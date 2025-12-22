Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 22.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Κριός
DO’S: Επειδή έχεις αρκετά χαλαρή διάθεση, σου προτείνω να εστιάσεις στα επαγγελματικά σου, καθώς εκεί υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμότητες και δουλειές. Πάρε τον χρόνο σου, αλλά πάρε κΙ απόσταση από ορισμένα άτομα, προκειμένου να μπορέσεις να δεις καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο κι εσύ από πλευράς σου πρέπει να βρεις τι σου φταίει.
DON’TS: Στα οικονομικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί σήμερα πρόκειται να λάβεις κάποια έξτρα χρήματα που δεν περίμενες σαν ανταμοιβή για την σκληρή σου δουλειά. Σε καλή μεριά λοιπόν! Αν, τώρα, προκύψουν και κάποια μικροέξοδα, μην τα χάσεις, γιατί έχεις να τα καλύψεις, σωστά; Μη γίνεσαι έντονος μέσα στα πλαίσια της παρέας σου.
Ταύρος
DO’S: Η αλήθεια είναι πως πολλά θα ακούσεις και πολλά θα δεις. Ωστόσο εσύ πρέπει να αποφύγεις την οποιαδήποτε εμπλοκή με αυτά ή το να δείξεις την ενόχλησή σου. Το να απαντήσεις ουδέτερα- έως και αδιάφορα- πάντως θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Συζήτησε με τους φίλους σου όσα σε απασχολούν, για να λύσεις παρεξηγήσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς τα απλά και καθημερινά, γιατί αυτά μπορούν να σου δώσουν έμπνευση και μετά να γίνεις άκρως δημιουργικός. Αν καταφέρεις να το αξιοποιήσεις αυτό υπέρ σου και να επικοινωνήσεις σωστά τις σκέψεις σου; Ακόμα καλύτερα! Μην αφήνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες κλειστούς. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος.
Δίδυμοι
DO’S: Έχεις καλή και ήρεμη διάθεση, άρα προτείνω να ασχοληθείς με τα συναισθήματά σου. Κι αυτό γιατί η ψυχολογία σου απαιτεί μια φροντίδα παραπάνω, σωστά; Μια ψυχή που είναι να βγει, λοιπόν, ας βγει! Ξεκαθάρισε αυτά που θες με τρίτους. Ωστόσο βάλε όρια και μάλιστα γερά, ακόμα κι αν προβληματίζεσαι για αυτό. Μόνο έτσι θα είσαι κομπλέ!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος. Όχι σήμερα, όπου οι ιδέες σου μπορούν να γίνουν κατανοητές κι αποδέκτες! Μην προσπαθήσεις να τις επιβάλεις! Παίζει σημαντικό ρόλο το πως θα εκφραστείς. Μην απογοητευτείς από την αποκάλυψη παρασκηνιακών ζητημάτων, γιατί θα σε επιβεβαιώσουν- ανακουφίσουν. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή οι διαπροσωπικές σου σχέσεις χαρακτηρίζονται από ηρεμία σήμερα, θα σου πρότεινα να εστιάσεις στο να κατανοήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις και να εκφράσεις όλα αυτά που θέλεις άνετα. Πάρε μέρος σε συζητήσεις με φίλους, καθώς ενδέχεται εκεί να μάθεις πολλά που θα σε ανακουφίσουν. Απόφυγε να φωνάξεις «το ήξερα!».
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις πράγματα που είναι θολά, μόνο όταν νιώσεις ότι η ατμόσφαιρα γενικότερα γύρω σου γίνεται πιο καθαρή, ας το πούμε. Μην κάνεις συνεχώς παράπονα και γκρίνιες, γιατί αυτό κάποια στιγμή κουράζει ακραία τους γύρω σου! Μην προβάλεις στους άλλους τις δικές σου ανασφάλειες. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορούν να τακτοποιηθούν άνετα οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, μόνο αν κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις, οι οποίες μπορούν να σου κερδίσουν χρόνο! Έτσι θα μπορέσεις, επιτέλους, να σταματήσεις να αγχώνεσαι σχετικά με αυτό. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου κι εξέφρασε όσα νιώθεις- τα πιο βαθιά σου feelings!
DON’TS: Μην πιεστείς για να κατανοήσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου, καθώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να βγαίνει αβίαστα. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές, γιατί τελικά θα λειτουργήσουν υπέρ σου. Μη διστάσεις να προσαρμοστείς σε νέα δεδομένα. Μη γίνεις ανταγωνιστικός, αλλά μη δεχτείς ούτε κάτι ανάλογο.
Παρθένος
DO’S: Ευτυχώς που σήμερα η μέρα προβλέπεται να είναι καλύτερη και πιο ήρεμη από την χθεσινή. Ασχολήσου με πιο πρακτικά ζητήματα, λοιπόν, ώστε να τα διαχειριστείς. Έπειτα κάνε ό,τι απομένει με άνεση και ευκολία. Επειδή υπάρχει κι ωραία ατμόσφαιρα, κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις. Έλα σε επαφή με άτομα που έχετε κοινά ενδιαφέροντα.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα νεύρα της μέρας, γιατί μεταξύ μας, είναι κάτι που σου αρέσει γενικώς. Το να είσαι στην τσίτα εννοώ. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να δείξεις τα ταλέντα σου, καθώς αυτό θα βοηθήσει και τις συνεργασίες σου. Ωστόσο μην κινηθείς απρόσεκτα. Ευέλικτα, ναι! Μην αναλάβεις παραπάνω ευθύνες από όσες πρέπει.
Ζυγός
DO’S: Μιας και που ήδη από το πρωί έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν προσπαθείς να βάλεις στο πρόγραμμα τις δουλειές που έχεις; Αν χρειαστεί, άλλαξε λίγο και το ίδιο το πρόγραμμα. Καλά γενικά πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές, σωστά; Κινήσου χαλαρά και ήρεμα. Παρατήρησε τις καταστάσεις και τα συναισθήματα που αυτές σου προκαλούν.
DON’TS: Μην επηρεάζεσαι τόσο από πράγματα που θα έπρεπε κανονικά να σε αφήνουν παγερά αδιάφορο. Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο ανοργάνωτος. Μη διστάσεις, όμως, να εκφράσεις εκεί όλη σου τη δημιουργικότητα, αλλά και την ένταση. Από το να την ξεσπάσεις πάνω στα κοντινά σου άτομα, προτιμότερο αυτό, δε νομίζεις;
Σκορπιός
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και χαλάρωσε. Έπειτα οργάνωσε καλύτερα τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου, ώστε να βγάλεις ένα όμορφο αποτέλεσμα. Μπορείς σίγουρα, πάντως, να τα αξιοποιήσεις υπέρ σου. Οργάνωσε συζητήσεις και συναντήσεις, καθώς εκεί κρύβεται το φλερτ, που σου αρέσει. Άρα η διάθεσή σου φτιάχνει ακόμα πιο πολύ!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι τόσο από τα θέματα που πέφτουν στο τραπέζι, γιατί η έκβασή τους πρόκειται να είναι αρκετά θετική για σένα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να εκφράσεις την καλλιτεχνική και δημιουργική σου πλευρά εκεί. Μην απογοητευτείς από τα συναισθήματα που θα προκύψουν μέσω ξαφνικών και τυχαίων συναντήσεων.
Τοξότης
DO’S: Επειδή πρόκειται για χαλαρή μέρα, φρόντισε το ίδιο να κάνεις κι εσύ. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά όχι κάτι τρελό, οπότε προσπάθησε να προσαρμοστείς εύκολα. Όχι μόνο αυτό, αλλά νιώσε άνετα και δούλεψε με τον τρόπο που εσύ θεωρείς καλύτερο. Προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος και θα τα πας τέλεια!
DON’TS: Μην αφήνεις το παραμικρό που συμβαίνει να σε ταράζει. Κάπου ώπα. Παράλληλα, μην αφήνεις ούτε τη δημιουργική σου διάθεση να πάει χαμένη, γιατί θα χάσεις και την έμπνευσή σου. Στα οικονομικά, μην το παίζεις περήφανος και μην αρνείσαι την στήριξη που θέλουν να σου δώσουν άτομα του φιλικού και οικογενειακού σου περιβάλλοντος.
Αιγόκερως
DO’S: Μιας και που το mood της σημερινής μέρας είναι χαλαρό, αυτό σημαίνει πως μπορείς να επεξεργαστείς τις νέες ιδέες σου. Έλα σε επαφή με τα άτομα που έχεις καιρό να δεις, καθώς αυτό θα σου φτιάξει κατά πολύ τη διάθεση. Στα επαγγελματικά, μπορείς να πειραματιστείς με κάποια πράγματα και να δοκιμάσεις και κάποια νέα προσέγγιση.
DON’TS: Μη δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς στα διάφορα κομμάτια της σημερινής μέρας, γιατί θα στερηθείς τον θαυμασμό ορισμένων. Μη διστάσεις να δουλέψεις ταυτόχρονα πάνω σε πολλά και διαφορετικά πράγματα, καθώς αυτό θα σου εξασφαλίσει χρόνο. Μην είσαι ούτε υπερβολικός, αλλά ούτε και πεισματάρης, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, χαλάρωσε και μετά ασχολήσου με τα θέματα που σε απασχολούν ήρεμα και απρόσκοπτα. Αν θες να οργανώσεις καλύτερα τα πάντα, τότε φρόντισε να τα κρατήσεις κρυφά από τους άλλους. Όσα λιγότερα ξέρει ο κόσμος, τόσο λιγότερα μπορεί να καταστρέψει. Ή και να ματιάσει! Προσαρμόσου εύκολα στα νέα δεδομένα.
DON’TS: Μην αφήσεις τα γνωστά σου mood swings να χαλάσουν την ψυχολογία σου. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, γιατί θα πιεστείς σημαντικά. Άσε που οι ρυθμοί θα ανέβουν έτσι κι αλλιώς! Μην χάσεις ούτε την συγκέντρωσή σου εξαιτίας όλου αυτού του χάους. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες σχετικά με τα οικονομικά.
Ιχθύες
DO’S: Αφού νιώθεις την ανάγκη να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός σήμερα, δεν έχεις παρά να ενδώσεις σε αυτό. Πέρασε χαλαρά τη μέρα σου, δες τους φίλους και τους συγγενείς σου και- γιατί όχι; – αντάλλαξε και μερικά δώρα! Έπειτα οργάνωσε καλύτερα τις μελλοντικές σου κινήσεις – ειδικά στα επαγγελματικά. Προσπάθησε να μάθεις έμμεσα όσα θέλεις.
DON’TS: Αν θέλεις να αλλάξεις λίγο την νοοτροπία σου, τότε μην αφήσεις ανεκμετάλλευτες όλες τις καινούργιες ιδέες που έχεις, καθώς αυτές είναι που μπορούν να σε βοηθήσουν να το πετύχεις αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Παράλληλα, μη γίνεσαι ακραία καχύποπτος με ορισμένους, γιατί μπορεί και να γίνεσαι απλά άδικος, σωστά;
