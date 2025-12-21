Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [21.12 – 27.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μάθε να κινείσαι πρακτικά. Ειδικά αν θες να πας μπροστά και, μάλιστα, γρήγορα, έτσι; Επικεντρώσου τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα ερωτικά, για να μπορέσεις να τα εξελίξεις. Αλλιώς κάτσε στα αυγά σου μεν, σταμάτα να γκρινιάζεις δε. Επίσης πρέπει να μάθεις να λύνεις τα θέματα που υπάρχουν γύρω σου, ακόμα κι αν αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμείς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι με τα μούτρα ως το πάτωμα, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αρκετές νέες ευκαιρίες. Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι; Ότι σε προωθούν άτομα ανώτερα από εσένα, άρα κάτι κάνεις καλά! Ωστόσο μην επαναπαυθείς και μην σταματήσεις να είσαι υπεύθυνος και σταθερός στις απόψεις σου. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα.
Ταύρος
DO’S: Αν ψυχανεμιστείς σωστά την ατμόσφαιρα, θα αντιληφθείς πως το κλίμα αλλάζει κι αλλάζει υπέρ σου! Αυτό, λοιπόν, πρέπει να σε κάνει χαρούμενο, σωστά; Αν ούτε αυτό είναι αρκετό για να χαμογελάσεις, τότε γιατί δε διοργανώνεις κάποιο ταξίδι; Ή γιατί δεν ασχολείσαι περισσότερο με τις δραστηριότητες που σου αρέσουν; Λύσεις, πάντως, υπάρχουν!
DON’TS: Μην χάνεις την ουσία στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να τις σταθεροποιήσεις και πάντα θα νιώθεις στον αέρα, που λέμε. Μην κρατάς δίπλα σου τίποτα το περιττό. Αλλά μην αναλωθείς και σε πολλά λόγια, όταν αποφασίσεις να το διώξεις από κοντά σου. Μη διστάσεις να χουχουλιάσεις στο σπίτι με το αμόρε- εσύ που έχεις.
Δίδυμοι
DO’S: Αν θέλεις να περάσεις αυτή την εβδομάδα κάτω από το χαλάκι, τότε πρέπει να έχεις την ανάλογη συμπεριφορά και να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη no matter what. Ειδικά αν υπάρξει κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο κι αφορά είτε τα ερωτικά, είτε τα οικονομικά. Για να ανταπεξέλθεις, πρέπει να είσαι συνεπής στις αποφάσεις σου και υπομονετικός.
DON’TS: Μην είσαι συνέχεια μέσα στα νεύρα, γιατί τότε είναι που δεν αντέχεσαι καθόλου! Πολύ φοβάμαι, λοιπόν, πως οι αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω σου δεν θα είναι και οι καλύτερες. Μη διστάσεις να αναλύσεις σε βάθος τα πιο ενδόμυχα συναισθήματά σου. Ποτέ μη ζητάς παραπάνω από όσα θέλει η άλλη πλευρά να σου δώσει. Μην έχεις υψηλά standard.
Καρκίνος
DO’S: Λίγο πριν να τελειώσει η χρονιά, εσύ αποφασίζεις να ζητήσεις τα ρέστα από όσους σε αδίκησαν. Καλά κάνεις μεν, πρόσεξε μην είσαι εσύ αυτός που έχει αδικήσει κόσμο και κοσμάκη δε. Προσοχή απαιτεί, λοιπόν, η επικοινωνία και η συνεννόηση στις διαπροσωπικές, στις ερωτικές, αλλά και στις επαγγελματικές σου σχέσεις κι επαφές. Παντού δηλαδή!
DON’TS: Μη διστάσεις να θέσεις κάποια όρια τόσο στα ερωτικά, όσο και στα επαγγελματικά, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να τα περάσεις αυτά στο επόμενο level. Ωστόσο μη διστάσεις ούτε να ξεκόψεις οριστικά με κάποια άτομα από τους παραπάνω τομείς όπου η φάση μεταξύ σας δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο πια! Αφού το βλέπεις, τότε γιατί κάθεσαι;
Λέων
DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα βαριόσουν και άφηνες συνεχώς υποχρεώσεις ανοιχτές με το σκεπτικό ότι θα τις ολοκληρώσεις κάποια άλλη στιγμή, θέλω να σε ενημερώσω πως αυτή η στιγμή ήρθε! Άρα προσπάθησε να διευθετήσεις τις εκκρεμότητες σου, λίγο πριν κλείσει η χρονιά. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα.
DON’TS: Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να παραμελείς την υγεία σου – τόσο την σωματική, όσο και την ψυχική. Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί μία νέα συνεργασία είναι προ των πυλών και αυτή πρόκειται να σταθεροποιήσει το εισόδημα που ήδη έχεις. Μην λες «ναι» στο οτιδήποτε, απλά για να έχεις κάτι.
Παρθένος
DO’S: Κάνε πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις τη χαμένη σου χαρά και αισιοδοξία. Μπορείς, ας πούμε, να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός. Ή μπορείς να βάλεις μπροστά αυτό το νέο σχέδιο που έχεις καιρό στο μυαλό σου. Βέβαια πρέπει να βρεις έμπνευση, για να ξεκινήσεις, σωστά; Δέξου βοήθεια από τους πρόθυμους φίλους και συγγενείς.
DON’TS: Μην αγνοείς το πόσο σε βοηθούν ψυχολογικά οι όμορφες στιγμές που περνάς με τους δικούς σου ανθρώπους. Με λίγα λόγια, μην είσαι αχάριστος, σωστά; Μην θαμπώνεσαι από κάτι που ξεκινάει φαντασμαγορικά, γιατί η εξέλιξη μπορεί να σε απογοητεύσει. Στα αισθηματικά, μην συζητάς για περσινά, ξινά σταφύλια, γιατί χαλάς το μουντ.
Ζυγός
DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που αφορούν τόσο το σπίτι, όσο και την οικογένειά σου. Μάλλον δεν είσαι έτοιμος για τόσες πολλές ευθύνες, αλλά πρέπει να γίνεις, γιατί επιλογή δεν έχεις… Αν επιδιώκεις να φέρεις στη ζωή σου την ηρεμία και την σταθερότητα τώρα περισσότερο από ποτέ, τότε κλείσε τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές.
DON’TS: Μη διστάσεις να ηρεμήσεις πρώτα το κεφάλι και τη ζωή σου και μετά αυτό να το περάσεις και στον τομέα των αισθηματικών. Τα αποτελέσματα εκεί πρόκειται να είναι θεαματικά, καθώς τα γκομενάκια- μόλις σε δουν ήρεμο- θα κάνουν ουρά. Ελπίζω! Ωστόσο φρόντισε να μην κάνεις τις λάθος επιλογές, γιατί μετά δεν σου φταίει κανείς άλλος, έτσι;
Σκορπιός
DO’S: Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να αξιοποιήσεις όλες τις όμορφες ιδέες που σου κατεβαίνουν στο μυαλό αυτό το διάστημα. Στο λέω αυτό, γιατί τώρα πρόκειται αυτές να συναντήσουν μια αρκετά θετική ανταπόκριση. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο; Βέβαια πρέπει να εκμεταλλευτείς και την ευνοϊκή επικοινωνία που υπάρχει τώρα.
DON’TS: Μη διστάσεις να επεκτείνεις τις ήδη υπάρχουσες επαφές σου ή ακόμα να κάνεις κάποιες καινούργιες. Μην είσαι ανοργάνωτος ή πεισματάρης, αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Παράλληλα, μην το κάνεις, αν το μυαλό σου είναι σούπερ θολωμένο. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες και τις φοβίες που έχεις να σε ωθούν να διογκώσεις κάποιες καταστάσεις.
Τοξότης
DO’S: Θες να νιώσεις λίγο πιο σίγουρος κι ασφαλής με τον εαυτό σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις σταθερά βήματα μπροστά. Σωστό! Ωστόσο για να γίνει αυτό, πρέπει να λύσεις τα οικονομικά σου θέματα. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να βάλεις και τις προσωπικές σου αξίες σε προτεραιότητα. Κοινώς απόφυγε να ασπάζεσαι τις απόψεις της μάζας.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές νέες ευκαιρίες για να ενισχύσεις το εισόδημά σου, αρκεί να μην τις αφήσεις να πάνε χαμένες, σωστά; Μην αφήνεις στην τύχη της μια συμφωνία που έχεις ήδη, καθώς κάτι έχει αλλάξει εκεί και πρέπει να το δεις λίγο. Μην πιέζεις τους άλλους να λειτουργήσουν ή να σκεφτούν σαν κι εσένα, καθώς αυτό δε γίνεται.
Αιγόκερως
DO’S: Ξεκινάει μία πολύ ευνοϊκή εβδομάδα για εσένα. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρόκειται να είναι αρκετά σημαντική για την εξέλιξή σου. Όλα καλά κι όλα ωραία, αρκεί να βρεις το θάρρος – που έχεις χάσει – και να πάρεις τα ηνία στα δικά σου χέρια. Κάνε τα νέα ξεκινήματα που θέλεις και με θάρρος, καθώς αυτό θα ενισχύσει την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω.
DON’TS: Μην κάνεις πρόχειρες δουλειές, απλά και μόνο για να τις κάνεις και να ξεμπερδέψεις. Μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την ασφάλεια που νιώθεις και την αυτοπεποίθηση που έχεις. Στα ερωτικά, μην λες πολλά, άσε τη γοητεία σου να μιλήσει. Όμως μην φέρνεις στο μυαλό σου τα παλιά, γιατί εμποδίζουν αυτό το καινούργιο που υπάρχει να εξελιχθεί.
Υδροχόος
DO’S: Ήρθε η ώρα να αποστασιοποιηθείς από τα πάντα και τους πάντες. Κι αυτό γιατί έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη από ξεκούραση. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, καθώς πρέπει να βρεις και τι θέλεις, αλλά και τι έχεις ανάγκη πραγματικά κι όχι επιφανειακά. Κοινώς πρέπει να περάσεις χρόνο με την εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να μπλοκάρεις τις παρεμβολές.
DON’TS: Μην αγνοείς την σημαντικότητα της προετοιμασίας που πρέπει να κάνεις τώρα, καθώς αυτό θα σε ωφελήσει αργότερα που θα ξεκινήσει μια αρκετά δραστήρια περίοδος για εσένα. Μην απογοητευτείς, αν σου έρθει στο μυαλό κάποιο άτομο του παρελθόντος. Μη διστάσεις να επαναξιολογήσεις τις αποφάσεις που πήρες τότε και το έδιωξαν.
Ιχθύες
DO’S: Γίνε περισσότερο κοινωνικός. Μπορείς, ας πούμε, να βρεθείς με τους φίλους σου και να περάσετε όμορφες στιγμές. Να έρθετε λίγο πιο κοντά. Ή μπορείς να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και να ενταχθείς σε νέες ομάδες. Αυτό το τελευταίο ειδικά είναι κάτι που ευνοείται πολύ αυτό το διάστημα. Πέρνα χρόνο μόνο με αυτούς που αξίζουν. Κάνε μια διαλογή.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν ευκαιρίες να κάνεις κάποιες νέες συνεργασίες. Αρκεί, βέβαια, να μη διστάσεις, έτσι; Φιλική συμβουλή. Μην συνεχίσεις να θέτεις υπερβολικά υψηλούς στόχους, γιατί απογοητεύεσαι στο τέλος, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος πραγματικά. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι υπερβολικά γκρινιάρης. Κάπου ώπα!
