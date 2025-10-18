Κολωνάκι: Μου ζήτησαν να καταθέσω από το Ανθρωποκτονιών είπε γείτονας για τον θάνατο της χήρας του υπουργού

Εκεί όπου πριν τρία χρόνια η άτυχη Ελένη Παπαδοπούλου χήρα, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, κάηκε ζωντανή στο σπίτι της στο Κολωνάκι, ένας γείτονας, φανερά επιφυλακτικός, πλησίασε να μιλήσει στον δημοσιογράφο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Παρέμεινε το ίδιο επιφυλακτικός.

«Α, το ψάχνετε κι εσείς… Γιατί ήρθε πάλι η Αστυνομία στη γειτονιά μας. Δύο φορές. Την τελευταία μάλιστα, από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών», είπε με νόημα.

Ο μάρτυρας θυμάται ότι είχε καταθέσει αρχικά στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Όμως, στη συνέχεια τον κάλεσαν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών.

«Με ρώτησαν για τη γυναίκα… Πόσο καλά την ήξερα, αν την έβλεπα τον τελευταίο καιρό…» ανέφερε χαμηλώνοντας τη φωνή.

Ο γείτονας της γυναίκας στο Κολωνάκι έδειχνε ανήσυχος

Η στάση του έγινε ακόμα πιο αμήχανη όταν ο ρεπόρτερ κοντά στο σπίτι του στο Κολωνάκι τον ρώτησε αν είδε κάτι.

«Κοιτάξτε… Έχω οικογένεια, παιδιά. Η γυναίκα έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα». Απάντησε με κοφτό ύφος.

«Φοβάστε;» τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος.

«Εσείς τι λέτε…;» ανταπάντησε εκείνος, αφήνοντας τη σιωπή να πέσει βαριά.

Και όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει τελικά για τον μυστηριώδη θάνατο στο Κολωνάκι, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική και συνάμα ανατριχιαστική:

«Δε νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και δε λέω τίποτα άλλο. Τελειώσαμε…»

