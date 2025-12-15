Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην πανελλαδική κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, καθώς οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στον κρατικό και αυτοδιοικητικό χάρτη επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των Δήμων, αλλά και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συντάχθηκε με τις αποφάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε, η οποία έχει προχωρήσει:

Στην οργάνωση συμβολικού κλεισίματος των Δήμων όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Στη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Μέσα από τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί:

Τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 του Συντάγματος και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Τη διαμόρφωση ενός ουσιαστικά αποκεντρωμένου μοντέλου κρατικής λειτουργίας, που θα επιτρέπει στους Δήμους να δίνουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των Δήμων.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, από τις 06:00 έως τις 18:00, με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου καθώς και τη συμμετοχή του αιρετού αυτοδιοικητικού προσωπικού του Δήμου Πειραιά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, στις 12:00 το μεσημέρι.