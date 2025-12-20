newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 09:07

Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»

Συγκλονιστικά στοιχεία για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου – της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Σύνταξη
Καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην οδό Λυκαβηττού, τον Ιανουάριο του 2022. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή “Φως στο τούνελ” της Αγγελικής Νικολούλη ο θάνατος της γυναίκας που αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της λόγω αναμμένου τσιγάρου, τελικά είναι άγριο έγκλημα. Ο θάνατός της επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει»

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που παρουσίασε η εκπομπή κάνει λόγο για πράξη ατόμου ή ατόμων. Οι πραγματογνώμονες κατέληξαν πως ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν σκόπιμα. Η μέθοδος – διαβροχή και ανάφλεξη – παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Η ώρα της αλήθειας

Στην αρχή κάποιοι μιλούν για ατύχημα, για ένα τσιγάρο που έμεινε αναμμένο, για μία φωτιά που προκάλεσε άθελά της η γυναίκα που ήταν φανατική καπνίστρια. Ακόμη και τα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν, περιέργως, πεπεισμένα πως έχασε αρχικά τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της. Μία εξήγηση βολική, που όμως δεν κούμπωνε με την εικόνα της καταστροφής.

Ο τόπος μαρτυρούσε πως κάτι πολύ πιο σκοτεινό είχε συμβεί. Η υπερβολικά έντονη φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν.

Οι παρατηρήσεις των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνειών. Το πόρισμά τους έδεσε τον εφιάλτη. Έκαναν λόγο ξεκάθαρα για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού. Διαβίβασαν τα συμπεράσματά τους στην εισαγγελία, με τα ευρήματα να δείχνουν φωτιά που προκλήθηκε για να σκεπάσει τα ίχνη ενός εγκλήματος.

Παρόλα αυτά, ο φάκελος της υπόθεσης «αραχνιάζει» σε ένα συρτάρι, αναμένοντας την ανάθεσή του σε εισαγγελέα. Μία διαδικασία που λόγω των παθογενειών του δικονομικού συστήματος καθυστερεί τρία ολόκληρα χρόνια. Όλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση έχει κλείσει.

Η υπόθεση ωστόσο παραμένει ανοιχτή. Όταν ο εισαγγελικός λειτουργός που την αναλαμβάνει βλέπει τα στοιχεία, προχωρά σε ταχύτατες ενέργειες. Ζητά πλήρη διερεύνηση για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραγγέλνει ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στα τέλη του καλοκαιριού, αναλαμβάνει δράση το τμήμα Ανθρωποκτονιών. Οι αξιωματικοί ερευνούν πρόσωπα και κίνητρα, αναζητώντας ποιος είχε λόγο να κάνει κακό στη γυναίκα.

Το «Τούνελ» μπαίνει στην έρευνα και αποκαλύπτει ένα ένα τα στοιχεία της υπόθεσης. Τα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων μιλούν καθαρά. Η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Αντίθετα, δείχνει πως όταν οι φλόγες τύλιγαν το σώμα της, εκείνη δεν ανέπνεε πια.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η εικόνα γίνεται πλέον σαφής. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν την πυρπολήσουν.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαιώνουν τελικά το ανατριχιαστικό σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα άναψε τη φωτιά.

Το αφήγημα του δυστυχήματος καταρρέει οριστικά. Ο εισαγγελέας, με όλη την εικόνα της υπόθεσης στα χέρια του από τη δικογραφία, χαρακτηρίζει τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου δολοφονία.

Το πρόσωπο το οποίο δείχνει ως βασικό ύποπτο, προκαλεί σοκ. Κλήθηκε να καταθέσει ανωμοτί για τον φριχτό θάνατο που προκάλεσε και ο εισαγγελέας καλείτε πλέον να αποφασίσει για τη δίωξη.

Η αντίδραση του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εδώ μιλάμε για ατύχημα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν πως το τραγικό τέλος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» μόνο ατύχημα δεν ήταν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ρεπόρτερ να του εξηγήσει.

«Σας παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε άλλο».

