04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σχέσεις: Πόσο καλό είναι ο σύντροφός σου να είναι και ο κολλητός σου;
05 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Σχέσεις: Πόσο καλό είναι ο σύντροφός σου να είναι και ο κολλητός σου;

Το να είναι ο σύντροφός σου ο καλύτερός σου φίλος μοιάζει ωραίο. Αλλά τιι σημαίνει για τις σχέσεις;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Tι συμβαίνει στις σχέσεις όταν ο ένας καλύπτει δύο ρόλους, αυτόν του συντρόφου και αυτόν του καλύτερου φίλου; Νέα έρευνα εξέτασε αυτή την ενδιαφέρουσα σύνδεση.

Ο διαχωρισμός μεταξύ φίλων και εραστών φαίνεται ξεκάθαρος, αλλά από μια διαφορετική οπτική, μπορεί να είναι και λίγο θολός. Η πιο προφανής διάκριση είναι ότι οι φιλίες είναι πλατωνικές, ενώ οι ρομαντικές σχέσεις περιλαμβάνουν το σεξουαλικό στοιχείο. Αυτή η διάκριση μας βοηθά να διαφοροποιήσουμε τη φιλία από τη σχέση, ωστόσο υπάρχουν και ρομαντικά ζευγάρια που δεν έχουν για διάφορους λόγους σεξουαλική επαφή ή φίλοι που έχουν. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια γενική διάκριση με εξαιρέσεις.

Επιπλέον, οι φιλίες και οι ρομαντικές σχέσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως η συντροφικότητα και η οικειότητα. Μπορούμε να στραφούμε στον φίλο ή στον σύντροφό μας για συναισθηματική υποστήριξη ή για να μοιραστούμε ευχάριστα νέα και εμπιστευόμαστε τόσο στους φίλους όσο και στους συντρόφους μας, τα μυστικά μας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που σήμερα, πολλά ζευγάρια ξεκινούν τη σχέση τους ως “φίλοι”.

Αν ο καλύτερος φίλος ενός ανθρώπου δεν είναι ο ρομαντικός του σύντροφος, τότε ίσως να έχει περισσότερα άτομα στο κοντινό του κοινωνικό δίκτυο. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμο καθώς οι κοντινοί μας άνθρωποι, η συντροφιά μας, είναι μια θεμελιώδης πηγή υποστήριξης στη ζωή. Η συγχώνευση της κατηγορίας “καλύτερος φίλος” και “ρομαντικός σύντροφος” μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα άτομα για να στραφεί κανείς σε δύσκολες στιγμές. Επομένως, ίσως είναι καλύτερο να μην βασιζόμαστε σε ένα για να καλύψει και τους δύο ρόλους.

Φιλία στη σχέση: Η νέα έρευνα

Η νέα μελέτη επικεντρώθηκε στις απαντήσεις περίπου 900 ατόμων σε σχέσεις που συμμετείχαν σε μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτική αμερικανική έρευνα για τη φιλία.

Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τους φίλους τους, πάνω από το 60% δεν ανέφεραν αυθόρμητα τον ρομαντικό τους σύντροφο. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι μόνο το ένα τρίτο των ανθρώπων ανέφεραν τον ρομαντικό τους σύντροφο ως “φίλο”, με περίπου τους μισούς από αυτούς να λένε ότι ο σύντροφός τους είναι ο “καλύτερος φίλος” τους (14%).

Τι επηρεάζει τη φιλία στη σχέση;

  • Ο γάμος. Τα παντρεμένα ζευγάρια ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρούν τον ρομαντικό τους σύντροφο ως τον καλύτερό τους φίλο.
  • Η ηλικία. Καθώς αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η πιθανότητα να θεωρούν οι άνθρωποι τον ρομαντικό τους σύντροφο ως τον καλύτερό τους φίλο. Κάθε 10 χρόνια ηλικίας αντιστοιχούν σε αύξηση 4-5% αυτής της πιθανότητας.
  • Η οικονομική κατάσταση. Τα οικονομικά δεδομένα έδειξαν μια σύνδεση μεταξύ του εισοδήματος και του να βλέπεις τον ρομαντικό σύντροφο ως καλύτερο φίλο. Για κάθε αύξηση στο εισόδημα, η ανάλυση έδειξε μείωση στην πιθανότητα ο καλύτερος φίλος και ο σύντροφος να είναι το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εκείνοι που έβλεπαν τον ρομαντικό τους σύντροφο ως καλύτερο φίλο ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά στη συντροφικότητα. Παραδόξως, οι ίδιες αναλύσεις υποδεικνύουν ότι η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρεθεί όταν ο σύντροφος είναι ταυτόχρονα και ο καλύτερος φίλος.

Πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ λίγος χρόνος

Οι σχέσεις απαιτούν χρόνο για να αναπτυχθούν. Όταν ο χρόνος και η ενέργεια είναι περιορισμένα, το να έχουμε έναν σύντροφο που καλύπτει επίσης το ρόλο του καλύτερου φίλου μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αισθανόμαστε καλά. Αλλά, όπως προτείνει η μελέτη, αυτό μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες καθώς η υπερβολική εξάρτηση από έναν και μόνο άνθρωπο για όλες τις ανάγκες μας, μπορεί να αποδειχθεί τελικά περιοριστική.

* Πηγή: Vita

World
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα
05.12.25

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα

Δυσπιστία, ανασφάλεια, αναταράξεις, είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την αγορά εργασίας το 2026. Υπάρχουν όμως και θετικά. Τι δείχνει έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας Glassdoor.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ
05.12.25

«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα
05.12.25

«Φύγετε από υπόγεια και ισόγεια»: SOS του 112 για κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα

Να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο» ζητά από κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα το μήνυμα που εστάλη από το 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

