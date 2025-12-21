magazin
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 14:26
Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου στου Ρέντη
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Εβδομαδιαία 21 Δεκεμβρίου 2025 | 13:25
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [21.12 – 27.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μάθε να κινείσαι πρακτικά. Ειδικά αν θες να πας μπροστά και, μάλιστα, γρήγορα, έτσι; Επικεντρώσου τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα ερωτικά, για να μπορέσεις να τα εξελίξεις. Αλλιώς κάτσε στα αυγά σου μεν, σταμάτα να γκρινιάζεις δε. Επίσης πρέπει να μάθεις να λύνεις τα θέματα που υπάρχουν γύρω σου, ακόμα κι αν αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι με τα μούτρα ως το πάτωμα, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αρκετές νέες ευκαιρίες. Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι; Ότι σε προωθούν άτομα ανώτερα από εσένα, άρα κάτι κάνεις καλά! Ωστόσο μην επαναπαυθείς και μην σταματήσεις να είσαι υπεύθυνος και σταθερός στις απόψεις σου. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν ψυχανεμιστείς σωστά την ατμόσφαιρα, θα αντιληφθείς πως το κλίμα αλλάζει κι αλλάζει υπέρ σου! Αυτό, λοιπόν, πρέπει να σε κάνει χαρούμενο, σωστά; Αν ούτε αυτό είναι αρκετό για να χαμογελάσεις, τότε γιατί δε διοργανώνεις κάποιο ταξίδι; Ή γιατί δεν ασχολείσαι περισσότερο με τις δραστηριότητες που σου αρέσουν; Λύσεις, πάντως, υπάρχουν!

DON’TS: Μην χάνεις την ουσία στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να τις σταθεροποιήσεις και πάντα θα νιώθεις στον αέρα, που λέμε. Μην κρατάς δίπλα σου τίποτα το περιττό. Αλλά μην αναλωθείς και σε πολλά λόγια, όταν αποφασίσεις να το διώξεις από κοντά σου. Μη διστάσεις να χουχουλιάσεις στο σπίτι με το αμόρε- εσύ που έχεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν θέλεις να περάσεις αυτή την εβδομάδα κάτω από το χαλάκι, τότε πρέπει να έχεις την ανάλογη συμπεριφορά και να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη no matter what. Ειδικά αν υπάρξει κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο κι αφορά είτε τα ερωτικά, είτε τα οικονομικά. Για να ανταπεξέλθεις, πρέπει να είσαι συνεπής στις αποφάσεις σου και υπομονετικός.

DON’TS: Μην είσαι συνέχεια μέσα στα νεύρα, γιατί τότε είναι που δεν αντέχεσαι καθόλου! Πολύ φοβάμαι, λοιπόν, πως οι αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω σου δεν θα είναι και οι καλύτερες. Μη διστάσεις να αναλύσεις σε βάθος τα πιο ενδόμυχα συναισθήματά σου. Ποτέ μη ζητάς παραπάνω από όσα θέλει η άλλη πλευρά να σου δώσει. Μην έχεις υψηλά standard.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Λίγο πριν να τελειώσει η χρονιά, εσύ αποφασίζεις να ζητήσεις τα ρέστα από όσους σε αδίκησαν. Καλά κάνεις μεν, πρόσεξε μην είσαι εσύ αυτός που έχει αδικήσει κόσμο και κοσμάκη δε. Προσοχή απαιτεί, λοιπόν, η επικοινωνία και η συνεννόηση στις διαπροσωπικές, στις ερωτικές, αλλά και στις επαγγελματικές σου σχέσεις κι επαφές. Παντού δηλαδή!

DON’TS: Μη διστάσεις να θέσεις κάποια όρια τόσο στα ερωτικά, όσο και στα επαγγελματικά, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να τα περάσεις αυτά στο επόμενο level. Ωστόσο μη διστάσεις ούτε να ξεκόψεις οριστικά με κάποια άτομα από τους παραπάνω τομείς όπου η φάση μεταξύ σας δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο πια! Αφού το βλέπεις, τότε γιατί κάθεσαι;

Λέων

Λέων

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα βαριόσουν και άφηνες συνεχώς υποχρεώσεις ανοιχτές με το σκεπτικό ότι θα τις ολοκληρώσεις κάποια άλλη στιγμή, θέλω να σε ενημερώσω πως αυτή η στιγμή ήρθε! Άρα προσπάθησε να διευθετήσεις τις εκκρεμότητες σου, λίγο πριν κλείσει η χρονιά. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα.

DON’TS: Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να παραμελείς την υγεία σου – τόσο την σωματική, όσο και την ψυχική. Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί μία νέα συνεργασία είναι προ των πυλών και αυτή πρόκειται να σταθεροποιήσει το εισόδημα που ήδη έχεις. Μην λες «ναι» στο οτιδήποτε, απλά για να έχεις κάτι.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις τη χαμένη σου χαρά και αισιοδοξία. Μπορείς, ας πούμε, να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός. Ή μπορείς να βάλεις μπροστά αυτό το νέο σχέδιο που έχεις καιρό στο μυαλό σου. Βέβαια πρέπει να βρεις έμπνευση, για να ξεκινήσεις, σωστά; Δέξου βοήθεια από τους πρόθυμους φίλους και συγγενείς.

DON’TS: Μην αγνοείς το πόσο σε βοηθούν ψυχολογικά οι όμορφες στιγμές που περνάς με τους δικούς σου ανθρώπους. Με λίγα λόγια, μην είσαι αχάριστος, σωστά; Μην θαμπώνεσαι από κάτι που ξεκινάει φαντασμαγορικά, γιατί η εξέλιξη μπορεί να σε απογοητεύσει. Στα αισθηματικά, μην συζητάς για περσινά, ξινά σταφύλια, γιατί χαλάς το μουντ.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που αφορούν τόσο το σπίτι, όσο και την οικογένειά σου. Μάλλον δεν είσαι έτοιμος για τόσες πολλές ευθύνες, αλλά πρέπει να γίνεις, γιατί επιλογή δεν έχεις… Αν επιδιώκεις να φέρεις στη ζωή σου την ηρεμία και την σταθερότητα τώρα περισσότερο από ποτέ, τότε κλείσε τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές.

DON’TS: Μη διστάσεις να ηρεμήσεις πρώτα το κεφάλι και τη ζωή σου και μετά αυτό να το περάσεις και στον τομέα των αισθηματικών. Τα αποτελέσματα εκεί πρόκειται να είναι θεαματικά, καθώς τα γκομενάκια- μόλις σε δουν ήρεμο- θα κάνουν ουρά. Ελπίζω! Ωστόσο φρόντισε να μην κάνεις τις λάθος επιλογές, γιατί μετά δεν σου φταίει κανείς άλλος, έτσι;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να αξιοποιήσεις όλες τις όμορφες ιδέες που σου κατεβαίνουν στο μυαλό αυτό το διάστημα. Στο λέω αυτό, γιατί τώρα πρόκειται αυτές να συναντήσουν μια αρκετά θετική ανταπόκριση. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο; Βέβαια πρέπει να εκμεταλλευτείς και την ευνοϊκή επικοινωνία που υπάρχει τώρα.

DON’TS: Μη διστάσεις να επεκτείνεις τις ήδη υπάρχουσες επαφές σου ή ακόμα να κάνεις κάποιες καινούργιες. Μην είσαι ανοργάνωτος ή πεισματάρης, αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Παράλληλα, μην το κάνεις, αν το μυαλό σου είναι σούπερ θολωμένο. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες και τις φοβίες που έχεις να σε ωθούν να διογκώσεις κάποιες καταστάσεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Θες να νιώσεις λίγο πιο σίγουρος κι ασφαλής με τον εαυτό σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις σταθερά βήματα μπροστά. Σωστό! Ωστόσο για να γίνει αυτό, πρέπει να λύσεις τα οικονομικά σου θέματα. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να βάλεις και τις προσωπικές σου αξίες σε προτεραιότητα. Κοινώς απόφυγε να ασπάζεσαι τις απόψεις της μάζας.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές νέες ευκαιρίες για να ενισχύσεις το εισόδημά σου, αρκεί να μην τις αφήσεις να πάνε χαμένες, σωστά; Μην αφήνεις στην τύχη της μια συμφωνία που έχεις ήδη, καθώς κάτι έχει αλλάξει εκεί και πρέπει να το δεις λίγο. Μην πιέζεις τους άλλους να λειτουργήσουν ή να σκεφτούν σαν κι εσένα, καθώς αυτό δε γίνεται.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ξεκινάει μία πολύ ευνοϊκή εβδομάδα για εσένα. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρόκειται να είναι αρκετά σημαντική για την εξέλιξή σου. Όλα καλά κι όλα ωραία, αρκεί να βρεις το θάρρος – που έχεις χάσει – και να πάρεις τα ηνία στα δικά σου χέρια. Κάνε τα νέα ξεκινήματα που θέλεις και με θάρρος, καθώς αυτό θα ενισχύσει την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω.

DON’TS: Μην κάνεις πρόχειρες δουλειές, απλά και μόνο για να τις κάνεις και να ξεμπερδέψεις. Μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την ασφάλεια που νιώθεις και την αυτοπεποίθηση που έχεις. Στα ερωτικά, μην λες πολλά, άσε τη γοητεία σου να μιλήσει. Όμως μην φέρνεις στο μυαλό σου τα παλιά, γιατί εμποδίζουν αυτό το καινούργιο που υπάρχει να εξελιχθεί.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ήρθε η ώρα να αποστασιοποιηθείς από τα πάντα και τους πάντες. Κι αυτό γιατί έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη από ξεκούραση. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, καθώς πρέπει να βρεις και τι θέλεις, αλλά και τι έχεις ανάγκη πραγματικά κι όχι επιφανειακά. Κοινώς πρέπει να περάσεις χρόνο με την εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να μπλοκάρεις τις παρεμβολές.

DON’TS: Μην αγνοείς την σημαντικότητα της προετοιμασίας που πρέπει να κάνεις τώρα, καθώς αυτό θα σε ωφελήσει αργότερα που θα ξεκινήσει μια αρκετά δραστήρια περίοδος για εσένα. Μην απογοητευτείς, αν σου έρθει στο μυαλό κάποιο άτομο του παρελθόντος. Μη διστάσεις να επαναξιολογήσεις τις αποφάσεις που πήρες τότε και το έδιωξαν.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Γίνε περισσότερο κοινωνικός. Μπορείς, ας πούμε, να βρεθείς με τους φίλους σου και να περάσετε όμορφες στιγμές. Να έρθετε λίγο πιο κοντά. Ή μπορείς να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και να ενταχθείς σε νέες ομάδες. Αυτό το τελευταίο ειδικά είναι κάτι που ευνοείται πολύ αυτό το διάστημα. Πέρνα χρόνο μόνο με αυτούς που αξίζουν. Κάνε μια διαλογή.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν ευκαιρίες να κάνεις κάποιες νέες συνεργασίες. Αρκεί, βέβαια, να μη διστάσεις, έτσι; Φιλική συμβουλή. Μην συνεχίσεις να θέτεις υπερβολικά υψηλούς στόχους, γιατί απογοητεύεσαι στο τέλος, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος πραγματικά. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι υπερβολικά γκρινιάρης. Κάπου ώπα!

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

inWellness
inTown
Stream magazin
«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»
Αγριότητα 21.12.25

«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες - τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

Ο κινηματογραφιστής Μπάρι Μάρκοβιτς, ένας από τους στενούς φίλους και μακροχρόνιους συνεργάτες του Ρομπ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six για την πρόσφατη διαμονή του στην οικία των Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
Δημοσίευση στο in 21.12.25

Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις

Σκληρή και ουσιαστική παρέμβαση στο in για τη συμπεριφορά των παιδιών μετά από 10 χρόνια πολλαπλών κρίσεων, την παντελή έλλειψη μέτρων και την ευκολία των επικίνδυνων αναλύσεων για τη βία των νέων και την υποτιθέμενη παραβατικότητά τους από τους κατεξοχήν ειδικούς Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργο Νικολαΐδη. «Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία»

Σύνταξη
Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
ΣΥΡΙΖΑ 21.12.25

Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ελλάδα 21.12.25

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Αύριο απολογείται o καθηγητής – Αποκλειστικές πληροφορίες του in για το τι αναμένεται να ισχυριστεί – τι λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix
Νέα Αριστερά 21.12.25

Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix

Άνοιγμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με ταυτόχρονα πυρά κατά της κυβέρνησης για την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Ελλάδα 21.12.25

Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα

Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»
Μπάσκετ 21.12.25

Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μίλησε για το ρεκόρ του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στο ντεμπούτο του Μόρις, αλλά και στις επιστροφές Γουόρντ και Φαλ.

Σύνταξη
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
Ελλάδα 21.12.25

«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga 21.12.25

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 21.12.25

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Με απίθανο σόου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 21.12.25

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ για τη 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Πώς δρούσε η ομάδα 21.12.25

Καταλάμβαναν δημόσιους χώρους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής - Τέσσερις συλλήψεις

Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
