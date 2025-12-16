Κυψέλη: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
Σε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα προχώρησε η εισαγγελία ανηλίκων.
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης προχώρησε η εισαγγελία ανηλίκων.
Ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οπλοχρησία
Σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακούργημα) και οπλοχρησία. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.
Προκαταρκτική εξέταση από το υπουργείο Παιδείας
Νωρίτερα, διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας σε σχολική μονάδα της Αττικής. Το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.
Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα
Το αρμόδιο υπουργείο, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων.
Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.
- Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
- Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
- ΗΠΑ: Η Αρκτική βίωσε την πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.12.2025]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού (pic)
- Ηλιούπολη: Άγνωστος πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο – Το είδαν τα παιδάκια
- Μπαρτζώκας: «Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ»
- Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις