Κυψέλη: «Από τύχη σώθηκε η 14χρονη» – Έβαλε το χέρι και δεν καρφώθηκε το μαχαίρι στην κοιλιά της

Με ένα τραύμα αμυντικού τύπου στο χέρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων η 14χρονη μαθήτρια μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από 16χρονη σε Γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, ανέφερε ότι το κορίτσι ζει από τύχη. Όπως είπε το τραύμα που έχει στο χέρι είναι καθαρά αμυντικού τύπου ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη.

Έβαλε το χέρι της

Όπως είπε η μαθήτρια έβαλε το χέρι της μπροστά πριν το μαχαίρι καρφωθεί στην κοιλιά της, όπου προκλήθηκαν τελικά μόνο αμυχές. «Έβαλε το χέρι στην κοιλιά και έφαγε τη μαχαιριά στο χέρι» είπε ο κ. Γιαννάκος σημειώνοντας ότι ευτυχώς ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός.

Όπως είπε η μαθήτρια έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία της αστυνομίας.

«Νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική, είναι εκτός κινδύνου» είπε ο κ. Γιαννακός.

Μιλώντας στο MEGA άλλη μαθήτρια η 16χρονη μετά το συμβάν «δεν είχε ενοχληθεί καθόλου απλά γέλαγε. Προχώραγε και γέλαγε».

Σημειώνεται πως η 16χρονη βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο. Είχε φύγει από το παλιό της λόγω προβληματικής συμπεριφοράς.

«Ήταν πρώτη ημέρα από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Έχω ακούσει ότι είχε ξανακάνει αυτά τα πράγματα σε άλλα δύο παιδιά».