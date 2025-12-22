DO’S: Επειδή έχεις αρκετά χαλαρή διάθεση, σου προτείνω να εστιάσεις στα επαγγελματικά σου, καθώς εκεί υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμότητες και δουλειές. Πάρε τον χρόνο σου, αλλά πάρε κΙ απόσταση από ορισμένα άτομα, προκειμένου να μπορέσεις να δεις καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο κι εσύ από πλευράς σου πρέπει να βρεις τι σου φταίει.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί σήμερα πρόκειται να λάβεις κάποια έξτρα χρήματα που δεν περίμενες σαν ανταμοιβή για την σκληρή σου δουλειά. Σε καλή μεριά λοιπόν! Αν, τώρα, προκύψουν και κάποια μικροέξοδα, μην τα χάσεις, γιατί έχεις να τα καλύψεις, σωστά; Μη γίνεσαι έντονος μέσα στα πλαίσια της παρέας σου.