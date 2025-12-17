Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 48 ώρες από τη στιγμή που έχει γνωστή η είδηση των δολοφονιών του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, ωστόσο ο κόσμος του θεάματος δεν έχει συνέλθει από το σοκ. Ένα σοκ, που όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο μεγάλο, καθώς τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκεται ο γιος τους Νικ.

Ο 32χρονος σεναριογράφος έχει συλληφθεί από τις Αρχές του Λος Άντζελες, ως ο βασικός ύποπτος των δολοφονιών, χωρίς να έχει οριστεί ακόμα εγγύηση και βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Μέχρι η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, δεκάδες σταρ σπεύδουν να πουν το δικό τους «αντίο» στον αδικοχαμένο δημιουργό. Ανάμεσά τους και αρκετοί σταρ της ταινίας A Few Good Men, που κυκλοφόρησε το 1992 και προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ. Ο Κέβιν Μπέικον απέτισε φόρο τιμής στον Ρομπ Ράινερ εκφράζοντας τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και συγκίνηση μιλώντας για τη συνεργασία τους.

«Δεν είμαι σίγουρος πώς να το κάνω αυτό. Ο Ρομπ Ράινερ μου έδωσε έναν ρόλο στο A Few Good Men. Κάπου στη δεκαετία του 1990, νομίζω. Ήμουν πανευτυχής που πήρα αυτή τη δουλειά. Πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν ή και όχι, αλλά το This Is Spinal Tap είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών και όταν με κάλεσε, ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος», είπε ο Μπέικον.

«Η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ σε ένα πλατό. Ήταν τόσο διασκεδαστικός. Όλα ξεκινούν από την κορυφή» συνέχισε.

«Τρώγαμε μαζί μεσημεριανό κάθε μέρα. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό με σκηνοθέτη, ούτε πριν ούτε μετά. Και η Μισέλ ήταν εκεί και οι δυο τους ήταν υπέροχοι. Ήταν μια μαγική περίοδος. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσους τον γνώριζαν, γιατί ξέρω ότι σήμερα όλοι πονάνε» κατέληξε ο Μπέικον.

Η συμπρωταγωνίστρια του, Ντέμι Μουρ, επίσης εξέφρασε τις ειλικρινείς σκέψεις της για τον διάσημο δημιουργό, σύμφωνα με το Variety.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πραγματικά την ανείπωτη θλίψη για την απώλεια του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ», έγραψε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σταρ στην ανάρτησή της στο Instagram και συνέχισε: «Τα παιδιά μας μεγάλωσαν μαζί, δουλέψαμε μαζί και, καθώς οι ζωές μας ήταν συνυφασμένες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, θα θυμάμαι πάντα με αγάπη, τις στιγμές και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε. Ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι και υπέροχοι γονείς που προσέφεραν τον εαυτό τους για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο».

Ο Κίφερ Σάδερλαντ του οποίου η πρώτη συνεργασία με τον Ράινερ ήταν στην ταινία Stand By Me πριν βρεθεί στο καστ του A Few Good Men, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ο Ρομπ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους με τους οποίους είχα την χαρά να συνεργαστώ. Όταν ήμουν πολύ νέος, μου έδωσε μια ευκαιρία που άλλαξε τη ζωή μου και θα του είμαι για πάντα ευγνώμων».

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Ρομπ Ράινερ μαζί με τους Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ μετά τα δύο βραβεία που κέρδισαν στα People’s Choice Awards για την ταινία A Few Good Men. (REUTERS / Fred Prouser/File Photo)