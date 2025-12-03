Τόνους απορριμμάτων απομάκρυνε ο δήμος Δυτικής Αχαΐας από αυτοσχέδιες χωματερές
Σε μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού του δημόσιου χώρου προχώρησε ο δήμος Δυτικής Αχαΐας.
Αντιμέτωπη με ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκε η δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που αφορούσε την συγκέντρωση -σε χώρους που δεν επιτρέπεται-τόνων απορριμμάτων και έδρασε άμεσα με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τους Περιβάλλοντος.
Όπως μάλιστα ενημέρωσε με σχετική της ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή, «σε καθαρισμό αυτοσχέδιων χωματερών απομακρύνοντας δεκάδες τόνους σκουπιδιών, άχρηστων και βαρέων αντικειμένων προχώρησαν συνεργεία της αντιδημαρχίας Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σε εκτάσεις πίσω από το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και πίσω από τον υδατόπυργο της Κάτω Αχαΐας».
Σύμφωνα όσα προσθέτει η ανακοίνωση, «η προστασία της δημόσιας υγείας και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής, ωστόσο προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συμβολή των ίδιων των δημοτών».
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Δυτικής Αχαΐας
