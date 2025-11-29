Florence Welch: Η ιέρεια της σύγχρονης βρετανικής μουσικής επιστρέφει στην Αθηνα

Οι Florence & Τhe Machine θα είναι οι headliners της πρώτης μέρας του Ejekt Festival 2026. To κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στις 14 Ιουλίου στο Telekom Center Athens, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας της Everybody Scream Tour.

Η μεγάλη επιστροφή της Florence Welch στη χώρα μας είναι γεγονός. Η λατρεία που της δείχνει το ελληνικό κοινό είναι εντυπωσιακή, ενώ και η ίδια δεν κρύβει τον ιδιαίτερο δεσμό που νιώθει με την Ελλάδα.

H ιέρεια της σύγχρονης βρετανικής μουσικής μόλις κυκλοφόρησε τον 6ο δίσκο της Everybody Scream και ανέβηκε στο Νο1 των charts, κάτι που έχει κάνει με όλα τα albums ως σήμερα. Ο δίσκος αποδεικνύει ότι η Florence βρίσκεται στο ζενίθ της δημιουργικότητας αλλά και των ερμηνευτικών δυνάμεων της, σχεδόν δύο δεκαετίες από την πρώτη γνωριμία μας μαζί της.

Σε αυτές τις δύο δεκαετίες είχαμε την ευτυχία να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μιας πραγματικά ξεχωριστής περίπτωσης καλλιτέχνη που ξεπερνάει τα όρια των μουσικών ειδών αλλά και των εποχών. Η Florence θα ήταν σταρ πρώτου βεληνεκούς, είτε είχε γεννηθεί στα 60ς είτε στην εποχή μας. Έχει τη στόφα των greats, των τοτεμικών ινδαλμάτων της ιστορίας της μουσικής. Μια νύμφη επί σκηνής, μια κυριαρχική μαινάδα στο studio, μια φωνή που επιβάλλεται και ερμηνεύει τραγούδια που μιλούν για τα μεγάλα, αρχέγονα θέματα της ανθρώπινης κατάστασης.

Τραγούδια όπως τα Dog Days Are Over, Shake It Out, You’ve Got The Love, Sweet Nothing, Hunger, What Kind Of Man, My Love δικαιολογούν απόλυτα τα δισεκατομμύρια των streams, τα εκατομμύρια πωλήσεων δίσκων αλλά κυρίως την φήμη της ξεχωριστής, της μεγάλης δημιουργού και ερμηνεύτριας του 21ου αιώνα.

Στην εμφάνισή της στο Ejekt Festival 2026 θα παρουσιάσει υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία της, καθώς και για πρώτη φορά τον νέο δίσκο Everybody Scream.

Περισσότερα ονόματα και πληροφορίες για το Ejekt Festival 2026 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.