Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
InShorts 31 Δεκεμβρίου 2025 | 13:10
Eνσωμάτωση

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Upd:31.12.2025, 14:18
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Spotlight

Η Ελλάδα θέλει λίγες ώρες μέχρι να υποδεχθεί το 2026, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για άλλες χώρες. Το πάρτι έχει ξεκινήσει και ο πλανήτης γιορτάζει την Πρωτοχρονιά.

Το πιο εντυπωσιακό σκηνικό στήθηκε στην Αυστραλία, που ζει ήδη στους ρυθμούς του νέου έτους. Χιλιάδες άνθρωποι από νωρίς είχαν πιάσει θέση στο λιμάνι του Σίδνεϊ για να δουν τα πυροτεχνήματα πάνω από την Όπερα της πόλης. Και το θέαμα δεν τους απογοήτευσε, καθώς για μια ακόμη χρονιά ήταν φαντασμαγορικό, με τη νύχτα να μετατρέπεται σε μέρα για μερικά λεπτά.

Το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026. (Φωτογραφία: REUTERS / Hollie Adams)

Η αρχή βέβαια είχε γίνει, όπως πάντα, στο σύμπλεγμα νησιών του Ειρηνικού, Κιριμπάτι – γνωστό σε όλους μας ως το νησί των Χριστουγέννων.

Το Κιριμπάτι, το οποίο αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, γιόρτασε την έλευση του νέου έτους στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Λίγο μετά το Κιριμπάτι, την Πρωτοχρονιά υποδέχθηκαν τα Νησιά Τσάταμ, η Νέα Ζηλανδία, το Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Σημειώνεται ότι τα νησιά Κιριμπάτι και άλλες δέκα -κυρίως ακατοίκητες Ατόλες- μπαίνουν στο νέο έτος σχεδόν μία ημέρα πριν από πολλά άλλα κράτη.

Τι ώρα υποδέχεται ο κόσμος το 2026

31 Δεκεμβρίου
12:00 Νήσος των Χριστουγέννων
12:15 Νησιά Chatham – Νέα Ζηλανδία
13:00 Ενδοχώρα Νέας Ζηλανδίας
14:00 Φίτζι
15:00 Μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας
16:00 Κουίνσλαντ (Αυστραλία)
16:30 Βόρεια Επικράτεια Αυστραλίας
17:00 Ιαπωνία, Νότια & Βόρεια Κορέα
18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη
19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη
19:30 Μιανμάρ, Νησιά Cocos
20:00 Μπαγκλαντές
20:15 Νεπάλ
20:30 Μεγαλύτερο μέρος της Ινδίας
21:00 Πακιστάν
21:30 Αφγανιστάν
22:00 Αζερμπαϊτζάν
22:30 Ιράν
23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου
01:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία
02:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία
04:00 Γροιλανδία
05:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη
06:00 Τμήματα Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο
07:00 Ανατολική Ακτή ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)
08:00 Μεξικό
10:00 Δυτική Ακτή ΗΠΑ
12:00 Χονολουλού
14:00 Νησιά Baker και Howland

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
