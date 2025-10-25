Κολωνάκι: «Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να βγει η αλήθεια» λέει συγγενής της Ελένης Παπαδοπούλου

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, εμφανώς ταραγμένο, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την Ελένη Παπαδοπούλου που βρέθηκε απανθρακωμένη στο Κολωνάκι και περιέγραψε με λόγια βαθιάς συγκίνησης την εικόνα που είχε για την οικογένεια.

«Έχουμε ταραχτεί πολύ με όλα αυτά που ακούμε. Τόσο εκείνη όσο και ο άντρας της δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Εκείνος υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης: πρόεδρος νοσοκομείου, υπουργός, γιατρός. Ήταν αξιοσέβαστοι στην κοινωνία, άνθρωποι με ήθος και κύρος. Με τον γιο ήταν δεμένοι. Αυτό που ακούστηκε για φωνές μεταξύ τους, εντάξει, μπορεί να συνέβη» είπε ο συγγενής.

«Αλλά αν τους ήξερες, όπως τους ξέραμε εμείς, που βλέπαμε το δέσιμο μάνας και γιου, δεν θα έδινες σημασία. Τσακωνόντουσαν, ναι, αλλά στα συνηθισμένα όρια. Ήταν μια σχέση δυνατή, γεμάτη αγάπη». Όπως αναφέρει σε δημοσιογράφο της εκπομπής είχαν μιλήσει με το θύμα, την Ελένη Παπαδοπούλου λίγες ημέρες πριν την φωτιά.

Ο γιος της την φρόντιζε στο σπίτι στο Κολωνάκι είπε ο συγγενής

«Ήταν ήρεμη, όλα έδειχναν φυσιολογικά. Δεν μου είπε κάτι που να με ανησυχήσει. Εγώ ξέρω πως στο σπίτι υπήρχε οικιακή βοηθός, όχι αυτή που παρουσιάστηκε τελευταία. Δεν γνωρίζω την καταγωγή της, αλλά ξέρω ότι την φρόντιζαν γυναίκες – ίσως και περισσότερες από μία. Αν όχι όλη την ημέρα, ήταν κοντά της πολλές ώρες. Και ο γιος της την πρόσεχε πολύ. Της πήγαινε φαγητό, ψώνια, ό,τι χρειαζόταν».

Για τον τραγικό της θάνατο όπως λέει χαρακτηριστικά έμαθε από τις ειδήσεις και πάγωσε.

«Και ο γιος της και εμείς σοκαριστήκαμε. Μας είπε ότι έκανε τα πάντα για να τη βοηθήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Εκείνη την ώρα της πήγαινε τη νέα οικιακή βοηθό και τα ψώνια της. Αλλά να σας πω κάτι που μας έχει συγκλονίσει όλους; Μετά από τόσο καιρό, τώρα ανακαλύπτουν ότι ήταν νεκρή πριν τη φωτιά; Ότι την έκαψαν για να σβήσουν τα ίχνη; Είναι να τρελαίνεσαι. Αν τότε, αμέσως μετά το συμβάν, έψαχναν το υλικό από τις κάμερες, ίσως να είχαν βρει ποιος μπήκε στο σπίτι. Τώρα το μόνο που ευχόμαστε είναι να βρεθεί η αλήθεια. Να ησυχάσει η ψυχή της», καταλήγει.

