Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα
Βία χωρίς όρια ανάμεσα σε ανήλικες αποτυπώνεται στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, όπου μια μαθήτρια δέχεται σφοδρή επίθεση από συνομήλικές της, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούν απαθή
- «Δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» – Για άδικους συμψηφισμούς μιλά η οικογένεια Φραγκιαδάκη
- Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
- Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Εικόνες ωμής βίας ανάμεσα σε ανήλικες έρχονται στο φως μέσα από νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA. Μια συμπλοκή που εξελίσσεται σε δημόσιο χώρο, με μια μαθήτρια αβοήθητη στο έδαφος και άλλα παιδιά να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν αμέτοχα, καταγράφει με σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που σοκάρει.
Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται η μαθήτρια στο έδαφος περικυκλωμένη από άλλα κορίτσια τα οποία την σέρνουν, ενώ ακόμη ένα άτομο βιντεοσκοπεί τα όσα διαδραματίζονται. Αρχικά, στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, φαίνονται δύο νεαρές πιασμένες η μία από τα μαλλιά της άλλης να παλεύουν μεταξύ τους. Τότε ακούγεται η φράση:
«Μπαίνω ρε… Κράτα, μπαίνω, μπαίνω».
Είναι η στιγμή που θα αρχίσει ο πραγματικός εφιάλτης για το κορίτσι με το μαύρο κολάν. Σε δευτερόλεπτα θα βρεθεί πεσμένη κάτω, περιτριγυρισμένη από τέσσερις. Το ξύλο αρχίζει.
Δέχεται χωρίς έλεος το ένα χτύπημα μετά το άλλο με χέρια και πόδια. Μαινόμενη η κοπέλα με την άσπρη μπλούζα, αρπάζει το θύμα της από τα μαλλιά και την σηκώνει στον αέρα, ενώ άλλη την πιάνει από πόδια.
Βία χωρίς κανένα έλεος
Οι κλωτσιές συνεχίζονται. Χωρίς κανένα έλεος οι τρεις μαθήτριες συνεχίζουν τα σφοδρά χτυπήματα. Ακόμα και όταν το θύμα φαίνεται να μην αντιδρά, μία από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα στο κεφάλι.
Στο κάδρο εμφανίζονται και δύο αγόρια. Δεν χτυπούν αλλά δεν αντιδρούν κιόλας στην εφιαλτική σκηνή. Παρακολουθούν αμέτοχοι και απαθείς.
Κι όταν οι 4 έχουν εκτονώσει όλο τους το μένος και το ξύλο σταματά, η μαθήτρια με τα μαύρα, ακόμη πεσμένη στο έδαφος, βγάζει μόνο έναν πνιχτό λυγμό.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό σε βάρος του άτυχου παιδιού, παρόλα αυτά το μένος που αποτυπώνεται στα πλάνα προκαλεί προβληματισμό, κυρίως γιατί οι δράστες είναι ανήλικα παιδιά.
- Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
- Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)
- Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82: «Πράσινος» κυρίαρχος στο δεύτερο ημίχρονο
- Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
- Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73: Επιστροφή στους «Μπλαουγκράνα» με ήττα για τον Πασκουάλ
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το Νέο Κόσμο: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις