Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

Ανοιχτή συνάντηση γνωριμίας πραγματοποίησε χθες, η οργανωτική επιτροπή του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus Team Up», με στόχο την ενδυνάμωση και τη διεύρυνση του εθελοντικού κινήματος στην πόλη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Ε.Β.Ε.Π., συγκεντρώνοντας φορείς, συλλόγους και δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά Ελίνα Βερυκάκη και η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Αττικής Ευγενία Μπαρμπαγιάννη.

Ακολούθησε παρουσίαση των δράσεων του «Piraeus Team Up» από το μέλος της εθελοντικής ομάδας Ρένα Δαριώτη, ενώ ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά και μέλος του «Piraeus TeamUp» Χρήστος Μακρής αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους το σχολείο καλλιεργεί τον εθελοντισμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν επίσης ομιλίες από εκπροσώπους συλλόγων, κοινωνικών δομών, ομάδων πολιτικής προστασίας, φορέων υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και από μέλη της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας.

Οι ομιλητές ανέλυσαν ζητήματα εθελοντικής προσφοράς στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της πολιτικής προστασίας, της εκπαίδευσης, της νέας γενιάς και του ανθρωπιστικού έργου, αναδεικνύοντας μέσα από τις δράσεις τους τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και της συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις για το επόμενο διάστημα, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να δηλώσουν ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus Team Up», ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του πριν από έναν χρόνο, έχοντας ήδη παρουσιάσει σημαντική εθελοντική δραστηριότητα στην πόλη μας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί το Piraeus Team Up, με επικεφαλής την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ελίνα Βερυκάκη και μια ομάδα πολύ δραστήριων ανθρώπων, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα σε εθελοντικές οργανώσεις και στους εθελοντές του δήμου μας. Η συνάντηση αυτή είχε ως στόχο να φέρει κοντά τους νέους εθελοντές του δήμου μας με τους παλαιότερους, αλλά και με σημαντικές εθελοντικές οργανώσεις που δρουν στην ευρύτερη περιοχή, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να σχεδιάσουν νέες δράσεις.

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus Team Up», ξεκίνησε επίσημα πριν από περίπου έναν χρόνο, με στόχο να ενώσει ανθρώπους που υπηρετούν τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Ήταν μία αναγκαιότητα, καθώς βλέπαμε σε κάθε κάλεσμά μας για προσφορά, τεράστια ανταπόκριση από τους Πειραιώτες.

Ο Πειραιάς έχει μια μακρά παράδοση αλληλεγγύης. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, οι άνθρωποί του βγήκαν μπροστά, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους και διαθέτοντας τον χρόνο τους, τις γνώσεις τους, τα χρήματά τους ορισμένες φορές, για να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. 562 άτομα είναι ήδη εγγεγραμμένοι εθελοντές και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εμπιστοσύνη.

Ο Δήμος Πειραιά, μέσω του «Piraeus TeamUp» και όλων των δομών του, θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που ενισχύει τον εθελοντισμό. Συγχαρητήρια στην αρμόδια Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ελίνα Βερυκάκη και σε όλα τα μέλη του «Piraeus Team Up» για την εθελοντική τους δραστηριότητα. Καλώ όλους τους συλλόγους, τις εθελοντικές οργανώσεις και κάθε νέο άνθρωπο της πόλης μας να γίνει μέρος του «Piraeus Team Up». Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος στον τομέα του Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Το Εθελοντικό πρόγραμμα του δήμου μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ωφελήσει τους δημότες του Πειραιά και να λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας και δράσης με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο γεωγραφικό χώρο του Πειραιά και επιθυμούν να συνεργαστούν με τον δήμο σε θέματα που άπτονται στον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον, την Υγεία, τον Αθλητισμό, τον Τουρισμό κ.ά. Επιθυμία μας είναι να προχωρήσουμε σε αδελφοποιήσεις, με άλλους δήμους και οργανώσεις, κάτι που έχει ξεκινήσει τόσο εντός της χώρας μας, όσο και του εξωτερικού. Ο εθελοντισμός δημιουργεί ένα πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο και έχει μετασχηματιστική επίδραση στην κοινωνία, αφού συμβάλλει τόσο στην κοινωνική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, όσο και στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης που ενισχύει τη μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την εξαιρετικά σημαντική του στήριξη στο εθελοντικό μας έργο και να καλέσω όλους όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Piraeus Team Up».

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση οι Αντιδήμαρχοι Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου και Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Βίτσας, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά