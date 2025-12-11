Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας: H θεατρική διασκευή της «Συναίνεσης» της V. Springora στο Υπόγειο του Τέχνης
Η τέχνη τα δικαιολογεί, άραγε, όλα; Η απάντηση επιχειρείται στην παράσταση Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας που κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου.
- Έφοδος της ΕΕ στα γραφεία της Temu – Τι αναφέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν
- Τραγικός θάνατος 38χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
- Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε 34χρονος σε διαμέρισμα στα Ιωάννινα
- Επίδειξη ισχύως στην Κίνα: Βομβαρδιστικά των ΗΠΑ ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα πέταξαν πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας
Το πολυσυζητημένο κείμενο της Vanessa Springora, που αναδιαμόρφωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την κατάχρηση εξουσίας, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή από τις 19 Ιανουαρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.
Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαμπρινοπούλου, ερευνά μια υπόθεση που σημάδεψε τη γαλλική πνευματική ζωή και αναζωπύρωσε διεθνώς το ερώτημα των ορίων της συναίνεσης.
Οι πρωταγωνιστές
Οι Βένια Σταματιάδη, Μαριλένα Μπαρταλούτσι και Κλέων Γρηγοριάδης με τη συνοδεία της live μουσικής του Andy Val δίνουν φωνή στα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας και στην περιρρέουσα κοινωνική ατμόσφαιρα, μεταφέροντας στον θεατή την πολυπλοκότητα των γεγονότων.
Η ιστορία
Παρίσι, 1986.
Η δεκατετράχρονη Vanessa Springora έρχεται σε επαφή με τον συγγραφέα Gabriel Matzneff, έναν ήδη καταξιωμένο –και θεσμικά περιχαρακωμένο– εκπρόσωπο των γαλλικών Γραμμάτων.
Η σχέση που ακολουθεί, καλλιεργημένη μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο φέρεται να αποθεώνει την «απελευθέρωση» και να αποστιγματίζει κάθε όριο, εκτυλίσσεται ως μια επικίνδυνη συνδιαλλαγή εξουσίας και ευαλωτότητας.
Η νεαρή Vanessa μετατρέπεται σταδιακά από ανθρώπινη ύπαρξη σε «μούσα», σε πρόσωπο παγιδευμένο σε μια συνθήκη στην οποία επισήμως έχει “συναινέσει” — ένα αφήγημα που καταρρέει όταν, χρόνια αργότερα, αποφασίζει να το αμφισβητήσει δημόσια.
Η δημοσίευση του Le Consentement το 2020 αποτέλεσε σημείο καμπής: το βιβλίο έγινε διεθνές best seller, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και στο θέατρο και, πρωτίστως, οδήγησε σε θεσμικές παρεμβάσεις στη γαλλική νομοθεσία περί του ηλικιακού ορίου συναίνεσης.
Η θεατρική εκδοχή που παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης επικεντρώνεται στον μηχανισμό της αποπλάνησης
Στον ρόλο του κύρους και της κοινωνικής ανοχής, καθώς και στο κρίσιμο ερώτημα: επιτρέπονται, τελικά, όλα στο όνομα της τέχνης;
Η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου ανήκει στη νέα γενιά σκηνοθετών που διακρίνονται για την πειραματισμό, την εμβάθυνση, τις διαφορετικές οπτικές ενός θέματος και την εξερεύνηση κοινωνικών θεμάτων.
Η πιο πρόσφατη και καθοριστική δουλειά της ήταν η «Λυγερή» στο Εθνικό Θέατρο, μια παράσταση που προκάλεσε έντονη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τη γυναικεία υποκειμενικότητα και τη βία που (ανα)παράγει το κοινωνικό βλέμμα.
Με ανάλογη προσήλωση η Λαμπρινοπούλου καταθέτει εδώ μια σκηνική πρόταση που φωτίζει τους μηχανισμούς εξουσίας, την ευαλωτότητα και την ευθύνη που συνεπάγεται κάθε αφήγηση.
Ταυτότητα Παράστασης
Συγγραφέας: Vanessa Springora
Μετάφραση: Βένια Σταματιάδη
Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου
Διασκευή: Ειρήνη Μουντράκη
Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Άρτεμις Φλέσσα
Μουσική Σύνθεση: Ανδρέας Βαλαχής
Φωτισμοί: Σωτήρης Ρουμελιώτης
Επιμέλεια Κίνησης: Ηλέκτρα Καρτάνου
Video: Πέτρος Σεβαστίκογλου
Πρεμιέρα
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Πληροφορίες
Μέρες & ώρες:
Κυριακή – Δευτέρα – Τρίτη, 21.00
Χώρος:
Υπόγειο Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν
Πεσμαζόγλου 5, Κέντρο
Τηλ: 210 32 28 706
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- «Απάτητα βουνά» ο Πάρνωνας και τα Τζουμέρκα
- Άννα Βίσση: Η τελευταία μεγάλη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο έρχεται αποκλειστικά στο MEGA
- Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
- Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό
- Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
- Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
- Σαουδική Αραβία καλεί Σαλάχ: «Είναι ευπρόσδεκτος στο πρωτάθλημα»
- Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις