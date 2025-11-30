Έρευνα: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανδρών που ελκύει τις γυναίκες

Οι γυναίκες προτιμούν συντρόφους που δείχνουν ισχυρό κίνητρο προσωπικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για μακροχρόνιες σχέσεις, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Evolutionary Psychological Science.

Οι ερευνητές έχουν εξετάσει τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν κρίνουν αν κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στους συναισθηματικούς, πρακτικούς ή αναπαραγωγικούς στόχους τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιστήμονες ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για το κίνητρο ανάπτυξης, δηλαδή την επιθυμία ενός ατόμου να διευρύνει την οπτική του, να αναπτύξει σοφία και να επιδιώξει ουσιαστικές εμπειρίες, ως πιθανό δείκτη ποιότητας μακροπρόθεσμου συντρόφου.

Τι παίζει ρόλο βραχυπρόθεσμα και τι μακροπρόθεσμα στις σχέσεις;

Στην εν λόγω μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν αν οι άνθρωποι προτιμούν συντρόφους που δείχνουν ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης και αν αυτή η προτίμηση αλλάζει όταν σκέφτονται βραχυπρόθεσμες έναντι μακροπρόθεσμων σχέσεων. Επικεντρώθηκαν δε, σε δύο μορφές ανάπτυξης που περιγράφονται στην ανθρωπιστική ψυχολογία.

Στην εμπειρική ανάπτυξη που αφορά στην αναζήτηση ευτυχίας και ευημερίας μέσω εμπειριών που προσφέρουν ηδονική ικανοποίηση αλλά τελικά ενισχύουν το αίσθημα νοήματος και στη στοχαστική ανάπτυξη που περιλαμβάνει την καλλιέργεια σοφίας μέσω στοχαστικής αυτο-ανάλυσης και συνδέεται με ψυχολογική ωριμότητα και προ-κοινωνικές τάσεις.

Επειδή και οι δύο μορφές κινήτρου ανάπτυξης συνδέονται με ευημερία και μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους, οι συγγραφείς της μελέτης υπέθεσαν ότι τα άτομα που τις επιδεικνύουν μπορεί να εκπέμπουν σήματα ωριμότητας, επενδυτικού ενδιαφέροντος και σταθερότητας στη σχέση. Αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη μελέτη μακροχρόνιων συντρόφων.

Τι έδειξε η έρευνα

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, οι συμμετέχοντες -66 προπτυχιακοί φοιτητές- αξιολόγησαν κάθε άτομο ως προς το πόσο παρακινημένο στην ανάπτυξη φαινόταν συνολικά, αλλά και ως προς το πόσο ενσάρκωνε την εμπειρική ή στοχαστική ανάπτυξη. Στόχος ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα κείμενα μετέφεραν με ακρίβεια τα επιθυμητά επίπεδα και είδη κινήτρου ανάπτυξης και ότι οι συμμετέχοντες διέκριναν με συνέπεια τα υψηλά από τα χαμηλά προφίλ.

Για τη βασική μελέτη, οι ερευνητές στρατολόγησαν 508 ετεροφυλόφιλους προπτυχιακούς -375 γυναίκες, 133 άντρες- με μέση ηλικία περίπου 19 ετών. Οι συμμετέχοντες είδαν τέσσερα προφίλ ατόμων του αντίθετου φύλου που διέφεραν ως προς το κίνητρο ανάπτυξης και ως προς τον τύπο ανάπτυξης. Κάθε συμμετέχων βαθμολόγησε κάθε προφίλ ως προς την επιθυμητότητα σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Αξιολόγησαν, επίσης, πόσο επιρρεπές φαινόταν κάθε άτομο στην απιστία.

Διαφορά σε γυναίκες και άντρες

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες έδειξαν έντονη προτίμηση για άντρες με υψηλό κίνητρο ανάπτυξης όταν φαντάζονταν μακροχρόνιες σχέσεις, βαθμολογώντας τους ως πολύ πιο επιθυμητούς από άντρες με χαμηλό κίνητρο ανάπτυξης.

Οι άντρες, αντίθετα, δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στην επιθυμητότητα με βάση τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης, αφού αξιολόγησαν παρόμοια τις γυναίκες υψηλής και χαμηλής ανάπτυξης, τόσο σε βραχυπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμα πλαίσια.

Οι κρίσεις σχετικά με την πιθανότητα απιστίας έδειξαν ένα ακόμη σταθερό μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο άντρες και γυναίκες πίστευαν ότι άτομα με χαμηλό κίνητρο ανάπτυξης ήταν πιο πιθανό να απατήσουν σε σχέση με άτομα με υψηλό κίνητρο ανάπτυξης. Αυτή η αντίληψη ήταν ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες και κορυφωνόταν όταν το άτομο χαμηλής ανάπτυξης περιγραφόταν ως στερούμενο στοχαστικής ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες φαίνεται να διαισθάνονταν ότι τα άτομα που δεν επενδύουν στην προσωπική ανάπτυξη μπορεί επίσης να είναι λιγότερο δεσμευμένα ή αξιόπιστα ως σύντροφοι, υποδηλώνοντας ότι το κίνητρο ανάπτυξης ίσως λειτουργεί ως γενικό σήμα πιστότητας και σταθερότητας σχέσης.

* Πηγή: Vita