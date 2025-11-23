Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις
Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι - Φέρεται πως είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές
Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα, στο Ν. Ηράκλειο. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ ένας από τους ανήλικους είχε στην κατοχή του και πτυσσόμενο μαχαίρι.
Μαθητές πιάστηκαν σε χέρια για ασήμαντη αφορμή. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και έξω από το σχολείο του Νέου Ηρακλείου έσπευσαν μηχανές ΔΙΑΣ για να συλλάβουν τους δράστες οι οποίοι ήδη είχαν τραπεί σε φυγή.
Μετά από έρευνα των αρχών, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους δράστες. Λίγη ώρα μετά βρέθηκαν σε κοντινό σημείο τρεις 16χρονοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκε και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών. Οι άλλοι 2 ομολόγησαν πως συμμετείχαν στη συμπλοκή. Και οι 3 μαθητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 2 ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.
