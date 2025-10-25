Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί» είπε αρχικά ο γιος της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι. «Να μπήκε κάποιος να τη ληστέψει που λέτε; Kαι μετά τι; Να κλείδωσε; Και πώς άφησε τα κλειδιά μέσα στο σπίτι; Όταν πήγα να ανοίξω, η πόρτα ήταν διπλοκλειδωμένη. Θα ρωτήσετε όλους όσους είχαν περάσει από εκεί; Τους φίλους που πήγαν όσο έλειπα στη Σαμοθράκη;» αναρωτήθηκε.

«Τότε που η μητέρα μου είχε μια επιδείνωση και είχε πέσει δυο-τρεις φορές; Πάντα, όταν έλειπα εκτός Αθηνών, άφηνα τα κλειδιά σε κάποιον φίλο ή φίλη μήπως χρειαστεί κάτι η μαμά. Αν και σπάνια χρειαζόταν βοήθεια. Ερχόταν κι η κοπέλα που καθάριζε μια φορά την εβδομάδα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα», λέει με φωνή που σπάει.

«Δεν ήθελε να τη βοηθά κανείς. Ήταν κι αυτός ένας λόγος που τσακωνόμασταν συχνά και μας άκουγαν οι γείτονες», θυμάται. Ο ίδιος επιμένει ότι το τσιγάρο που κάπνιζε η μητέρα του ευθύνεται για την απανθράκωσή της. «Γενικά έκαιγε μια καύτρα για ώρες. Είχε ντουμανιάσει το σπίτι ολόκληρο», λέει χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» του επισήμανε πως τέτοια φωτιά δεν προκαλείται ποτέ από μια απλή καύτρα τσιγάρου, εκείνος όμως εμμένει στην άποψή του.

«Γίνεται. Μπορεί να συμβεί αν είναι με αργή καύση. Ο καναπές είχε εξαφανιστεί τελείως από την αργή καύση. Ίσως έχουν κάνει λάθος και πρέπει να ξαναπάρουν δείγματα, να το ψάξουν καλύτερα. Είμαι κι εγώ επιστήμονας, ξέρω τι λέω. Δεν έχει συμβεί κάτι παραπάνω. Τα τελευταία τρία χρόνια έχω διαβάσει τα πάντα γι’ αυτά τα περιστατικά.

«Αυτό λέγεται – όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά – στιγμιαία αυτανάφλεξη. Το έχω δει σε πολλά ντοκιμαντέρ, στο Discovery Channel και στο National Geographic. Από όσα έχω δει, έχω πειστεί. Είναι μια πλευρά που δεν έχει εξεταστεί. Πρέπει να δουν την αιθάλη στους τοίχους, το σπίτι μετατράπηκε για ώρες σε φούρνο. Ψήθηκαν όλα. Τώρα, να έβαλε κάποιος κάτι για να την κάψει; Δεν το πιστεύω. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, η φωτιά θα είχε φουντώσει μέσα σε λίγα λεπτά. Για την οσμή που λέτε, δεν ξέρω. Κάποια εξήγηση θα υπάρχει, ίσως από λιωμένα μπουκαλάκια οινοπνεύματος ή κάτι άλλο από τα δωμάτια», καταλήγει.

