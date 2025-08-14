magazin
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14 Αυγούστου 2025 | 22:00

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Αύγουστος στην Αθήνα. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα γραφεία κλείνουν, κι ένα κύμα σιωπής απλώνεται πάνω από την πόλη. Όμως, για όσους μένουν πίσω —είτε από επιλογή είτε από υποχρέωση— η πρωτεύουσα κρύβει μικρές οάσεις ζωντάνιας.

Ανάμεσα στα άδεια πεζοδρόμια και τις κλειστές βιτρίνες, υπάρχουν μπαρ που επιμένουν να κρατούν τα φώτα αναμμένα, προσφέροντας δροσερά ποτά, μουσικές αποδράσεις και την αίσθηση μιας άτυπης κοινότητας μέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη. Αυτά τα στέκια γίνονται το σημείο συνάντησης των Αθηναίων του Αυγούστου— εκείνων που γιορτάζουν την άδεια πόλη με ένα ποτήρι στο χέρι.

Κι αν ψάχνετε κι εσείς εκείνο το πάρτι που θα σας κάνει παρέα μέσα στην άδεια πόλη και ο ανεμιστήρας στο δωμάτιο σας θυμίζει σκηνή από το «Τσίου» ενώ τραγουδάτε ρυθμικά: «Η Αθήνα λιώνει» σαν την Ολίνα, ακολουθούν 5 μπαρ για να πιείτε εκείνο το κοκτέιλ που φανταζόσασταν ίσως πως θα πίνατε σε κάποιο νησί των Κυκλάδων.

YouTube thumbnail

Bar in Front of the Bar

Το Bar in Front of the Bar είναι ξεκάθαρο: «Ξεχάστε τα ‘κλείσαμε για τον Αύγουστο’».

Και το εννοεί.

Στο κέντρο της Αθήνας, το The Bar in Front of the Bar έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για ένα υπαίθριο μπαρ, που σερβίρει καθημερινά μια εναλλασσόμενη λίστα zero-waste κοκτέιλ, φτιαγμένων με δημιουργικές τεχνικές και φιλοσοφία βιωσιμότητας.

Πίσω από το φιλόξενο πεζοδρόμιο, όμως, κρύβεται ένα καλά φυλαγμένο μυστικό: ένα speakeasy εμπνευσμένο από τροπική ζούγκλα, το οποίο λειτουργεί από την ίδια ομάδα. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν από την ανοιχτή ατμόσφαιρα του δρόμου μέχρι την εξωτική, μυστική γοητεία ενός παράλληλου μπαρ που παραμένει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Αυτές τις μέρες υπό τους ήχους του DJ Paradisco σε ρυθμούς που σε παρασύρουν σε disco και house μονοπάτια.

Διεύθυνση: Πετράκη 1, Αθήνα 105 63

Cantina Social

Τι να πει κανείς για την «Cantina» που κάθε χρόνο κρατά συντροφιά σε όλους όσοι ξέμειναν εδώ, να κυκλοφορούν μποέμικα στα άδεια στενάκια του Ψυρρή.

Ένα από τα πιο low key μαγαζιά της Αθήνας, η «Cantina» με την αστική αυλή της αποτελεί εξαιρετικό προορισμό για όσους θέλουν αν βγουν για τη λεγόμενη «μια μπύρα» ή να γυρίσουν το πρωί χορεύοντας.

Αυτές τις μέρες, μάλιστα, μπορεί κανείς, περνώντας απέναντι να βρεθεί στον χώρο «Antisocial», όπου φιλοξενείται μια έκθεση με αφίσες του Lockbird για τα δέκα χρόνια παρουσίας του στο μαγαζί.

Διεύθυνση: Λεωκορίου 8, Αθήνα 105 54

Τhe Mule And The Pig

Aν θέλατε ιδανικά να είστε στην Ανάφη αυτές τις μέρες, αλλά μια οι άδειες δεν έβγαιναν, μια οι τιμές ανέβηκαν, μια που πρέπει να κλείσεις δωμάτιο από το Μάρτη πια για να μπορέσεις να ταξιδέψεις εκεί, υπάρχει λύση.

Το Mule And The Pig υπάρχει και στην Αθήνα και μάλιστα στα Εξάρχεια. Στη συμβολή της Ζωοδόχου Πηγής με τη Βαλτετσίου, στην καρδιά των Εξαρχείων, βρίσκεται το The Mule and The Pig—ένα «καφενείο με μπάρα» που φέρει την υπογραφή μιας μποέμ ομάδας με έμπνευση, ιστορία και αληθινή αγάπη για τη γειτονιά.

Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 38, Αθήνα 106 81

LATRAAC Skate Cafe

Στην καρδιά του Μεταξουργείου, το Latraac δεν είναι απλώς ένα καφέ–μπαρ, αλλά ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο που έχει χτίσει τη φήμη του γύρω από μια μοναδική αστική ατμόσφαιρα.

Στεγασμένο σε έναν παλιό βιομηχανικό χώρο, φιλοξενεί στο κέντρο του μια εντυπωσιακή ξύλινη ράμπα για skate, που λειτουργεί ως σκηνικό για events, συναυλίες και κοινωνικές συναντήσεις. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, δροσερά cocktails ή craft μπύρες καθισμένοι στις μεγάλες ξύλινες εξέδρες, παρακολουθώντας τους skaters να «ζωγραφίζουν» στον αέρα.

Η μουσική κυμαίνεται από ηλεκτρονικά beats μέχρι live πειραματικά σετ, ενώ τα καλοκαίρια το Latraac μεταμορφώνεται σε ανοιχτό πάρτι μέχρι αργά το βράδυ. Με μίξη skate culture, street art και χαλαρού socializing, το Latraac αποτελεί σημείο αναφοράς για το εναλλακτικό, δημιουργικό πρόσωπο της Αθήνας.

Διεύθυνση: Λεωνίδου 63-65, Αθήνα 104 35

Radar Bar

Αποκλειστικά σε ηλεκτρονικούς ήχους, λίγο πιο έξω από το κέντρο της Αθήνας, το Radar είναι ένα «στολίδι» της Ηλιούπολης με μια minimal industrial αισθητική, αναδεικνύοντας το raw στοιχείο με φωτιστικά που παραπέμπουν στον κόσμο του Blade Runner και αλλάζουν χρώματα ανάλογα με τη διάθεση ή την περίσταση.

Με τη μουσική να παίζει μόνο από βινύλια — ένα στοιχείο που δημιουργεί μια ζεστή και πρωτότυπη αίσθηση – και κοκτέιλ προσεγμένα, με signature σιρόπια (cordials) φτιαγμένα in-house, σίγουρα είναι μια top επιλογή για όσους δεν «μπορούν» το κέντρο.

Διεύθυνση: Κοτζιά 22, Ηλιούπολη 163 46

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
