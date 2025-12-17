magazin
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
17 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 48 ώρες από τη στιγμή που έχει γνωστή η είδηση των δολοφονιών του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, ωστόσο ο κόσμος του θεάματος δεν έχει συνέλθει από το σοκ. Ένα σοκ, που όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο μεγάλο, καθώς τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκεται ο γιος τους Νικ.

Ο 32χρονος σεναριογράφος έχει συλληφθεί από τις Αρχές του Λος Άντζελες, ως ο βασικός ύποπτος των δολοφονιών, χωρίς να έχει οριστεί ακόμα εγγύηση και βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Μέχρι η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, δεκάδες σταρ σπεύδουν να πουν το δικό τους «αντίο» στον αδικοχαμένο δημιουργό. Ανάμεσά τους και αρκετοί σταρ της ταινίας A Few Good Men, που κυκλοφόρησε το 1992 και προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ. Ο Κέβιν Μπέικον απέτισε φόρο τιμής στον Ρομπ Ράινερ εκφράζοντας τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και συγκίνηση μιλώντας για τη συνεργασία τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Post (@nypost)

«Δεν είμαι σίγουρος πώς να το κάνω αυτό. Ο Ρομπ Ράινερ μου έδωσε έναν ρόλο στο A Few Good Men. Κάπου στη δεκαετία του 1990, νομίζω. Ήμουν πανευτυχής που πήρα αυτή τη δουλειά. Πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν ή και όχι, αλλά το This Is Spinal Tap είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών και όταν με κάλεσε, ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος», είπε ο Μπέικον.

«Η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ σε ένα πλατό. Ήταν τόσο διασκεδαστικός. Όλα ξεκινούν από την κορυφή» συνέχισε.

«Τρώγαμε μαζί μεσημεριανό κάθε μέρα. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό με σκηνοθέτη, ούτε πριν ούτε μετά. Και η Μισέλ ήταν εκεί και οι δυο τους ήταν υπέροχοι. Ήταν μια μαγική περίοδος. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσους τον γνώριζαν, γιατί ξέρω ότι σήμερα όλοι πονάνε» κατέληξε ο Μπέικον.

Η συμπρωταγωνίστρια του, Ντέμι Μουρ, επίσης εξέφρασε τις ειλικρινείς σκέψεις της για τον διάσημο δημιουργό, σύμφωνα με το Variety.


«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πραγματικά την ανείπωτη θλίψη για την απώλεια του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ», έγραψε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σταρ στην ανάρτησή της στο Instagram και συνέχισε: «Τα παιδιά μας μεγάλωσαν μαζί, δουλέψαμε μαζί και, καθώς οι ζωές μας ήταν συνυφασμένες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, θα θυμάμαι πάντα με αγάπη, τις στιγμές και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε. Ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι και υπέροχοι γονείς που προσέφεραν τον εαυτό τους για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο».

Ο Κίφερ Σάδερλαντ του οποίου η πρώτη συνεργασία με τον Ράινερ ήταν στην ταινία Stand By Me πριν βρεθεί στο καστ του A Few Good Men, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ο Ρομπ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους με τους οποίους είχα την χαρά να συνεργαστώ. Όταν ήμουν πολύ νέος, μου έδωσε μια ευκαιρία που άλλαξε τη ζωή μου και θα του είμαι για πάντα ευγνώμων».

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Ρομπ Ράινερ μαζί με τους Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ μετά τα δύο βραβεία που κέρδισαν στα People’s Choice Awards για την ταινία A Few Good Men. (REUTERS / Fred Prouser/File Photo)

Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

