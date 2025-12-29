Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Σε μια παρέμβαση προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου «στη μάχη» για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων χωματερών που «δημιουργούνται παράνομα, επιβαρύνοντας και θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το περιβάλλον όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

«Με βάση τις καταγραφές της Διεύθυνσης Καθαριότητας για σημεία όπου παρουσιάζονταν επαναλαμβανόμενα το φαινόμενο εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων αλλά και τις επισημάνσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που υπήρχαν στο Δήμο Ηρακλείου, η Υπηρεσία Καθαριότητας προχώρησε ήδη σε κατασκευή και τοποθέτηση 850 μέτρων περίπου μεταλλικών περιφράξεων που τοποθετήθηκαν σε περισσότερα από 25 σημεία μετά την απομάκρυνση δεκάδων τόνων αποβλήτων και την αποκατάστασή τους» προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Που τοποθετήθηκαν

Ακολουθούν ενδεικτικά περιοχές που τοποθετήθηκαν περιφράξεις αποκατάστασης, αλλά και αποφυγής περαιτέρω δημιουργίας, ανεξέλεγκτων χωματερών σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου:

Μεσαμπελιές

Βασιλείες

Σύλαμο

Άγιος Ιωάννης Κνωσσού & Φιλοθέη

Τρεις Βαγιές

Οικισμός Κνωσσού

Τοπική κοινότητα Βενεράτου

Τοπική κοινότητα Βουτών

Τοπική κοινότητα Αυγενικής

Τοπική κοινότητα Δαφνών

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης, ευχαρίστησε τα στελέχη της υπηρεσίας Καθαριότητας για την εν λόγω παρέμβαση.

πηγή φωτογραφιών, facebook δήμου Ηρακλείου