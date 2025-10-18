Κολωνάκι: Νέα τροπή στον θάνατο της χήρας του υπουργού – Τα ευρήματα και η έρευνα του ανθρωποκτονιών

Στο μικροσκόπιο του ανθρωποκτονιών περνά η υπόθεση του περίεργο θάνατο της “αρχόντισσας του Κολωνακίου”, της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου.

Η γνωστή κυρία της αθηναϊκής κοινωνίας, χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, βρέθηκε απανθρακωμένη στο οροφοδιαμέρισμα της, στην οδό Λυκαβηττού, τον Ιανουάριο του 2022.

Το πρώτο σενάριο που κυκλοφόρησε τότε μιλούσε για τυχαία φωτιά από τσιγάρο, όμως τα ίχνη που παρέμειναν στον χώρο και, κυρίως, οι εργαστηριακές μετρήσεις, ανατρέπουν ριζικά την εικόνα, όπως ανέδειξε στην εκπομπή της Παρασκευής, η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη: «Η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν…».

Όπως, αποκάλυψε η εκπομπή, οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις ανέτρεψαν το σενάριο . Η γυναίκα φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρή όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η Εισαγγελία Αθηνών με παραγγελία της ζητά διερεύνηση της υπόθεσης για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια. Έχει διαβιβάσει μάλιστα τη δικογραφία στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που πλέον χειρίζεται την υπόθεση.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως το ποσοστό αιθάλης (δηλαδή μονοξειδίου του άνθρακα, CO) στο αίμα που έδειξε η εξέταση καρβοξυαιμοσφαιρίνης ήταν πολύ κοντά στις φυσιολογικές τιμές, μόλις 5%. Επίπεδα του 20% προκαλούν συμπτώματα δηλητηρίασης και 50-60% το θάνατο. Η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή για να εισπνεύσει καπνό.

Παράλληλα, στοιχεία από την αυτοψία και το πόρισμα της Πυροσβεστικής, τα οποία προέκυψαν και παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, «παραπέμπουν με σαφήνεια σε εμπρησμό με χρήση εύφλεκτου υγρού». Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «κάποιος ή κάποιοι φαίνεται πως περιέλουσαν με αυτό την άτυχη γυναίκα, εμπότισαν τον καναπέ στον οποίο βρισκόταν και έβαλαν φωτιά…».

«Είχαμε κόντρα για τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς. Είχε πουλήσει τα κοσμήματά της και έβαζε τους γείτονες να της αγοράζουν τα πακέτα»

Στο πλατό της εκπομπής ο αντιστράτηγος ε.α του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής επεσήμανε πως επρόκειτο πιθανότατα για εμπρησμό συγκάλυψης. Όπως είπε, με βάση το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, στο δωμάτιο που απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τρόπο που μόνο με την βοήθεια επιταχυντή (εύφλεκτου υγρού) θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο.

Στην Αγγελική Νικολούλη μίλησε ο γιος της άτυχης γυναίκας ενώ η εκπομπή παρουσίασε μαρτυρίες από τη γειτονιά της τραγωδίας που μιλούν για φασαρίες και ένταση στο σπίτι όπου βρέθηκε απανθρακωμένη. Την ίδια ώρα, το διαμέρισμα της, που είχε τεθεί προς πώληση λίγο πριν τον θάνατο της έναντι 750.000 ευρώ, σήμερα φιγουράρει σε μεσιτική ιστοσελίδα με τιμή σχεδόν 2 εκατομμυρίων.

«Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που της πήγαινε πράγματα μια στο τόσο. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της», λέει μια ένοικος. Άλλοι θυμούνται ότι δεν άκουσαν ποτέ συναγερμό ή φωνές. «Ήταν σαν να μην υπήρχε κανείς εκεί μέσα…». Στους τοίχους του διαμερίσματος παραμένουν ακόμη τα σημάδια της καταστροφής.

«Την είχε κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω»

Η έρευνα της εκπομπής αποκάλυψε πως η ζωή της Ελένης Παπαδοπούλου είχε αρχίσει να περιορίζεται δραματικά.

«Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε τη φωτιά ξαφνικά και πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση. Η καημένη είχε ένα χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση και εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με την γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. », λέει ο γείτονας της.

«Γνώριζα πολύ καλά και την ίδια και το σύζυγό της, τον υπουργό. Ήταν και οι δυο ιδιαίτερα συμπαθείς αλλά ιδίως ο Υπουργός. Μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από όταν ήμουν μωρό. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει την μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις. Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω», αναφέρει.

«Είχαν διαφωνίες, αλλά δεν ξέρω τι είδους. Ίσως οικονομικές… Το σπίτι είναι αξίας, όμως ζητούσε για να το πουλήσει κάτι παράξενα ποσά, γύρω στα δύο εκατομμύρια — για ένα καμένο διαμέρισμα.», τόνισε χαρακτηριστικά ένοικος.

Εκείνο που του προκαλεί εντύπωση είναι η σιωπή των αρχών. «Δυόμιση χρόνια τώρα περιμένω το πόρισμα της πυροσβεστικής», λέει. «Το θέλω κι εγώ, για να δικαιωθώ για τις ζημιές που έγιναν στο σπίτι μου απ’ τη φωτιά. Ο γιος της δεν ενδιαφέρεται. Πήγα και στο δικαστήριο μπας και πάρω κάποια αποζημίωση… Μακάρι να βγάλετε άκρη.»

Τι λέει ο γιος

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη με φωνή που έτρεμε από τη συγκίνηση. Περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τη στιγμή που έφτασε στο σπίτι και αντίκρισε τη φωτιά.

«Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απ’ έξω. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Κάηκα στο χέρι μου… Ευτυχώς δεν μπήκα μέσα, αλλιώς θα καιγόμουν κι εγώ». Οι πυροσβέστες του είπαν πως η φωτιά σιγόκαιγε για ώρες.

«Όταν μπήκαν, μου είπαν ότι η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη. Ήταν καθισμένη στον καναπέ της, εκεί που έβλεπε πάντα τηλεόραση».

Όταν η Αγγελική Νικολούλη τον ρώτησε γιατί δεν προσπάθησε να βγει, απάντησε:

«Μπορούσε να περπατήσει με το πι. Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή έπαθε κάτι παθολογικό».

Στην ερώτηση αν μύρισε κάτι περίεργο, κάποια ουσία ή εύφλεκτο υλικό, ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως. Είμαι και φαν της εκπομπής σας, οπότε… έχω το νου μου! Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει.»

Αναφερόμενος στη φροντίδα της μητέρας του, αποκάλυψε πως εκείνη την ημέρα θα της πήγαινε μια καινούργια οικιακή βοηθό, Γεωργιανής καταγωγής.

«Είχε φύγει η προηγούμενη και είχα βρει μια καινούργια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Την πήγαινα στο σπίτι εγώ όταν συνέβη αυτό, ήμασταν μαζί. Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, πρέπει να εξαφανίστηκε. Μάλλον τρόμαξε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί.»

Η μαρτυρία της οικιακής βοηθού

Η εκπομπή εντόπισε τη γυναίκα που θα ξεκινούσε να εργάζεται στο σπίτι εκείνη την ημέρα.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο «Τούνελ», η Γεωργιανή οικιακή βοηθός επιβεβαίωσε:

«Είχα ραντεβού να πάω πρώτη μέρα. Δεν πρόλαβα καν να τη γνωρίσω. Όσα είχα να πω τα είπα στην Αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα άλλο». Η κόρη της μίλησε κι εκείνη: «Η μητέρα μου είχε σοκαριστεί. Πήγαινε να ξεκινήσει δουλειά και βρέθηκε μπροστά σε φωτιά. Από τότε την έχουν καλέσει πολλές φορές να καταθέσει».

Οι δύο φωτιές και τα κοσμήματα

Η Αγγελική Νικολούλη μιλώντας με τον γιο της γυναίκας που απανθρακώθηκε αναφέρθηκε και στα κοσμήματα της. Αναρωτήθηκε αν έλειπαν από το σπίτι, μήπως κάποιος τα πήρε… Ο γιος της απάντησε ότι τα είχε πουλήσει καιρό πριν το τραγικό συμβάν.

«Είχαμε κόντρα για τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς. Είχε πουλήσει τα κοσμήματά της και έβαζε τους γείτονες να της αγοράζουν τα πακέτα».

Σε ερώτηση για τη σχέση τους και τους καβγάδες που οι γείτονες αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά να συμβαίνουν στην πολυκατοικία ο γιός της γυναίκας δήλωσε πως είχανε κόντρες όπως όλες οι μαμάδες με τα παιδιά τους…

«Η φωτιά δεν είχε ξεκινήσει ακαριαία. Σιγόκαιε για πολλές ώρες. Όταν άνοιξα την πόρτα, το οξυγόνο τη φούντωσε»

Επανερχόμενος στη σκηνή του συμβάντος, ο γιος σημείωσε: «Φώναζα γιατί ήλπιζα ότι θα έχει πάει στα πίσω δωμάτια προς το δικό μου χώρο που δεν έπαθε τίποτα. Η γατούλα της ήταν κουλουριασμένη κάτω από τον καναπέ. Πέθανε από ασφυξία. Από τον καπνό έγινε αυτό με την μανούλα μου… ή έπαθε κάτι παθολογικό».

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχαν συζητήσει να μπει σε κάποιον οίκο ευγηρίας αλλά εκείνη είχε αρνηθεί. Μίλησε για τις δύο στάσεις που έκανε πριν, στο σουπερμάρκετ και στο σημείο που θα παραλάμβανε την οικιακή βοηθό και στάθηκαν μοιραίες στο να προλάβει “το κακό”….

«Εκείνη τη μέρα ήμουν πολύ στενοχωρημένος… Αν είχα πάει λίγο νωρίτερα όλα θα ήταν αλλιώς».

«Ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο καναπές που καθόταν η μητέρα μου, το τραπεζάκι και το πάτωμα σε ακτίνα τριών μέτρων είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Είχαν γίνει άσπρη στάχτη από αργή καύση. Υπήρχε μόνο το σώμα της. Από τη στιγμή που άνοιξα εγώ την εξώπορτα, έκανε ρεύμα και έσπασαν τα παράθυρα του δωματίου. Η φωτιά έκαψε για πέντε με δέκα λεπτά γι’ αυτό η ζημιά ήταν πολύ μικρή».

«Ήταν κλειδωμένη αλλά το κλειδί το είχε»

«Η μητέρα μου είχε το κλειδί κρυμμένο σε μια εταζέρα που υπήρχε στο χολ. Το βρήκα όταν καθάρισα μετά και έβαψα το σπίτι. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα πάντα αλλά το κλειδί ήταν στο ντουλαπάκι. Επειδή ο αφαλός της πόρτας είναι 70 ετών και δεν αλλάζει, έχουμε μόνο τα παλιά κλειδιά και αν δεν ξέρεις, ανοίγει με δυσκολία. Ήταν δύο φωτιές, η μία ήταν σύντομη δεκάλεπτη που έσβησε και έκανε το μαύρισμα μόνο στην είσοδο από φλόγα και η άλλη ήταν πολύωρη με μονοξείδιο του άνθρακα. Η καύση από τσιγάρο ήταν χωρίς φωτιά επί πολλές ώρες, όλο το βράδυ, μου λένε οι πυροσβέστες από την αιθάλη που έχουν οι τοίχοι πρέπει να είναι πάνω από οκτώ ώρες η φωτιά που σιγόκαιγε μόνο σε εκείνο το σημείο, στον καναπέ και στο παρκέ», καταλήγει.

Ο γιος της περιγράφει μια λεπτομέρεια που οι πυροσβέστες χαρακτήρισαν «καθοριστική».

«Η φωτιά δεν είχε ξεκινήσει ακαριαία. Σιγόκαιε για πολλές ώρες. Όταν άνοιξα την πόρτα, το οξυγόνο τη φούντωσε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ειδικοί του είπαν πως ήταν «φωτιά αργής καύσης» — σαν αυτές που προκαλούνται από κάφτρα τσιγάρου.

Το φαινόμενο αυτό το έχω δει και σε ντοκιμαντέρ στο National Geographic. Ονομάζεται “στιγμιαία αυτανάφλεξη”. Συνήθως βρίσκουν ανθρώπους καμένους πάνω στο κρεβάτι, με καμένο το μισό σώμα, τους τοίχους μαυρισμένους και τη φωτιά ήδη σβησμένη. Το τραγικό είναι πως το είχα προβλέψει. Της το έλεγα σχεδόν καθημερινά… ότι θα καεί απ’ το τσιγάρο, αν δεν προσέχει. Και δυστυχώς έτσι έγινε.

Οι μαρτυρίες

Ένας γείτονας αποκάλυψε στην εκπομπή:

«Με κάλεσαν ξανά να καταθέσω. Από το Ανθρωποκτονιών. Με ρώτησαν τι είχα δει εκείνη τη μέρα, πόσο καλά τη γνώριζα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχω οικογένεια…».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν φοβάται, απάντησε μόνο: «Εσείς τι λέτε; Δεν νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και τελειώνουμε εδώ…».

«Τελευταία, άκουγα φωνές… Τρελές φωνές! Κάποιος έβριζε ασταμάτητα. Χοντρά λόγια… βαριές κουβέντες. Και εκείνη… με μια φωνή που έτρεμε, να λέει: Δεν θα το ξανακάνω…», περιγράφει γειτόνισσα σοκαρισμένη.

Το περιστατικό ήταν τόσο έντονο και η μάρτυρας επικοινώνησε τότε με άλλη γειτόνισσα. «Τι κάνουμε;» τη ρώτησε.

Η απάντηση ήταν αποστομωτική: «Πού να μπλέξουμε τώρα; Τρελή είσαι;».

Συγγενής: Μας κάλεσαν να καταθέσουμε στη νέα έρευνα που γίνεται

Η είδηση του θανάτου της συγκλόνισε την οικογένεια και όσους τη γνώριζαν.

Συγγενής της, με την οποία ήταν ιδιαίτερα δεμένη, μίλησε στο “Φως στο Τούνελ” και αποκαλύπτει πτυχές της ζωής και της καθημερινότητάς της. Όπως λέει, οι δυο τους είχαν στενή επικοινωνία. Μιλούσαν κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο και συζητούσαν τα πάντα.

«Ήμασταν πολύ δεμένες. Μου στοίχισε πολύ ο θάνατός της με αυτόν τον τόσο τραγικό τρόπο».

Η τελευταία τους συνομιλία έγινε μια εβδομάδα πριν το μοιραίο. Λίγες μέρες αργότερα, η συγγενής έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον γιο της Ελένης, ο οποίος της ανακοίνωσε πως η μητέρα του «κάηκε από τσιγάρο» ενώ καθόταν στον καναπέ και έβλεπε τηλεόραση και πολλές φορές την έπαιρνε εκεί ο ύπνος.

Η γυναίκα θυμάται, ωστόσο, ένα περιστατικό που είχε ανησυχήσει τότε την οικογένεια.

«Κάποτε μπήκαν διαρρήκτες στο σπίτι. Είχαν προσποιηθεί ότι ήταν από τη ΔΕΗ και τους άνοιξε. Από τότε ο γιος της, της έλεγε να μην ανοίγει ποτέ σε κανέναν. Της είχε μεγάλη αδυναμία ο γιος της. Της πήγαινε φαγητό, δεν την άφηνε να κουράζεται. Ο μόνος λόγος που καυγάδιζαν ήταν το τσιγάρο».

Η αρχόντισσα του Κολωνακίου, όπως αποκαλύπτει η ίδια πηγή, σκεφτόταν να πουλήσει το σπίτι της.

Προβλήματα υγείας δεν αντιμετώπιζε. Μια ασπιρίνη έπαιρνε που και που και το έλεγε με καμάρι. Το μόνο που είχε ήταν κάποια κινητικά προβλήματα λόγω ηλικίας και για αυτό χρησιμοποιούσε ένα πι για τις μετακινήσεις της».

Όπως επισημαίνει, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκ νέου έρευνα για την υπόθεση, μετά από εισαγγελική εντολή.

«Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα των αρχών. Κλήθηκα και εγώ να καταθέσω, όπως και έκανα. Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα», καταλήγει.