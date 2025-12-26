«Ριχ’ τε με μες στα δοξάρια»: Ο Βασίλης Προδρόμου στο Gazarte Roof Stage

Ο Βασίλης Προδρόμου στο Gazarte Roof Stage, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, παίρνει βαθιά ανάσα και ξεχύνεται χωρίς δεύτερες σκέψεις σε έναν κόσμο που, όπως λέει κι ο ποιητής, τον έχει ονειρευτεί, τον έχει περπατήσει και σίγουρα υπάρχει.

Αυτόν τον «καινούργιο» μουσικό κόσμο φτιάχνουν ο Δημήτρης Σίντος με τις ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις του και την επιμέλεια του ήχου και ένα εξαιρετικό κουαρτέτο που έρχεται να αναπαραστήσει συναισθήματα με γλύκα και τόλμη.

Τι θα δούμε στο live στο Gazarte;

«Η παράσταση «Ριχ’ τε με μες στα δοξάρια», όπως προδίδει και ο τίτλος, είναι μια τολμηρή (τουλάχιστον σε σχέση με όσα έχω ζήσει μέχρι τώρα) προσπάθεια, να αντεπεξέλθει ο «έντεχνος» και «λαϊκός» τραγουδιστής, περικυκλωμένος από ένα κουαρτέτο εγχόρδων.

Τα τραγούδια από την προσωπική μου δισκογραφία και επιλεγμένες διασκευές, αποκτούν άλλο ήχο και το στοίχημα είναι να ακουστούν σαν να ήταν από πάντα έτσι!.

Την ενορχήστρωση και την γενική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Σίντος και το εξαιρετικό κουαρτέτο συνθέτουν οι: Γιάννης Κονταράτος, βιολί, Ιάσονας Κτενάς, βιολί, Δέσποινα Σπανού, τσέλο και Χριστίνα Καμινάρη, βιόλα.

Και αφού ρωτήσατε τι θα δούμε στο Gazarte, αυτό θα το αναλάβει η Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου που σχεδιάζει τα φώτα της παράστασης.»

Τι λειτουργεί ως έμπνευση στη μουσική σας αλλά και στις παραστάσεις σας;

«Αν με ρωτούσατε λίγα χρόνια πριν, θα έλεγα ότι παίζουμε και τραγουδάμε απλώς τραγούδια που μας αρέσουν. Τώρα πια, μας ταρακουνάει είτε θετικά είτε αρνητικά ο,τι συμβαίνει γύρω μας και αφορά τους σκεπτόμενους ανθρώπους (προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς) και είναι το βασικό συστατικό στα τραγούδια που γράφουμε ή επιλέγουμε να πούμε.

Από αισθητικής άποψης, έμπνευση και ζητούμενο ταυτόχρονα είναι το καλό γούστο.»

Έχετε συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Με ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε στο μέλλον;

«Ναι, είχα την τύχη και την τιμή να βρεθώ μαζί με σπουδαίους καλλιτέχνες και στην βόρεια Ελλάδα νωρίτερα και στην Αθήνα από το 2013. Είτε δισκογραφικά είτε στη σκηνή, θα ήθελα πολύ να συναντήσω τον Αλκίνοο Ιωαννίδη.»

Ο Βασίλης Προδρόμου, τον Δεκέμβρη του 2013, ολοκληρώνοντας τις σπουδές στην Αρχιτεκτονική, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα με τη Γλυκερία και το Μπάμπη Τσέρτο.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες, τραγουδοποιούς και ερμηνευτές σε ζωντανές εμφανίσεις ή στο Studio και παρουσιάζει τις δικές του μουσικές σε σκηνές εντός κι εκτός Αθήνας, με βασικούς συνοδοιπόρους τον συνθέτη και ακορντεονίστα Dasho Kurti και τον τραγουδοποιό – πολυμουσικό Δημήτρη Σίντο και τον ντράμερ Θάνο Τσελεμπή. Είναι μέλος των Pagan, μιας progressive ethnic μπάντας, όπου παίζει ακ. κιθάρα και τραγουδάει.

Πληροφορίες

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση εισιτηρίων: Intickets.gr