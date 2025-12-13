magazin
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
13 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Όταν οι λέξεις «Χριστούγεννα» και «πάρτι» μπαίνουν στην ίδια πρόταση, ο κανόνας θέλει Xmas μουσικές, ιδιαίτερα κοκτέιλ, εξεζητημένα σνακ και γιορτινή διάθεση. Η Φειδίου, ωστόσο, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία – και ετοιμάζεται να γιορτάσει με τον δικό της τρόπο.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το πιο ανήσυχο στενό των Εξαρχείων, μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο street party, κάτω από το κωδικό όνομα «don’t be a dick».

View this post on Instagram

A post shared by @dontbeadick4

Mια διαγαλαξιακή εμπειρία στα Εξάρχεια

Τα τρία αγαπημένα στέκια της Φειδίου -Dont be a dick, Μουσικό Καφενείο και Fraoú, δεν κάνουν απλά ένα event αλλά takeover του στενού. Μια μεγάλη γιορτή στο πιο ζωντανό στενό των Εξαρχείων, με ελεύθερη είσοδο και πολλές εκπλήξεις που αρνούνται να σε αφήσουν να βαρεθείς.

Η μουσική θα ξεκινήσει στις 17:00, με ένα δυναμικό opening act των ARA – live Folktronica. Αμέσως μετά, οι Roman & SaradisBull αναλαμβάνουν με ζεστά, disco χρώματα, προετοιμάζοντας το κοινό για την άφιξη του θρυλικού Ολλανδού David Vunk, ο οποίος αναμένεται να απογειώσει το street party με ένα set από… άλλον γαλαξία.

Η βραδιά θα συνεχιστεί μέχρι αργά, με τον Stathis να παίρνει τη σκυτάλη και να οδηγεί τον κόσμο στο πιο ροζ δωμάτιο της πόλης, το εμβληματικό Toilet Room, για το ιδανικό closing.

Και επειδή καμία γιορτή δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς καλό φαγητό και δροσερά αναψυκτικά, από τις 17:00 το dont be a dick θα μοιράσει 599 slices μαργαρίτας και 599 VIKOS Cola. Κάπου εκεί, η St-Germain μπαίνει στο παιχνίδι, με παγωμένα spritz μέχρι τις 19:00 για officially elevated vibes.

Πώς αλλιώς να ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα στην Αθήνα;

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Αντάλλαγμα η ποτάσα 13.12.25

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την ποτάσα από τη Λευκορωσία επέτρεψε την αποφυλάκιση 123 πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση Λουκασένκο. Μεταξύ αυτών βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)

H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Πανσερραϊκός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)

Η Καλαμάτα πήρε το διπλό, επικρατώντας 2-0 του Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και έτσι πανηγύρισε την έβδομη σερί νίκη της. Νίκη και για τη Μαρκό με 2-0 στη Σύρο, όπως και για την Καβάλα κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' (2-0).

Σύνταξη
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τέσσερις νεκροί 13.12.25

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
