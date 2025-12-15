Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη
Σοβαρό περιστατικό στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης.
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη.
Το σοβαρό περιστατικό συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών (το οποίο συστεγάζεται με το 60ο Γυμνάσιο), στην Κυψέλη και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι, από αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.
Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο Παίδων.
Η φερόμενη ως δράστης, έχει οδηγηθεί στην Ασφάλεια Αθηνών και εξετάζεται από αστυνομικούς ενώ εκεί βρίσκονται και καθηγητές για να καταθέσουν.
