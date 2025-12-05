Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία χθες, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις που ανέδειξαν το πνεύμα αλληλεγγύης και συμπερίληψης που χαρακτηρίζει την πόλη μας και το διαχρονικό μήνυμα του Δήμου Πειραιά υπέρ της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης.

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων δράσεων, αλλά και της σταθερής δέσμευσης του δήμου στην κοινωνική πολιτική και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, οι πρωτοβουλίες αυτές αποτέλεσαν μια ηχηρή υπενθύμιση της ανάγκης για έναν Πειραιά ανοικτό, δίκαιο και προσβάσιμο για όλους.

«Μαζί χτίζουμε μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς»

Με μεγάλη επιτυχία και σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το 1ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar των Ειδικών Σχολείων της πόλης, στο πρόπυλο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Η δράση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και με τη στήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, από το 1ο και 2ο Ειδικό Δημοτικό, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Αυτισμό, το ΕΕΕΕΚ Πειραιά, το 2ο ΕΕΕΕΚ Πειραιά «Άνοιξη» και το ΕΝΕΕΓΥΛ Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε στο Bazaar, συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και θαύμασε τις χειροποίητες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των παιδιών, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους.

Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας των σχολικών μονάδων, η ανάδειξη του δημιουργικού έργου και των ταλέντων των μαθητών, καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αξία της συμπερίληψης και της ισότητας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές παρουσίασαν χειροποίητες κατασκευές και χριστουγεννιάτικα είδη, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητά τους. Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αναλαμβάνοντας ρόλους υποδοχής, καλωσορίσματος, ταξιθεσίας και υποστήριξης στο ταμείο.

Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar παρευρέθηκαν επίσης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, οι Αντιδήμαρχοι: Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, η Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, ο Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτης Μαστρονικόλας, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής και Δέσποινα Αρβανίτου αντίστοιχα, οι Σύμβουλοι του Δημάρχου Βασίλης Χρήστου και Αλέξανδρος Νανόπουλος, καθώς και ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώνοντας μια σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα άτομα με αναπηρία.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Βίτσας στον χαιρετισμό τους, τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη να είναι ενωμένη η τοπική κοινωνία στην προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες, προσβασιμότητα και ουσιαστική κοινωνική ένταξη.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Ψυχίατρος/πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, η Διερμηνέας νοηματικής γλώσσας Φωτεινή Ανέστη, ο Παραολυμπιονίκης στην ποδηλασία Νίκος Παπαγγελής και ο Δικηγόρος/ Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Με άλλα μάτια» Βαγγέλης Αυγουλάς.

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Βουλευτής Νίκος Βλαχάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Πρόεδρος του Σωματείου «Αργώ» Συλβάνα Στρακόσια και ο αθλητής με αμαξίδιο Γιώργος Παπαδάκης.

Η εκδήλωση ανέδειξε τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλληλα έδωσε βήμα σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ενεργά στον αγώνα για συμπερίληψη.

Παρευρέθηκαν επίσης, ο πρώην Βουλευτής Νίκος Μανωλάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Παναγιώτης Ρέππας, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Χατζηαλέξης και Ελίνα Βερυκάκη, ο Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτης Μαστρονικόλας, η Πρόεδρος της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Όλγα Πυκνάδα, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Θοδωρής Καπράλος, η εκπρόσωπος του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη Ιωάννα Μπούκη, η εκπρόσωπος του Προέδρου του Β.Ε.Π. Γιάννη Μαστρονικόλα Ειρήνη Μπάϊλα, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά & Νήσων Γκόλφω Γεμιστού, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άννα Δασκαλάκη, η Μαρία Καλογεράκου από τον Σύνδεσμο Γυναικών Πελοποννήσου και Νήσων Ιονίου, μέλη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Πειραιά κ.ά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί υπενθύμιση ότι μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις.

Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar των Ειδικών Σχολείων της πόλης μας, είδαμε τι σημαίνει δημιουργία, συνεργασία και συμμετοχή. Τα παιδιά των Ειδικών σχολείων μάς έδωσαν ένα δυνατό μάθημα αισιοδοξίας, δείχνοντάς μας ότι όταν τους προσφέρεις χώρο, ευκαιρίες και υποστήριξη, μπορούν να καταφέρουν εξαιρετικά πράγματα. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο των σχολείων και των εκπαιδευτικών τους.

Στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ακούσαμε ανθρώπους με εμπειρίες, με γνώση και με παρεμβάσεις ουσίας. Μας υπενθύμισαν ότι η προσβασιμότητα, οι ίσες ευκαιρίες και ο σεβασμός δεν είναι απλές έννοιες, αλλά καθημερινά δικαιώματα που πρέπει να γίνονται πράξη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δομή, σε κάθε υπηρεσία του δήμου. Παρά το όσα θετικά έχουν γίνει στον δήμο μας προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτά που πρέπει να γίνουν στο μέλλον είναι πολύ περισσότερα και θα πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, ώστε να υπάρξει το συντομότερο μια ακόμα καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλα, θα πρέπει και ο κάθε πολίτης να είναι πιο προσεκτικός στην καθημερινότητά του, ώστε αυτή να μην λειτουργεί ανασταλτικά ή ως εμπόδιο για πολίτες με αναπηρίες. Θα ήθελα να συγχαρώ τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους Γιάννη Χατζηαλέξη και Γιώργο Βίτσα για τη συμβολή τους στις κοινωνικές αυτές δράσεις.

Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια και πράξεις την προσπάθεια για μια πόλη πιο ανοιχτή, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική. Αυτό οφείλουμε στα παιδιά μας, στις οικογένειές τους και σε κάθε συμπολίτη μας που παλεύει για αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, τόνισε:

«Φιλοξενήσαμε με χαρά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τα Ειδικά Σχολεία του δήμου, όπου πραγματοποιήθηκε -υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά- το πρώτο Χριστουγεννιάτικο Bazaar τους. Μια όμορφη δράση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που μας υπενθυμίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, για τη σταθερή και έμπρακτη στήριξή του σε πολιτικές που προάγουν την ισότητα, την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή όλων στον δημόσιο χώρο και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ επίσης, την Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Λειτουργίας Δημοτικών Θεάτρων Φωτεινή Μουτεσίδου, για τη συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της δράσης.

Αναγνωρίζουμε το καθημερινό έργο των εκπαιδευτικών και τον αγώνα των οικογενειών που στηρίζουν τα παιδιά, ώστε να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, δημιουργικές εμπειρίες και ενεργό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Σήμερα κάναμε ένα ακόμη βήμα προς μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς και συνεχίζουμε μαζί, δίνοντας στα παιδιά πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος Βίτσας, σημείωσε:

«Η εκδήλωση μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι, η πραγματική πρόοδος μιας πόλης μετριέται από το πόσο συμπεριληπτική και ανοιχτή είναι προς όλους τους πολίτες της. Δεν είναι απλώς μια ημέρα ευαισθητοποίησης, αλλά μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις δράσεις μας για ισότητα, προσβασιμότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Στον Δήμο Πειραιά εργαζόμαστε καθημερινά ώστε κάθε πολίτης, χωρίς εξαιρέσεις, να έχει ίσες δυνατότητες συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή. Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν διεκδικούν προνόμια, διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματά τους.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που με τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους φωτίζουν τον δρόμο προς μια κοινωνία πραγματικά συμπεριληπτική. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, συνεργασία και σεβασμό, ώστε ο Πειραιάς να αποτελεί πρότυπο πόλης που «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Πειραιά