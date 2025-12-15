Κυψέλη: «Ήταν η πρώτη της μέρα στο σχολείο» – Μαρτυρία για την 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη στο προαύλιο
Σοκ προκαλούν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε μία 14χρονη μαθήτρια, η οποία δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από 16χρονη συμμαθήτριά της.
Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν τραυματισμένη στην κοιλιά και στο χέρι.
Η 16χρονη βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο, σύμφωνα με μαρτυρία μιας συμμαθήτριάς της.
Μαρτυρία από το μαχαίρωμα στη Κυψέλη
Τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης περιγράφει καρέ – καρέ μια μαθήτρια, η οποία βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό στο 60ό Γυμνάσιο Αθηνών.
Η μαθήτρια εξηγεί το χρονικό της συμπλοκής και τους λόγους που οδήγησαν στο μαχαίρωμα, αποκαλύπτοντας το παρελθόν της δράστιδος.
«Κατέβηκα για νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά και ήταν αυτή που μαχαίρωσε την κοπέλα. Και απλά μίλαγε και βγάζει την ‘πεταλούδα’ απ’ την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά —δεν ήξερα ότι ήταν αυτό— και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι» είπε αρχικά.
«Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε την είπε’ πρεζού’, ενώ δεν την είπε αυτή. Και γι’ αυτό τη μαχαίρωσε. Είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα» προσθέτει.
«Ήταν η πρώτη μέρα της στο σχολείο. Είχε φύγει απ’ το 38ο, είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, που εκεί μαχαίρωσε κι άλλα δύο παιδιά. Και ήρθε και την πρώτη μέρα που είναι, μαχαίρωσε κι αυτό το κορίτσι. Δεν έχει ξαναγίνει, ειδικά μαχαίρωμα», κατέληξε η μαθήτρια εμφανώς τρομοκρατημένη.
Ακούστε τι λέει η μαθήτρια:
