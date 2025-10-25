Πόρισμα – «φωτιά» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά στο σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου, βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα.

Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το Ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής «πράξη ατόμου ή ατόμων, διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού και το χώρο πέριξ αυτού, καθώς και την Ελένη Παπαδοπούλου».

Μάλιστα ανιψιά της άτυχης γυναίκας ανέφερε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» πως «τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η Πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια, δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας» πρόσθεσε.

Μιλώντας στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είπε ότι «όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω και ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Ήταν όλα τα παράθυρα ολόκλειστα».

«Σκέφτηκα πως εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ανάβει η φωτιά. Πήγα να μπω και κάηκα στο χέρι… Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ» πρόσθεσε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου

﻿<br />

Πηγή: megatv.com