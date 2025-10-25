Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα – η Ελένη Παπαδοπούλου – βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το Ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα. Η γυναίκα δεν ήταν τυχαία. Ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου και φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Όπως αναφέρει το συμπέρασμα από τα ιατρικά εργαστήρια: «Η χαμηλή τιμή αιθάλης στο αίμα σε συνδυασμό με την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας σε υψηλή συγκέντρωση, ενισχύει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε χάσει τη ζωή της ή να βρισκόταν σε βαθιά καταστολή πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά που την απανθράκωσε».

Ο γιος και η ανιψιά της Ελένης Παπαδοπούλου έδωσαν συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ανιψιά της άτυχης γυναίκας ανέφερε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» πως «τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η Πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια, δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας» πρόσθεσε.

Μιλώντας στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είπε ότι «όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω και ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Ήταν όλα τα παράθυρα ολόκλειστα».