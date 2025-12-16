«Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό. Το βλέπει λίγο αστείο, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο MEGA, η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι.

Όπως λέει η ίδια:

«Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της».

Παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν.

«Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη».

Το χρονικό

Ήταν λίγο πριν τις 12:00 χθες Δευτέρα (15/12), ακριβώς μετά από το διάλειμμα, όταν η 16χρονη που βρισκόταν στην τουαλέτα, άκουσε μία παρέα ανήλικων κοριτσιών να μιλάνε με άσχημα λόγια για εκείνη. Ζήτησε τον λόγο και χωρίς να πάρει απάντηση, τραυμάτισε με το μαχαίρι τύπου πεταλούδα τη συμμαθήτριά της.

«Την τραυμάτισε στο στομάχι και μετά στο χέρι βαθύτερα. Και μετά μπήκε το αγόρι της 14χρονης και παραλίγο να τραυματιστεί κι εκείνο», λένε μάρτυρες.

Το περιστατικό έγινε μέσα σε γυμνάσιο της Κυψέλης μπροστά στα έκπληκτα μάτια μαθητών και καθηγητών.

Την απομάκρυναν από το προηγούμενο σχολείο

Αυτή ήταν η πρώτη ημέρα για την 16χρονη μαθήτρια στο συγκεκριμένο σχολείο. Πριν λίγο καιρό η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά.

«Η μαθήτρια, όσο ήταν στο σχολείο μας, εν ώρα διαλείμματος έβαλε φωτιά σε κάδο. Έβρισε άσχημα καθηγητή γιατί της είπε ότι θα της βάλει απουσία. Στη συνέχεια πήρε το μπλοκάκι απουσιών και έβγαλε την απουσία μόνη της. Μία άλλη καθηγήτρια τής έκανε παρατήρηση και βγαίνοντας από την τάξη της πέταξε έναν κάδο και την απείλησε. Βέβαια μετά από κάθε περιστατικό ζήταγε συγγνώμη. Αφού εγκρίθηκε η απομάκρυνσή της, 5 μέρες πριν αλλάξει σχολείο, ζήτησε από δασκάλα να πάει στην τουαλέτα γιατί είχε κοπεί στο χέρι. Αφού βγήκε η 16χρονη, η καθηγήτρια πλησίασε το θρανίο της και βρήκε από κάτω ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα», λέει ο γυμνασιάρχης από το προηγούμενο σχολείο της 16χρονης.

«Η αδελφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Μόνο άμα την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν. Είναι ήσυχη», λέει η αδερφή της ανήλικης.

Όπως σημειώνει η μητέρα των κοριτσιών μιλώντας ζωντανά στο Live News:

«Δεν γνωρίζω για το μαχαίρι πού το βρήκε. Εγώ δούλευα, δεν ήξερα».

«Έχω κλείσει ραντεβού στους δημόσιους ψυχολόγους και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. (…) Έχω πάρει και το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ παντού, μου είπαν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αθώα η κόρη μου και παρασέρνεται. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, από κάποια παρέα».

Όπως λέει η ίδια:

«Όταν της μιλάω με ακούει. Της είπα ‘πρόσεχε, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό’. (…) Προσφέρω ό,τι χρειάζονται τα παιδιά, αλλά από πίσω της δεν μπορώ να πάω. (…) Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία γιατί είναι μικρό κορίτσι. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται».

«Δεν ξέρω τι δεν έχω καλά, απλά είμαι και ‘γω παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου. (…) Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί, χρειάζομαι και εγώ βοήθεια… δεν ξέρω…», καταλήγει.

Το παρελθόν της 16χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 16χρονη κυκλοφορούσε με μαχαίρι.

Χτες, την πρώτη μέρα στο νέο της σχολείο την πέρασε, σύμφωνα με μαρτυρίες, κλεισμένη στις τουαλέτες.

«Ήταν κλεισμένη στον εαυτό της. Δεν έβγαινε στα διαλείμματα».

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είναι θέση της στο σχολείο. Δεν έχει φίλους. Την κοροϊδεύουν, την βρίζουν κι εκείνη αντιδρά έτσι. Εγώ να την πάω ψυχολόγο… Να κάνω το καλύτερο, να μεγαλώσει, να ωριμάσει», λέει η μητέρα της.