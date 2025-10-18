Κολωνάκι: Η μαρτυρία ενοίκου για τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου
Στην πολυκατοικία επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι που το Γενάρη του 2022 έφυγε τραγικά από τη ζωή η Ελένη Παπαδοπούλου. Η έρευνα ξεκινά από εκεί
- Ασκήσεις ισορροπίας του Μόντι στο δίπολο ΗΠΑ – Ρωσίας
- Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
- ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
- Η επιδημία του overdose: Γιατί οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να πεθαίνουν απ’ τα ναρκωτικά;
Στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι ακόμα ένας ένοικος της πολυκατοικίας της Ελένης Παπαδοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».
«Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε την φωτιά ξαφνικά και πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση. Η καημένη είχε έναν χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση και εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με την γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο και της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά», λέει ο γείτονας της.
«Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι» – «Μόνο με τον γιο είχαν εντάσεις»
«Γνώριζα πολύ καλά και την ίδια και το σύζυγό της, τον υπουργό. Ήταν και οι δυο ιδιαίτερα συμπαθείς αλλά ιδίως ο υπουργός. Μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από όταν ήμουν μωρό. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει την μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις» είπε ο γείτονας.
«Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω», αναφέρει.
Λέων: «Φαίνεται από τα στοιχεία ότι δεν πρόλαβε να εισπνεύσει καπνό»
«Την στιγμή που κάηκε ήταν ήδη νεκρή, εφόσον ήταν και καπνίστρια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.
Πηγή: megatv.com
- «Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
- Κολωνάκι: Μου ζήτησαν να καταθέσω από το Ανθρωποκτονιών είπε γείτονας για τον θάνατο της χήρας του υπουργού
- Κολωνάκι: Η μαρτυρία ενοίκου για τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου
- Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
- Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο «θα κάνει τα πάντα» για μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον
- Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις