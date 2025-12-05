Σχέσεις: Πόσο καλό είναι ο σύντροφός σου να είναι και ο κολλητός σου;

Tι συμβαίνει στις σχέσεις όταν ο ένας καλύπτει δύο ρόλους, αυτόν του συντρόφου και αυτόν του καλύτερου φίλου; Νέα έρευνα εξέτασε αυτή την ενδιαφέρουσα σύνδεση.

Ο διαχωρισμός μεταξύ φίλων και εραστών φαίνεται ξεκάθαρος, αλλά από μια διαφορετική οπτική, μπορεί να είναι και λίγο θολός. Η πιο προφανής διάκριση είναι ότι οι φιλίες είναι πλατωνικές, ενώ οι ρομαντικές σχέσεις περιλαμβάνουν το σεξουαλικό στοιχείο. Αυτή η διάκριση μας βοηθά να διαφοροποιήσουμε τη φιλία από τη σχέση, ωστόσο υπάρχουν και ρομαντικά ζευγάρια που δεν έχουν για διάφορους λόγους σεξουαλική επαφή ή φίλοι που έχουν. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια γενική διάκριση με εξαιρέσεις.

Επιπλέον, οι φιλίες και οι ρομαντικές σχέσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως η συντροφικότητα και η οικειότητα. Μπορούμε να στραφούμε στον φίλο ή στον σύντροφό μας για συναισθηματική υποστήριξη ή για να μοιραστούμε ευχάριστα νέα και εμπιστευόμαστε τόσο στους φίλους όσο και στους συντρόφους μας, τα μυστικά μας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που σήμερα, πολλά ζευγάρια ξεκινούν τη σχέση τους ως “φίλοι”.

Αν ο καλύτερος φίλος ενός ανθρώπου δεν είναι ο ρομαντικός του σύντροφος, τότε ίσως να έχει περισσότερα άτομα στο κοντινό του κοινωνικό δίκτυο. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμο καθώς οι κοντινοί μας άνθρωποι, η συντροφιά μας, είναι μια θεμελιώδης πηγή υποστήριξης στη ζωή. Η συγχώνευση της κατηγορίας “καλύτερος φίλος” και “ρομαντικός σύντροφος” μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα άτομα για να στραφεί κανείς σε δύσκολες στιγμές. Επομένως, ίσως είναι καλύτερο να μην βασιζόμαστε σε ένα για να καλύψει και τους δύο ρόλους.

Φιλία στη σχέση: Η νέα έρευνα

Η νέα μελέτη επικεντρώθηκε στις απαντήσεις περίπου 900 ατόμων σε σχέσεις που συμμετείχαν σε μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτική αμερικανική έρευνα για τη φιλία.

Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τους φίλους τους, πάνω από το 60% δεν ανέφεραν αυθόρμητα τον ρομαντικό τους σύντροφο. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι μόνο το ένα τρίτο των ανθρώπων ανέφεραν τον ρομαντικό τους σύντροφο ως “φίλο”, με περίπου τους μισούς από αυτούς να λένε ότι ο σύντροφός τους είναι ο “καλύτερος φίλος” τους (14%).

Τι επηρεάζει τη φιλία στη σχέση;

Ο γάμος. Τα παντρεμένα ζευγάρια ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρούν τον ρομαντικό τους σύντροφο ως τον καλύτερό τους φίλο.

Καθώς αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η πιθανότητα να θεωρούν οι άνθρωποι τον ρομαντικό τους σύντροφο ως τον καλύτερό τους φίλο. Κάθε 10 χρόνια ηλικίας αντιστοιχούν σε αύξηση 4-5% αυτής της πιθανότητας.

Η οικονομική κατάσταση. Τα οικονομικά δεδομένα έδειξαν μια σύνδεση μεταξύ του εισοδήματος και του να βλέπεις τον ρομαντικό σύντροφο ως καλύτερο φίλο. Για κάθε αύξηση στο εισόδημα, η ανάλυση έδειξε μείωση στην πιθανότητα ο καλύτερος φίλος και ο σύντροφος να είναι το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εκείνοι που έβλεπαν τον ρομαντικό τους σύντροφο ως καλύτερο φίλο ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά στη συντροφικότητα. Παραδόξως, οι ίδιες αναλύσεις υποδεικνύουν ότι η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρεθεί όταν ο σύντροφος είναι ταυτόχρονα και ο καλύτερος φίλος.

Πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ λίγος χρόνος

Οι σχέσεις απαιτούν χρόνο για να αναπτυχθούν. Όταν ο χρόνος και η ενέργεια είναι περιορισμένα, το να έχουμε έναν σύντροφο που καλύπτει επίσης το ρόλο του καλύτερου φίλου μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αισθανόμαστε καλά. Αλλά, όπως προτείνει η μελέτη, αυτό μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες καθώς η υπερβολική εξάρτηση από έναν και μόνο άνθρωπο για όλες τις ανάγκες μας, μπορεί να αποδειχθεί τελικά περιοριστική.

* Πηγή: Vita