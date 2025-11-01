Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: Τι λέει η επιστήμη;
7 δεδομένα 01 Νοεμβρίου 2025 | 07:01

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: Τι λέει η επιστήμη;

Οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας προκαλούν συζητήσεις - ακόμα και στους επιστημονικούς κύκλους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας προκαλούν συζητήσεις και στην επιστημονική κοινότητα, με τους ερευνητές να έχουν μελετήσει το θέμα εκτενώς. Ακολουθούν επτά τεκμηριωμένα στοιχεία που προέκυψαν από παλαιότερες αλλά και πρόσφατες έρευνες, τα οποία αξίζει να γνωρίζετε.

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: Τι λέει η επιστήμη;

  1. Οι άντρες ζουν περισσότερο αν έχουν νεότερη σύντροφο ενώ οι γυναίκες ζουν περισσότερο αν ο σύντροφός τους είναι της ίδιας ηλικίας

Μια μελέτη από τη Δανία διαπίστωσε ότι οι άντρες ζουν περισσότερο αν έχουν μια νεότερη γυναίκα στο πλευρό τους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τα κοινωνικά και συναισθηματικά οφέλη που προσφέρει μια σύντροφος μικρότερης ηλικίας, αλλά και από την ικανότητα της νεότερης συντρόφου να παρέχει φροντίδα σε μεγαλύτερες ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες που είχαν σύζυγο 15 χρόνια νεότερη, είχαν 4% μειωμένη πιθανότητα θανάτου σε σύγκριση με άλλους άντρες.

Για τις γυναίκες, ωστόσο, ο χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου παρατηρείται όταν οι ίδιες έχουν παρόμοια ηλικία με τους συζύγους τους, πιθανώς λόγω διαφορών στη φροντίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

  1. Οι άντρες που είναι πολύ νεότεροι από τις γυναίκες τους αποτελούν σπάνια περίπτωση

Η ίδια μελέτη ανέφερε επίσης ότι στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις, συνήθως ο άντρας είναι ο μεγαλύτερος σύντροφος.

Το 75% των ανδρών ήταν παντρεμένοι με μια γυναίκα τουλάχιστον ένα χρόνο νεότερη. Αντίθετα, μόνο το 10% των ανδρών ήταν ένα ή περισσότερα χρόνια νεότεροι από τις συζύγους τους. Το υπόλοιπο 15% ήταν περίπου ίδιας ηλικίας με τις συζύγους τους.

  1. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες προτιμούν νεότερους συντρόφους, αλλά οι άντρες περισσότερο

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο προτιμούν να έχουν νεότερο σύντροφο. Αυτό ίσχυε και για τους άντρες και για τις γυναίκες, αλλά η τάση ήταν πιο έντονη στους άντρες.

Χαρακτηριστικά, οι 70χρονοι άντρες προτιμούσαν κατά μέσο όρο γυναίκες 58 ετών, ενώ οι 70χρονες γυναίκες προτιμούσαν κατά μέσο όρο άντρες 68,5.

  1. Η μέση διαφορά ηλικίας στις σχέσεις παγκοσμίως είναι τα 4,2 χρόνια

Άλλη μελέτη που ανέλυσε δεδομένα για διαφορές ηλικίας σε ετεροφυλοφιλικές σχέσεις από 130 χώρες διαπίστωσε ότι παγκοσμίως, οι άντρες είναι κατά μέσο όρο 4,2 χρόνια μεγαλύτεροι από τις γυναίκες συντρόφους τους.

  1. Οι διαφορές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών

Η ίδια έρευνα ανέφερε ότι η μέση διαφορά ηλικίας στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Στη Βόρεια Αμερική για παράδειγμα, οι άντρες είναι κατά μέσο όρο μόνο 2,2 χρόνια μεγαλύτεροι από τις γυναίκες συντρόφους τους, ενώ στην Ευρώπη είναι 2,7 χρόνια μεγαλύτεροι. Αντίθετα, η μέση διαφορά ηλικίας ήταν 8,7 χρόνια στο Μπαγκλαντές, 11,8 χρόνια στη Νιγηρία και 14,8 χρόνια στη Γκάμπια.

  1. Ο μεγαλύτερος σύντροφος είναι πιο ικανοποιημένος από τη σχέση σε σύγκριση με τον νεότερο

Για τους άντρες, παρατηρήθηκε ότι όσοι είχαν σχέση με γυναίκα τουλάχιστον επτά χρόνια νεότερη είχαν σημαντικά υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη σχέση σε σύγκριση με άντρες που είχαν σχέση με γυναίκες τουλάχιστον επτά χρόνια μεγαλύτερες.

Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε στις γυναίκες, οι οποίες μπορούσαν να είναι πολύ ικανοποιημένες είτε με μεγαλύτερους είτε με νεότερους συντρόφους.

  1. Η αντιλαμβανόμενη οικονομική σταθερότητα είναι υψηλότερη για τις νεότερες γυναίκες που έχουν σχέση με μεγαλύτερους άντρες

Η ίδια μελέτη ανέφερε ότι η αντιλαμβανόμενη οικονομική σταθερότητα είναι κάτι που κάνει τον νεότερο σύντροφο πιο ικανοποιημένο σε σύγκριση με τον μεγαλύτερο.

Συγκεκριμένα, οι νεαρές γυναίκες που είχαν σχέση με μεγαλύτερους άντρες αντιλαμβάνονταν την οικονομική σταθερότητα ως υψηλότερη σε σχέση με το να είχαν έναν νεότερο σύντροφο. Αντίστοιχο φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε στους νεαρούς άντρες που είχαν σχέση με μεγαλύτερες γυναίκες.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα
Media 30.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, με ένα επεισόδιο γεμάτο μυστήριο. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο