερώτημα της ημέρας: Που θα χορεύω τις πρώτες ώρες του 2026;

Blend New Year’s Eve w/ Chris Liebing

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς γράφεται σε καθαρό techno χρόνο, με τον Chris Liebing να αναλαμβάνει τα decks του Oddity Club και να μετατρέπει τη νύχτα σε μια ασταμάτητη εμπειρία έντασης και ρυθμού.

Από τα πρώτα beats μέχρι τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, το club γίνεται ένα ενιαίο, ιδρωμένο dancefloor, με το support των Mikee & Manolaco να χτίζει σταδιακά την ατμόσφαιρα και να οδηγεί το κοινό σε ένα techno countdown χωρίς περιττά στολίδια.

Μια βραδιά για όσους θέλουν να υποδεχτούν το νέο έτος όχι με πυροτεχνήματα, αλλά με μπάσο, διάρκεια και απόλυτη συγκέντρωση στον ήχο.

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 – 1 Ιανουαρίου 2026

ODDITY Club・Ηρακλειδών 61・Aθήνα 118 54

Από 01:00 – 09:00

Εισιτήρια: inTickets

Don’t be a dick

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Don’t Be a Dick ξετυλίγεται σαν ένα μαραθώνιο dancefloor που ξεκινά νωρίς και φτάνει βαθιά στη νέα χρονιά.

Από τις 16:00 έως τις 21:00, ο Alex Deris ζεσταίνει την ατμόσφαιρα με daytime grooves, πριν το venue κλείσει προσωρινά για την αλλαγή του χρόνου.

Μετά τα μεσάνυχτα, το πάρτι επιστρέφει δυναμικά: Roubi Roubi Roubi (00:30–03:00) και Funfare (03:00–06:00) κρατούν τον ρυθμό αμείωτο, ενώ στο Toilet Room οι Deepyadip και Bill Selfer στήνουν το δικό τους B2B από τις 03:00 έως τις 06:00.

Μια Πρωτοχρονιά χωρίς countdowns και τυπικότητες — μόνο μουσική, διάρκεια και καθαρό dancing πνεύμα.

ΑUX : CLUB

Η Πρωτοχρονιά ξεκινά χωρίς παύση με το aux να στήνει ένα 12ωρο NYE marathon που κρατά από την 01:00 έως τις 13:00, βάζοντας τη νέα χρονιά σε σταθερό clubbing ρυθμό.

Στο επίκεντρο, οι SUPERGLOSS οδηγούν την εμπειρία, πλαισιωμένοι από την aux team σε ένα συνεχές flow sets που χτίζονται, κορυφώνονται και μεταλλάσσονται όσο περνά η ώρα.

Ένα ταξίδι ηλεκτρονικής μουσικής για όσους θέλουν η 1η Ιανουαρίου να μη μοιάζει με after, αλλά με καθαρή αρχή—στον σωστό χώρο, με τη σωστή διάρκεια.

NYE rave – Aρχιτεκτονική

Αυτή την Τετάρτη (31 Δεκεμβρίου) έρχεται το μεγαλύτερο NYE rave της Αθήνας. Η πιο εκρηκτική είσοδος στη νέα χρονιά, με ένα καθαρό techno και rave line up χωρίς εκπτώσεις:

S N T S (Live)

Lee Ann Roberts

Christian Cambas

Steph b2b Evelin

Alisa Merphy

Χώρος: Architektoniki Club – Live Stage

Χωρίς συμβιβασμούς. Μόνο rave.

DEOS ATHENS

Η αλλαγή της χρονιάς βρίσκει την Αθήνα από ψηλά, με το 2026 να ξεκινά σε rooftop ρυθμούς και την πόλη ανοιχτή μπροστά σου. Στις 23:59, το DEOS Rooftop γίνεται το σημείο συνάντησης για ένα midnight set που δίνει τον τόνο της νέας χρονιάς, με τη μουσική να οδηγεί την εμπειρία και το βλέμμα να χάνεται στο αστικό τοπίο.

Τον ήχο υπογράφουν οι Amelia, Junior Mi, Korrila, Nostalya και Pedrik, σε μια βραδιά που κοιτά κυριολεκτικά και μεταφορικά προς τα πάνω — εκεί όπου ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο.

SMUT x NYE 2026 with Nene H x Melis Köke

Το SMUT NYE x 2026 είναι κάτι περισσότερο από ένα party: είναι μια συλλογική δήλωση Queer Fem Power Rising, που από τις 00:30 έως τις 09:00 μετατρέπει την αλλαγή του χρόνου σε τελετουργία ήχου, σώματος και ελευθερίας.

Η Nene H, με τα genre-defying sets και τη βαθιά πολιτική της παρουσία υπέρ της SWANA, queer και γυναικείας εκπροσώπησης, συναντά τη Melis Köke, μέλος της κολεκτίβας Sirän και σύμβολο ατρόμητης αυτοέκφρασης, ενώ η αθηναϊκή underground ενέργεια κορυφώνεται με την Cherry Distress, που παντρεύει tribal στοιχεία, dirty vocals και house-techno grooves.

Στα decks ανεβαίνει επίσης η Carnival Queen, μια φιγούρα δύναμης και αποπλάνησης, και η Chraja, πρωτοπόρος της queer ballroom σκηνής της Αθήνας, που ενώνει μουσική, voguing και ακτιβισμό. Μια νύχτα όπου τα σώματα κινούνται με πρόθεση, το παλιό έτος αποδομείται στον ρυθμό και το 2026 μπαίνει άγριο, φωτεινό και συλλογικό — queer, wild, radiant.