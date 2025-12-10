Σχέσεις: Κρύο καιρός για δύο, αλλά προσοχή στην επιστροφή στον πρώην

Η «εποχή των δεσμεύσεων» (γνωστή και ως “cuffing season”) έχει φτάσει. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και πλησιάζουν οι γιορτές, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξεκινούν αυθόρμητα την αναζήτηση ενός συντρόφου. Αλλά αυτήν την χρονιά, είναι σημαντικό να προσέξετε καθώς το “winter coating” αναμένεται να… κυριαρχήσει και να επηρεάσει σημαντικά τον κόσμο του dating και τις σχέσεις.

Τι είναι το winter coating;

Το “winter coating” περιλαμβάνει την αναζωπύρωση μιας σχέσης με έναν πρώην ή έναν παλιό έρωτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα (winter), μόνο για να τον απορρίψεις, όπως ένα παλτό (coat), την άνοιξη. Περιγράφει τις εφήμερες σχέσεις, που μπορεί να διαμορφώσει κανείς μόνο και μόνο για να ξεφύγει από την μοναξιά.

Ειδικά τον χειμώνα, που έχουμε ανάγκη την χαλάρωση και την σύνδεση, είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουμε με ένα πρώην σύντροφο, που ήδη γνωρίζουμε και νιώθουμε οικεία, από το να ψάξουμε για κάποιον νέο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να είναι οδυνηρό και επιζήμιο. Αυτό διότι, συνήθως χωρίζουμε για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι εάν δεν έχουν αντιμετωπιστεί ή διορθωθεί, πιθανότατα θα βρεθείτε στο ίδιο συναισθηματικό χάος.

Πώς θα το αναγνωρίσετε & πώς επηρεάζει τις σχέσεις

Οι πρώην που χρησιμοποιούν το «winter coat» συνήθως δεν έχουν κακές προθέσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πραγματικά αλλάξει ή ότι θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα σχέση με στέρεες βάσεις. Εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση, πιθανότατα θα τραβήξουν την προσοχή σας χωρίς να αναφερθούν στον χωρισμό, επειδή δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για όσα συνέβησαν μεταξύ σας.

Ενώ μπορεί να δείχνουν ενδιαφέρον, θα τους δείτε να είναι απρόθυμοι να μιλήσουν για το παρελθόν, για τους λόγους που χωρίσατε ή για το πώς σας επηρέασε ο χωρισμός. Άλλα κοινά σημάδια που πρέπει να προσέξετε περιλαμβάνουν το «love bombing» (υπερβολική εκδήλωση αγάπης), την ξαφνική επικοινωνία μαζί σας και την αποφυγή συζητήσεων για το παρελθόν ή το μέλλον. Δεν θα καταβάλλουν προσπάθεια να ικανοποιήσουν τις συναισθηματικές σας ανάγκες και, ως αποτέλεσμα, είναι συνήθως αποστασιοποιημένοι ή απόμακροι.

Εάν ένας πρώην σύντροφος σας προσεγγίσει, καλό είναι να αναρωτηθείτε: «Κάνει πραγματικά προσπάθεια για τη σχέση; Αναγνωρίζει τι πήγε στραβά την προηγούμενη φορά;». Το “winter coating” μπορεί να φαίνεται σχετικά ακίνδυνο, όμως αυτός ο εποχικός ρομαντισμός και η νοσταλγία μπορεί τελικά να είναι επιζήμια.

Αν δεν είστε στην ίδια «σελίδα» όσον αφορά τη σχέση, προειδοποιούν οι ειδικοί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα σειρά από απογοητεύσεις και σύγχυση. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να συζητήσετε εκ των προτέρων με ειλικρίνεια τις προθέσεις σας, καθώς και τι πήγε στραβά την πρώτη φορά και τι έχει αλλάξει από τότε.

* Πηγή: Vita