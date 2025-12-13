Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Όταν οι λέξεις «Χριστούγεννα» και «πάρτι» μπαίνουν στην ίδια πρόταση, ο κανόνας θέλει Xmas μουσικές, ιδιαίτερα κοκτέιλ, εξεζητημένα σνακ και γιορτινή διάθεση. Η Φειδίου, ωστόσο, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία – και ετοιμάζεται να γιορτάσει με τον δικό της τρόπο.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το πιο ανήσυχο στενό των Εξαρχείων, μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο street party, κάτω από το κωδικό όνομα «don’t be a dick».

Mια διαγαλαξιακή εμπειρία στα Εξάρχεια

Τα τρία αγαπημένα στέκια της Φειδίου -Dont be a dick, Μουσικό Καφενείο και Fraoú, δεν κάνουν απλά ένα event αλλά takeover του στενού. Μια μεγάλη γιορτή στο πιο ζωντανό στενό των Εξαρχείων, με ελεύθερη είσοδο και πολλές εκπλήξεις που αρνούνται να σε αφήσουν να βαρεθείς.

Η μουσική θα ξεκινήσει στις 17:00, με ένα δυναμικό opening act των ARA – live Folktronica. Αμέσως μετά, οι Roman & SaradisBull αναλαμβάνουν με ζεστά, disco χρώματα, προετοιμάζοντας το κοινό για την άφιξη του θρυλικού Ολλανδού David Vunk, ο οποίος αναμένεται να απογειώσει το street party με ένα set από… άλλον γαλαξία.

Η βραδιά θα συνεχιστεί μέχρι αργά, με τον Stathis να παίρνει τη σκυτάλη και να οδηγεί τον κόσμο στο πιο ροζ δωμάτιο της πόλης, το εμβληματικό Toilet Room, για το ιδανικό closing.

Και επειδή καμία γιορτή δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς καλό φαγητό και δροσερά αναψυκτικά, από τις 17:00 το dont be a dick θα μοιράσει 599 slices μαργαρίτας και 599 VIKOS Cola. Κάπου εκεί, η St-Germain μπαίνει στο παιχνίδι, με παγωμένα spritz μέχρι τις 19:00 για officially elevated vibes.

Πώς αλλιώς να ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα στην Αθήνα;