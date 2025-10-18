newspaper
Κολωνάκι: Μου ζήτησαν να καταθέσω από το Ανθρωποκτονιών είπε γείτονας για τον θάνατο της χήρας του υπουργού
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 04:30

Στην πολυκατοικία της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι ένας γείτονας ανέφερε πως του ζήτησαν επίσημη κατάθεση από το Ανθρωποκτονιών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εκεί όπου πριν τρία χρόνια η άτυχη Ελένη Παπαδοπούλου χήρα, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, κάηκε ζωντανή στο σπίτι της στο Κολωνάκι, ένας γείτονας, φανερά επιφυλακτικός, πλησίασε να μιλήσει στον δημοσιογράφο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Παρέμεινε το ίδιο επιφυλακτικός.

«Α, το ψάχνετε κι εσείς… Γιατί ήρθε πάλι η Αστυνομία στη γειτονιά μας. Δύο φορές. Την τελευταία μάλιστα, από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών», είπε με νόημα.

Ο μάρτυρας θυμάται ότι είχε καταθέσει αρχικά στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Όμως, στη συνέχεια τον κάλεσαν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών.

«Με ρώτησαν για τη γυναίκα… Πόσο καλά την ήξερα, αν την έβλεπα τον τελευταίο καιρό…» ανέφερε χαμηλώνοντας τη φωνή.

Ο γείτονας της γυναίκας στο Κολωνάκι έδειχνε ανήσυχος

Η στάση του έγινε ακόμα πιο αμήχανη όταν ο ρεπόρτερ κοντά στο σπίτι του στο Κολωνάκι τον ρώτησε αν είδε κάτι.

«Κοιτάξτε… Έχω οικογένεια, παιδιά. Η γυναίκα έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα». Απάντησε με κοφτό ύφος.

«Φοβάστε;» τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος.

«Εσείς τι λέτε…;» ανταπάντησε εκείνος, αφήνοντας τη σιωπή να πέσει βαριά.

Και όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει τελικά για τον μυστηριώδη θάνατο στο Κολωνάκι, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική και συνάμα ανατριχιαστική:

«Δε νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και δε λέω τίποτα άλλο. Τελειώσαμε…»

Πηγή: megatv.com

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
Ελλάδα 18.10.25

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που έχασε την ζωή της στο σπίτι της στο Κολωνάκι μίλησε για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
Ελλάδα 18.10.25

Στις αρχές του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τυλίχτηκε στις φλόγες. Πλέον την έρευνα έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;
Ελλάδα 17.10.25

Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου και ο συμβολαιογράφος, Ιωάννης Κόνσουλας, εξηγούν στο Live News εάν μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε το 68χρονος

Σύνταξη
Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»
Ελλάδα 17.10.25

Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»

Τα σκηνικά που περιγράφει γυναίκα προκαλούν αποστροφή - Η δίκη για την ίδια και τον πρώην σύζυγό της, αστυνομικό της Βουλής, έχει προγραμματιστεί για 7 Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
Ελλάδα 18.10.25

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που έχασε την ζωή της στο σπίτι της στο Κολωνάκι μίλησε για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
Ελλάδα 18.10.25

Στις αρχές του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τυλίχτηκε στις φλόγες. Πλέον την έρευνα έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών

Σύνταξη
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18.10.25

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
