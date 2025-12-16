view
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
16 Δεκεμβρίου 2025 | 16:11
Κυψέλη: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Σε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα προχώρησε η εισαγγελία ανηλίκων.

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης προχώρησε η εισαγγελία ανηλίκων.

Ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οπλοχρησία

Σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακούργημα) και οπλοχρησία. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Προκαταρκτική εξέταση από το υπουργείο Παιδείας

Νωρίτερα, διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας σε σχολική μονάδα της Αττικής. Το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα

Το αρμόδιο υπουργείο, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16.12.25

«Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» - Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά. Την πρώτη στο σχολείο της στην Κυψέλη η μαθήτρια τραυμάτισε την 14χρονη

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
15.12.25

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
15.12.25

Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)
15.12.25

NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «υπέγραψε» τη σαρωτική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Μέριλαντ (82-53). Από την άλλη, ήττα γνώρισε το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξίσου μία καλή εμφάνιση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»
16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς
Κόσμος 16.12.25

Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε στους βουλευτές του κόμματός του ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις στην Γερμανία, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία
16.12.25

«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Την ώρα που το Βέλγιο δεν είναι ικανοποιημένο από την Κομισιόν για αποδεσμεύσει τα χρήματα από το Euroclear για την Ουκρανία, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει απόφαση μέχρι την Πέμπτη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
16.12.25

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

