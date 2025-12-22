newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025 | 19:49
Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Καλαμακίου (βίντεο)
Ως δολοφονία ερευνάται ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου – Από τον στενό της κύκλο ο ύποπτος
Ελλάδα 22 Δεκεμβρίου 2025 | 19:12

Ως δολοφονία ερευνάται ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου – Από τον στενό της κύκλο ο ύποπτος

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής μιλά ξεκάθαρα για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού

Σύνταξη
Όταν τον Ιανουάριο του 2022 η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, θεωρήθηκε ένα τραγικό δυστύχημα.

«Άκουγα φωνές. Σειρήνες, Αστυνομία σε χρόνο ρεκόρ. Είδα φωτιά και αμέσως 25 αυτοκίνητα», έλεγαν μάρτυρες.

Ο θάνατος ωστόσο της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ερευνάται πλέον ως πιθανή δολοφονία.

«Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα το κάνουμε θέατρο τώρα; Τι λέτε; Ένα ατύχημα έγινε από τσιγάρο. Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα», έλεγε ο γιος της.

Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη

Η εκπομπή «Φως του τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε πως όχι μόνο η υπόθεση δεν έχει κλείσει, αλλά πως από τα τέλη καλοκαιριού την έχει αναλάβει το τμήμα Ανθρωποκτονιών και ο εισαγγελέας που «τρέχει» την υπόθεση ζητά περαιτέρω διερεύνηση για τυχόν εγκληματική ενέργεια.

Στο οροφοδιαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού η γνωστή κυρία της αθηναϊκής κοινωνίας χάνει τη ζωή της. Όλοι μιλούσαν για ατύχημα. Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν πεπεισμένα πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η γυναίκα ήταν φανατική καπνίστρια.

«Το τραγικό είναι ότι το είχα προβλέψει και το είχαμε συζητήσει με τη μητέρα μου σε καθημερινή βάση αυτό το πράγμα. Και της έλεγα ‘ρε μάνα θα βάλεις φωτιά εδώ πέρα, είναι και τα παιδιά από πάνω μέσα στο σπίτι, θα γίνει…’ Και έγινε όπως το είχα προβλέψει δυστυχώς», έλεγε ο γιος της μιλώντας στο «Τούνελ».

Οι μεγαλύτεροι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» ο γιος της 87χρονης περιέγραψε τι αντίκρυσε μπαίνοντας στο διαμέρισμα.

«Και όλο το σπίτι έχει μαυρίσει. Μάλιστα το έχω αφήσει και έτσι. Ανοίγω την πόρτα και με το που ανοίγω την πόρτα, ξαφνικά κάνει μπουφ και βγήκε όλη η φλόγα από την πόρτα έξω. Έπεσα στα τέσσερα εγώ και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας όπως βλέπω στις ταινίες, να μπω από κάτω από τη φωτιά, έρποντας στην είσοδο, αλλά δεν μπόρεσα ούτε μισό μέτρο να μπω στο χολ μέσα, γιατί καιγόταν το σπίτι όλο».

Επέμενε στο σενάριο της αυτανάφλεξης, το οποίο άλλωστε το είχε δει σε αμέτρητα ντοκιμαντέρ.

«Είναι το φαινόμενο αυτό, το έχω δει σε κάποια ντοκιμαντέρ στο National Geographic, που είναι το spontaneous combustion, η στιγμιαία αυτανάφλεξη που λένε, όπου βρίσκουν ανθρώπους που έχουν καεί σε ένα κρεβάτι, ίσως έχει καεί το μισό σώμα, το σπίτι είναι μαυρισμένο, έχει σβήσει η φωτιά, και δεν έχει καεί το υπόλοιπο».

Η ανατροπή

Η ανατροπή όμως ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε ξεκάθαρα για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια όμως εντόπισαν τον επιταχυντή καύσης, εύφλεκτο υγρό τόσο στον καναπέ, όσο και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας. Κάτι που ίσως μαρτυρά πως κάποιος την περιέλουσε με βενζίνη, όχι μόνο για να σκοτώσει αλλά και για να εξαφανίσει.

Το πρόσωπο που φέρεται ως βασικός ύποπτος προκαλεί σοκ. Ανήκει στον στενό κύκλο και ήδη έχει καταθέσει ανωμοτί. Καμία δίωξη δεν έχει προκύψει ακόμη, με τις Αρχές να ψάχνουν να βρουν αν όντως υπήρχε κάποιος που ήθελε να κάνει κακό στην χήρα του πρώην υπουργού.

Στο αίμα της 87χρονης ανιχνεύτηκε επιπλέον και σε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών, πολύ πιο πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Κάτι που έκανε τον γιο να σκέφτεται πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

«Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό πριν ξεψυχήσει. Παρακαλώ σημειώστε ότι ανακριτές της Πυροσβεστικής ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι ‘έφταιγε το τσιγάρο’. Το μόνο που μου είχαν πει ήταν ‘και νωρίτερα να είχες φτάσει, πάλι δεν θα την έσωζες’. Εγώ το παρερμήνευσα», έλεγε ο γιος της στο «Τούνελ».

Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς. Ένα σπίτι στην «καρδιά» της Αθήνας που εκείνη την περίοδο μάλιστα ήταν προς πώληση. Αν και γείτονες αναφέρουν πως άκουγαν συχνά τσακωμούς από το σπίτι της γυναίκας, ο μοναχογιός της διευκρίνισε πως ο λόγος που διαφωνούσαν ήταν το τσιγάρο.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, πληροφορείται έκπληκτος πως μπορεί να είναι δολοφονία. Παρακολουθεί τις καταιγιστικές εξελίξεις και ελπίζει στην λύση του μυστηρίου.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης για την υπόθεση

Ο επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε πως επειδή η γυναίκα βρέθηκε καμένη, την υπόθεση ανέλαβε η Πυροσβεστική.

«Σε δύο μέρες βγήκε το πόρισμα ότι η φωτιά δεν είναι από τσιγάρο. Η εισπνοή καπνού ήταν 5%. Δεν εισέπνευσε καπνό από φωτιά. Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικής ουσίας. Η γνώμη μου είναι πως της έδωσαν ηρεμιστικά και όταν ήταν σε καταστολή, της έκλεισαν το στόμα και μετά έβαλαν φωτιά. Θεωρώ θέμα χρόνου να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης».

