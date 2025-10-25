newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Κολωνάκι: «Ο ιδιοκτήτης δεν με ενημέρωσε ότι απανθρακώθηκε γυναίκα στο σπίτι που πουλάμε»
Ελλάδα 25 Οκτωβρίου 2025 | 03:30

Κολωνάκι: «Ο ιδιοκτήτης δεν με ενημέρωσε ότι απανθρακώθηκε γυναίκα στο σπίτι που πουλάμε»

Το διαμέρισμα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο στο Κολωνάκι, βρίσκεται προς πώληση

Σύνταξη
Οι τοίχοι του διαμερίσματος στο Κολωνάκι που βρέθηκε απανθρακωμένη η Ελένη Παπαδοπούλου είναι μαυρισμένοι, το ταμπελάκι με το όνομα του πρώην υπουργού στην πόρτα άθικτο. Για σχεδόν τριάμισι χρόνια, οι πόρτες έμειναν κλειστές. Κανείς δεν μπήκε, κανείς δεν βγήκε.

Το οροφοδιαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού, διακοσίων σαράντα δύο τετραγωνικών μέτρων, με θέα την Ακρόπολη, είχε τεθεί προς πώληση, πριν από τον μαρτυρικό θάνατο της αρχόντισσας του Κολωνακίου.

Όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό και το διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες, η αγγελία αποσύρθηκε και τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε ξανά, με τιμή εκκίνησης, τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιογράφος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μίλησε με τη μεσίτρια που έχει αναλάβει την επικοινωνία με τους πιθανούς αγοραστές και την επίδειξη του διαμερίσματος.

Τι είπε μεσίτρια για το διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο ακίνητο που θα μπορούσε να χωριστεί. Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε αν ισχύει ότι είχε απανθρακωθεί μια γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα και ότι δεν έχει ανακαινιστεί, εκείνη δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.

Αφού επέμεινε και της παρέθεσε και λεπτομέρειες γύρω από την τραγική ιστορία του σπιτιού που έχει αναλάβει και ότι είναι ακόμα καμένο αλλά και τις αυξομειώσεις στην τιμή εκκίνησης του ακινήτου πριν και μετά τον θάνατο της γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό, αρχικά αρνήθηκε εντόνως την εγκυρότητα των πληροφοριών. Στη συνέχεια δήλωσε πως δεν το γνωρίζει και ότι υπάρχει πιθανότητα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μην της έχει πει την πάσα αλήθεια.

«Ποιος ιδιοκτήτης θα πει ότι κάηκε μια γυναίκα εκεί μέσα; Λέω εγώ τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: megatv.com

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Markets
Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Είχε χτυπήσει και το ένα παιδί
Ελλάδα 24.10.25

Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Είχε χτυπήσει και το ένα παιδί

Ο δράστης εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο - Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν στο Κορωπί παρίστανε ότι η άτυχη γυναίκα είχε πέσει θύμα ληστείας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

