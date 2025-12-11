Πάρ’ το αλλιώς: Έξι τρόποι για να βγάλεις τη σχέση από το τέλμα

Αν αισθάνεστε ότι η σχέση σας είναι στάσιμη, δεν είστε οι μόνοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Φυσικά και αντιμετωπίζεται! Σύμφωνα με έρευνα, το ένα τέταρτο των Αμερικανών βρίσκονται σε «relationship rut» που στα ελληνικά σημαίνει αυτό που λέμε «σχέση σε τέλμα».

Αν και η έρευνα δεν ήταν μεγάλη -έγινε σε δείγμα 2.000 ατόμων- το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Πολλά ζευγάρια νιώθουν ότι λειτουργούν σαν συγκάτοικοι ή και… χειρότερα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 50% ανέφερε λιγότερες ρομαντικές κινήσεις ή στιγμές, το 46% λιγότερο παθιασμένη και πολύ περισσότερο βασισμένη στη ρουτίνα σεξουαλική επαφή, ενώ ένα 41% δήλωσε έλλειψη συζήτησης με τον/τη σύντροφό του.

Ευτυχώς, με πρόθεση και συνειδητή προσπάθεια μπορεί να γίνει «reset». Αυτοί είναι 6 τρόποι που συχνά βοηθούν τα ζευγάρια να επανασυνδεθούν:

1. Δώστε προτεραιότητα ο ένας στον άλλον

Ακούγεται αυτονόητο, αλλά είναι εύκολο να ξεχαστεί μέσα στην καθημερινότητα. Σημαίνει να αφήνετε το κινητό στην άκρη και να κάνετε οπτική επαφή στο δείπνο. Να επιλέγετε ο ένας τον άλλον αντί για τη δουλειά, όταν αυτό είναι δυνατό.

2. Προγραμματίστε εβδομαδιαίο check-in για τη σχέση

Είναι σημαντικό να έχετε μία ώρα την εβδομάδα αφιερωμένη στη «κατάσταση της σχέσης». Πρέπει να είναι χαλαρή, όχι πιεστική. Αυτά τα check-ins έχουν αποδειχθεί κρίσιμα για πολλά ζευγάρια.

3. Υπερεπικοινωνήστε

Ο πιο σίγουρος τρόπος να απομακρυνθείτε είναι να μιλάτε λιγότερο. Αυτό οδηγεί σε παρεξηγήσεις, πληγωμένα συναισθήματα και αδιαφορία. Το αντίθετο όμως βοηθά κάποιες φορές. Ρωτήστε ο ένας τον άλλον για τη μέρα σας. Μοιραστείτε ιστορίες, ακόμα και δύσκολες. Αυτό «χτίζει» ενσυναίσθηση και δίνει στον σύντροφο την εικόνα της ζωής σας όταν δεν είστε μαζί.

4. Δημιουργήστε κουλτούρα ευγνωμοσύνης

Όλοι θέλουμε να μας βλέπουν και να μας εκτιμούν. Τα αποσυνδεδεμένα ζευγάρια σταματούν να παρατηρούν ή να εκφράζουν ευγνωμοσύνη. Μερικές φορές μετατρέπεται σε αγώνα για το ποιος «κάνει λιγότερα». Αυτό δεν οδηγεί πουθενά.

Αντί γι’ αυτό, παρατηρήστε και σχολιάστε κάθε μικρό πράγμα. Η εκτίμηση κάνει τον άλλο να θέλει να κάνει περισσότερα. Και αν εσείς είστε αυτός που προσφέρει λιγότερο, αναγνωρίστε το και προσπαθήστε να βελτιωθείτε.

5. Η δύναμη της επαφής στη σχέση

Η σωματική επαφή είναι σημαντική για τον δεσμό στη σχέση. Η επαφή απελευθερώνει ωκυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης, η οποία μειώνει το στρες, μέσω της μείωσης της κορτιζόλης, και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, που είναι θεμελιώδες για μια ασφαλή σχέση.

6. Διασκεδάστε μαζί!

Πρέπει να είναι αυτονόητο, αλλά για ζευγάρια που δυσκολεύονται δεν είναι. Η ζωή είναι απαιτητική -λογαριασμοί, υποχρεώσεις, άγχη. Όμως όλοι χρειαζόμαστε λίγο γέλιο και χαρά. Και ο καλύτερος άνθρωπος με τον οποίο μπορείτε να τα μοιραστείτε είναι ο σύντροφός σας.

Η σχέση θέλει προσπάθεια

Η προσπάθεια να «επιδιορθώσουμε» τη σχέση μας είναι καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της. Είναι βέβαιο ότι όλοι θα αποτύχετε στα παραπάνω σημεία κάποια στιγμή, είναι φυσιολογικό, όμως αν σας ενδιαφέρει η σχέση σας, τότε αξίζει να προσπαθήσετε. Πολλές φορές αρκεί μια συγγνώμη, μια τρυφερή κίνηση ή η δέσμευση να συνεχίσετε την προσπάθεια καθημερινά. Το σημαντικό είναι να συνεχίζετε να επιλέγετε ο ένας τον άλλον.

