Κολωνάκι: Η μαρτυρία ενοίκου για τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου

Στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι ακόμα ένας ένοικος της πολυκατοικίας της Ελένης Παπαδοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

«Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε την φωτιά ξαφνικά και πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση. Η καημένη είχε έναν χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση και εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με την γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο και της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά», λέει ο γείτονας της.

«Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι» – «Μόνο με τον γιο είχαν εντάσεις»

«Γνώριζα πολύ καλά και την ίδια και το σύζυγό της, τον υπουργό. Ήταν και οι δυο ιδιαίτερα συμπαθείς αλλά ιδίως ο υπουργός. Μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από όταν ήμουν μωρό. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει την μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις» είπε ο γείτονας.

«Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω», αναφέρει.

Λέων: «Φαίνεται από τα στοιχεία ότι δεν πρόλαβε να εισπνεύσει καπνό»

<br />

«Την στιγμή που κάηκε ήταν ήδη νεκρή, εφόσον ήταν και καπνίστρια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

