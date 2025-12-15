Συνελήφθη η 16χρονη μαθήτρια που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη συμμαθήτριά της σε Γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Η 16χρονη κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, στην Κυψέλη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες και εις βάρος κάποιων καθηγητών του Γυμνασίου που είχαν την ευθύνη επιτήρησης την ώρα που σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Τι λέει η αδερφή της

Για το επεισόδιο μίλησε η αδερφή της 16χρονης παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για όλα όσα έγιναν. Μιλώντας για το περιστατικό, υποστήριξε πως η επίθεση δεν έγινε αναίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα λεκτικής βίας.

​«Την έβριζαν στο σχολείο» υποστηρίζει. ​«Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο» ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης.

Όπως λέει η αδελφή της δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς: «Της είπε ‘πρεζάκι’, ‘βρωμιάρα’ και ‘τι κάνει εδώ πέρα’ και τέτοια».

​Η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας: «Δεν είναι τρελή να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

​Αναφορικά με το παρελθόν της μαθήτριας και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η αδελφή της επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο παλιό της σχολείο, αλλά υποβάθμισε την έκτασή του.

​«Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας πως στο νέο σχολείο δεν γνώριζαν το παρελθόν της καθώς πήγαινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

​

Υπ. Παιδείας: Οδηγία σχετικά με το περιστατικό στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών

Ρητή οδηγία τόσο προς τη Διεύθυνση στου 15ου Γυμνασίου Αθηνών, όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης, δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, περίπου 15 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο.