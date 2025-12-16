Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης προχώρησε η εισαγγελία ανηλίκων.

Ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οπλοχρησία

Σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακούργημα) και οπλοχρησία. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Προκαταρκτική εξέταση από το υπουργείο Παιδείας

Νωρίτερα, διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας σε σχολική μονάδα της Αττικής. Το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα

Το αρμόδιο υπουργείο, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.