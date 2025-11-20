Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα

Εικόνες ωμής βίας ανάμεσα σε ανήλικες έρχονται στο φως μέσα από νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA. Μια συμπλοκή που εξελίσσεται σε δημόσιο χώρο, με μια μαθήτρια αβοήθητη στο έδαφος και άλλα παιδιά να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν αμέτοχα, καταγράφει με σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που σοκάρει.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται η μαθήτρια στο έδαφος περικυκλωμένη από άλλα κορίτσια τα οποία την σέρνουν, ενώ ακόμη ένα άτομο βιντεοσκοπεί τα όσα διαδραματίζονται. Αρχικά, στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, φαίνονται δύο νεαρές πιασμένες η μία από τα μαλλιά της άλλης να παλεύουν μεταξύ τους. Τότε ακούγεται η φράση:

«Μπαίνω ρε… Κράτα, μπαίνω, μπαίνω».

Είναι η στιγμή που θα αρχίσει ο πραγματικός εφιάλτης για το κορίτσι με το μαύρο κολάν. Σε δευτερόλεπτα θα βρεθεί πεσμένη κάτω, περιτριγυρισμένη από τέσσερις. Το ξύλο αρχίζει.

Δέχεται χωρίς έλεος το ένα χτύπημα μετά το άλλο με χέρια και πόδια. Μαινόμενη η κοπέλα με την άσπρη μπλούζα, αρπάζει το θύμα της από τα μαλλιά και την σηκώνει στον αέρα, ενώ άλλη την πιάνει από πόδια.

Βία χωρίς κανένα έλεος

Οι κλωτσιές συνεχίζονται. Χωρίς κανένα έλεος οι τρεις μαθήτριες συνεχίζουν τα σφοδρά χτυπήματα. Ακόμα και όταν το θύμα φαίνεται να μην αντιδρά, μία από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα στο κεφάλι.

Στο κάδρο εμφανίζονται και δύο αγόρια. Δεν χτυπούν αλλά δεν αντιδρούν κιόλας στην εφιαλτική σκηνή. Παρακολουθούν αμέτοχοι και απαθείς.

Κι όταν οι 4 έχουν εκτονώσει όλο τους το μένος και το ξύλο σταματά, η μαθήτρια με τα μαύρα, ακόμη πεσμένη στο έδαφος, βγάζει μόνο έναν πνιχτό λυγμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό σε βάρος του άτυχου παιδιού, παρόλα αυτά το μένος που αποτυπώνεται στα πλάνα προκαλεί προβληματισμό, κυρίως γιατί οι δράστες είναι ανήλικα παιδιά.