Είναι λογικό; Τι σημαίνει όταν ερωτεύεσαι συνεχώς και πολύ γρήγορα

Οι ερωτικές σχέσεις μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ζήσει εκείνη τη σχέση όπου παρασύρονται πολύ γρήγορα από τη γνωριμία με ένα νέο άτομο ή παθαίνουν κεραυνοβόλο έρωτα.

Μπορεί να νιώσουν σχεδόν αμέσως ότι το άτομο που γνώρισαν είναι ο/η ιδανικός/ή ή ότι ερωτεύτηκαν πιο γρήγορα από ποτέ. Είναι φυσιολογικό αυτό να συμβεί μία ή δύο φορές, αλλά αν κάποιος κυνηγά συνεχώς αυτόν τον πολύ γρήγορο ερωτικό ενθουσιασμό και συχνά καταλήγει σε γρήγορους, έντονους δεσμούς, τότε ίσως έχει… εμοφιλία (emophilia).

Τι είναι εμοφιλία

Ο όρος περιγράφει κάποιον που ερωτεύεται πολύ εύκολα και/ή πολύ συχνά. Είναι επίμονο χαρακτηριστικό που εμφανίζεται σε όλες τις σχέσεις κάποιου, όχι κάτι που συμβαίνει μια φορά.Παλαιότερα ονομαζόταν συναισθηματική «ασυδοσία». Αν και δεν είναι διάγνωση ή ψυχική διαταραχή, μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές αποφάσεις, συναισθηματική αστάθεια και προβληματικές σχέσεις.

Δεν έχει καμία σχέση με την ομόηχη λέξη αιμοφιλία (haemophilia), που αποτελεί μια σπάνια κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος. Ενώ η αιμοφιλία σχετίζεται με το αίμα, η ετυμολογία της εμοφιλίας σχετίζεται με το συναίσθημα, εκ του αγγλικού «emotion».

Σημάδια στις σχέσεις

Άτομα με εμοφιλία νιώθουν τον «έρωτα» χωρίς να έχουν προλάβει να γνωρίσουν πραγματικά τον άλλον. Μπορεί να θεωρούν ότι κάθε καινούριο άτομο είναι «το άλλο τους μισό». Σύμφωνα με σχετική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences, τα σημάδια περιλαμβάνουν τις εξής συμπεριφορές:

να ερωτευόμαστε πολύ γρήγορα

να δενόμαστε συναισθηματικά πριν ο άλλος δείξει ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας

να παραβλέπουμε red flags ή προβληματικές συμπεριφορές

να εξιδανικεύουμε τον άλλον, χωρίς να ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι

Αυτό δεν είναι τόσο απλό, αφού μπορεί να οδηγήσει ακόμη σε επικίνδυνες καταστάσεις. Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι άνθρωποι με εμοφιλία συχνά καταλήγουν με ναρκισσιστικούς ή εγωκεντρικούς συντρόφους, επειδή δεν παίρνουν τον χρόνο να αντιληφθούν αν οι σχέσεις τους είναι υγιείς. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι υπερβολικά απορροφημένοι από το αίσθημα του έρωτα και την ιδανική εικόνα του άλλου. Επιπλέον, είναι πιθανό να «παγιδευτούν» σε μία σχέση πολύ γρήγορα, πριν δουν τα σημάδια πιθανού κινδύνου.

Τι προκαλεί την εμοφιλία;

Δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη αιτία, αλλά ειδικοί πιστεύουν ότι, μεταξύ άλλων, συνδέεται με ανωμαλίες στους «ορμονικούς ενισχυτές ευχαρίστησης», δηλαδή την ντοπαμίνη και την σεροτονίνη. Και έτσι, τα άτομα με εμοφιλία μπορεί να κυνηγούν τη «δόση» αυτών των ορμονών, μέσα από συχνά επικίνδυνες συμπεριφορές. Παράλληλα, μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι η εμοφιλία μπορεί να συνδέεται ή να προσελκύει «σκοτεινούς» τύπους προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα ναρκισσιστές.

Πώς επηρεάζει τις σχέσεις;

Μπορεί να οδηγήσει σε:

πάρα πολύ γρήγορη δέσμευση

πάρα πολύ αργό διαχωρισμό από μια κακή σχέση

συνεχή κύκλο βραχύβιων ή τοξικών σχέσεων

μη ρεαλιστικές προσδοκίες

* Πηγή: Vita