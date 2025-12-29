Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

«Το Πρώτο Λιμάνι της Χώρας, ο Πειραιάς υποδέχεται το 2026 με ιδιαίτερη λαμπρότητα, προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες μια μοναδική εορταστική εμπειρία» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Πειραιά ενόψει της πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή του Δήμου Πειραιά, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, κατά την αλλαγή του έτους, ο Πύργος του Πειραιά θα φωτιστεί με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, το οποίο θα είναι ορατό σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

Το φαντασμαγορικό αυτό γεγονός θα συνδυάζει εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μουσική και δυναμικό ρυθμό, μεταφέροντας σε όλους ευχές για υγεία, ευημερία και χαρά για το νέο έτος.

Ο Δήμος Πειραιά καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στον εορτασμό και να υποδεχθούν το 2026 σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και ενθουσιασμού.

Πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πειραιά