Κυψέλη: Αποκαλυπτική μαρτυρία για το μαχαίρωμα σε σχολείο – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία μιας 14χρονης μαθήτριας, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητριών σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

«Είχα κατέβει με μια συμμαθήτριά μου για να πιούμε νερό και είδαμε να έχει σχηματιστεί ένας κύκλος. Η 16χρονη φώναζε στο κορίτσι και τη έβριζε. Η 14χρονη έλεγε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν το είπε», ανέφερε η μαθήτρια, που όπως δήλωσε φοβάται πλέον για τη ζωή της, περιγραφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησε στο σχολείο που από σήμερα, τελεί υπό κατάληψη.

Μιλώντας για το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15ο Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ο Γυμνάσιο, μπροστά σε ομάδα μαθητών, η αυτόπτης μάρτυρας τόνισε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, όταν η 16χρονη που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές», σημείωσε ενώ, όπως εξιστόρησε η 16χρονη , επιχείρησε να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που προσπάθησε να την σταματήσει.

«Πήγε να μαχαιρώσει κι εκείνον. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στη μέση, φοβόμουν για τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε μόνο όταν είχε βγάλει το μαχαίρι». Σύμφωνα με την 14χρονη «είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο» στο συγκεκριμένο σχολείο. «Καυγάδες υπάρχουν παντού, αλλά μαχαίρια όχι. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος», σημείωσε.

Μετά από το αιματηρό περιστατικό για το οποίο το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες οι μαθητές προαναγγέλλουν καταλήψεις. «Κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να είναι με μια κοπέλα που είχε μαχαιρώσει μαθήτρια μέσα στο σχολείο» δήλωσε ενώ κατήγγειλε και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια πήρε μετεγγραφή ενώ είχε παραβατική συμπεριφορά.

«Από ότι έχουμε ακούσει η συγκεκριμένη κοπέλα είχε μαχαιρώσει δύο συμμαθητές της σε άλλο σχολείο» είπε η 14χρονη προσθέτοντας ότι κατά την ημέρα της άφιξής της στο νέο σχολικό περιβάλλον δεν συνομίλησε με την ψυχολόγο του σχολείου, η οποία βρισκόταν εκείνη την ημέρα εκεί. «Η ψυχολόγος δεν είναι για μια φορά την εβδομάδα. Δεν αρκεί για όλα τα παιδιά», πρόσθεσε. Μιλώντας για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας τόνισε ότι «είναι πρώτη φορά» και πλέον «φοβόμαστε κι εμείς».

Είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον η 16χρονη

Η φερόμενη ως δράστης, 16 ετών, αμέσως μετά το περιστατικό συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Στην Ασφάλεια κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό και καθηγητές του σχολείου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 16χρονη στη μαθήτρια, με την οποία ήταν συμμαθήτριες χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις. Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά και της είχε ήδη γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.