DO’S: Μάθε να κινείσαι πρακτικά. Ειδικά αν θες να πας μπροστά και, μάλιστα, γρήγορα, έτσι; Επικεντρώσου τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα ερωτικά, για να μπορέσεις να τα εξελίξεις. Αλλιώς κάτσε στα αυγά σου μεν, σταμάτα να γκρινιάζεις δε. Επίσης πρέπει να μάθεις να λύνεις τα θέματα που υπάρχουν γύρω σου, ακόμα κι αν αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι με τα μούτρα ως το πάτωμα, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αρκετές νέες ευκαιρίες. Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι; Ότι σε προωθούν άτομα ανώτερα από εσένα, άρα κάτι κάνεις καλά! Ωστόσο μην επαναπαυθείς και μην σταματήσεις να είσαι υπεύθυνος και σταθερός στις απόψεις σου. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα.