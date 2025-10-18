Κολωνάκι: Η οικιακή βοηθός και η γειτόνισσα που άκουγε τους καβγάδες

Mια οικιακή βοηθός από τη Γεωργία επρόκειτο να ξεκινήσει δουλειά στο σπίτι στο Κολωνάκι. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε η γυναίκα αλλά είχε μετακομίσει σε άλλη περιοχή.

Η εκπομπή «Φως στο Tούνελ» την εντόπισε και μίλησε τηλεφωνικώς μαζί της.

«Όσα είχα να πω τα είπα στην αστυνομία που με κάλεσε ξανά και ξανά. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα… Δεν την ήξερα την κυρία, δεν την έχω δει ποτέ. Το έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές… Εκείνη την ημέρα θα πήγαινα πρώτη φορά στο σπίτι της εγώ. Δεν πρόλαβα ούτε να την δω…»

Η κόρη της Γεωργιανής οικιακής βοηθού, μίλησε και για το σοκ που υπέστη εκείνη την ημέρα.

«Πρώτη μέρα θα πήγαινε σε αυτό το σπίτι και συνέβη αυτό. Σοκαρισμένη ήταν. Πέρασαν τρία χρόνια από τότε και έχει πάει τόσες φορές στην αστυνομία…», λέει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν εκείνο το απόγευμα, η μητέρα της είχε ραντεβού με τον γιο της ηλικιωμένης, προκειμένου να την πάει στο σπίτι της για να δουλέψει και φτάνοντας είδε τη φωτιά, εκείνη απάντησε πως δεν γνωρίζει τίποτα και έκλεισε το τηλέφωνο…

Οι καβγάδες στο σπίτι στο Κολωνάκι ήταν συχνοί

Η γειτόνισσα που μένει στον ίδιο δρόμο θυμάται τα βράδια που δεν υπήρχε ησυχία. «Τελευταία, άκουγα φωνές… Τρελές φωνές! Κάποιος έβριζε ασταμάτητα. Χοντρά λόγια… βαριές κουβέντες. Και εκείνη… με μια φωνή που έτρεμε, να λέει: Δεν θα το ξανακάνω…», περιγράφει σοκαρισμένη.

Το περιστατικό ήταν τόσο έντονο και η μάρτυρας επικοινώνησε τότε με άλλη γειτόνισσα. «Τι κάνουμε;» τη ρώτησε. Η απάντηση ήταν αποστομωτική: «Πού να μπλέξουμε τώρα; Τρελή είσαι;» Ο φόβος ήταν διάχυτος. Κανείς δεν πήρε την Αστυνομία. Άφησε να εννοηθεί πως οι καβγάδες προέρχονταν από εκείνο το σπίτι στο Κολωνάκι.

«Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν καλέσαμε. Δεν θέλαμε να μπλέξουμε…» παραδέχεται σήμερα.

Πότε έγιναν όλα αυτά; Πόσο καιρό πριν φύγει από τη ζωή η Ελένη Παπαδοπούλου; Η μάρτυρας δεν θυμάται ακριβώς. Αλλά ξεκαθαρίζει ότι τέτοιοι καυγάδες δεν ήταν μοναδικό περιστατικό. Επαναλαμβάνονταν συχνά στο σπίτι στο Κολωνάκι.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής», λέει. «Εγώ τη γυναίκα δεν την ήξερα προσωπικά. Δεν ήξερα ότι ήταν σύζυγος υπουργού. Αυτό το έμαθα μετά τον θάνατό της. Το μόνο που μου έχει μείνει… ήταν οι έντονοι καυγάδες.» Για τον γιο της, οι εντυπώσεις της είναι καλές. «Όσες φορές τον είχα δει, ήταν πάντα ευγενέστατος».

