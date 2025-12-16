Κυψέλη: Προκαταρκτική εξέταση για τον τραυματισμό μαθήτριας σε σχολείο
Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς στην Κυψέλη.
Στη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης προχωρά το υπουργείο Παιδείας για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της σε γυμνάσιο της Κυψέλης ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.
Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Το υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων.
Είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον η 16χρονη
Η φερόμενη ως δράστης, 16 ετών, αμέσως μετά το περιστατικό συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Στην Ασφάλεια κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό και καθηγητές του σχολείου.
Οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 16χρονη στη μαθήτρια, με την οποία ήταν συμμαθήτριες χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις. Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά και της είχε ήδη γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.
