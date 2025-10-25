Κολωνάκι: «Ο ιδιοκτήτης δεν με ενημέρωσε ότι απανθρακώθηκε γυναίκα στο σπίτι που πουλάμε»

Οι τοίχοι του διαμερίσματος στο Κολωνάκι που βρέθηκε απανθρακωμένη η Ελένη Παπαδοπούλου είναι μαυρισμένοι, το ταμπελάκι με το όνομα του πρώην υπουργού στην πόρτα άθικτο. Για σχεδόν τριάμισι χρόνια, οι πόρτες έμειναν κλειστές. Κανείς δεν μπήκε, κανείς δεν βγήκε.

Το οροφοδιαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού, διακοσίων σαράντα δύο τετραγωνικών μέτρων, με θέα την Ακρόπολη, είχε τεθεί προς πώληση, πριν από τον μαρτυρικό θάνατο της αρχόντισσας του Κολωνακίου.

Όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό και το διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες, η αγγελία αποσύρθηκε και τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε ξανά, με τιμή εκκίνησης, τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιογράφος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μίλησε με τη μεσίτρια που έχει αναλάβει την επικοινωνία με τους πιθανούς αγοραστές και την επίδειξη του διαμερίσματος.

Τι είπε μεσίτρια για το διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο ακίνητο που θα μπορούσε να χωριστεί. Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε αν ισχύει ότι είχε απανθρακωθεί μια γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα και ότι δεν έχει ανακαινιστεί, εκείνη δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.

Αφού επέμεινε και της παρέθεσε και λεπτομέρειες γύρω από την τραγική ιστορία του σπιτιού που έχει αναλάβει και ότι είναι ακόμα καμένο αλλά και τις αυξομειώσεις στην τιμή εκκίνησης του ακινήτου πριν και μετά τον θάνατο της γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό, αρχικά αρνήθηκε εντόνως την εγκυρότητα των πληροφοριών. Στη συνέχεια δήλωσε πως δεν το γνωρίζει και ότι υπάρχει πιθανότητα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μην της έχει πει την πάσα αλήθεια.

«Ποιος ιδιοκτήτης θα πει ότι κάηκε μια γυναίκα εκεί μέσα; Λέω εγώ τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: megatv.com