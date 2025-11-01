Οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας προκαλούν συζητήσεις και στην επιστημονική κοινότητα, με τους ερευνητές να έχουν μελετήσει το θέμα εκτενώς. Ακολουθούν επτά τεκμηριωμένα στοιχεία που προέκυψαν από παλαιότερες αλλά και πρόσφατες έρευνες, τα οποία αξίζει να γνωρίζετε.

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: Τι λέει η επιστήμη;

Οι άντρες ζουν περισσότερο αν έχουν νεότερη σύντροφο ενώ οι γυναίκες ζουν περισσότερο αν ο σύντροφός τους είναι της ίδιας ηλικίας

Μια μελέτη από τη Δανία διαπίστωσε ότι οι άντρες ζουν περισσότερο αν έχουν μια νεότερη γυναίκα στο πλευρό τους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τα κοινωνικά και συναισθηματικά οφέλη που προσφέρει μια σύντροφος μικρότερης ηλικίας, αλλά και από την ικανότητα της νεότερης συντρόφου να παρέχει φροντίδα σε μεγαλύτερες ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες που είχαν σύζυγο 15 χρόνια νεότερη, είχαν 4% μειωμένη πιθανότητα θανάτου σε σύγκριση με άλλους άντρες.

Για τις γυναίκες, ωστόσο, ο χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου παρατηρείται όταν οι ίδιες έχουν παρόμοια ηλικία με τους συζύγους τους, πιθανώς λόγω διαφορών στη φροντίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι άντρες που είναι πολύ νεότεροι από τις γυναίκες τους αποτελούν σπάνια περίπτωση

Η ίδια μελέτη ανέφερε επίσης ότι στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις, συνήθως ο άντρας είναι ο μεγαλύτερος σύντροφος.

Το 75% των ανδρών ήταν παντρεμένοι με μια γυναίκα τουλάχιστον ένα χρόνο νεότερη. Αντίθετα, μόνο το 10% των ανδρών ήταν ένα ή περισσότερα χρόνια νεότεροι από τις συζύγους τους. Το υπόλοιπο 15% ήταν περίπου ίδιας ηλικίας με τις συζύγους τους.

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες προτιμούν νεότερους συντρόφους, αλλά οι άντρες περισσότερο

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο προτιμούν να έχουν νεότερο σύντροφο. Αυτό ίσχυε και για τους άντρες και για τις γυναίκες, αλλά η τάση ήταν πιο έντονη στους άντρες.

Χαρακτηριστικά, οι 70χρονοι άντρες προτιμούσαν κατά μέσο όρο γυναίκες 58 ετών, ενώ οι 70χρονες γυναίκες προτιμούσαν κατά μέσο όρο άντρες 68,5.

Η μέση διαφορά ηλικίας στις σχέσεις παγκοσμίως είναι τα 4,2 χρόνια

Άλλη μελέτη που ανέλυσε δεδομένα για διαφορές ηλικίας σε ετεροφυλοφιλικές σχέσεις από 130 χώρες διαπίστωσε ότι παγκοσμίως, οι άντρες είναι κατά μέσο όρο 4,2 χρόνια μεγαλύτεροι από τις γυναίκες συντρόφους τους.

Οι διαφορές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών

Η ίδια έρευνα ανέφερε ότι η μέση διαφορά ηλικίας στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Στη Βόρεια Αμερική για παράδειγμα, οι άντρες είναι κατά μέσο όρο μόνο 2,2 χρόνια μεγαλύτεροι από τις γυναίκες συντρόφους τους, ενώ στην Ευρώπη είναι 2,7 χρόνια μεγαλύτεροι. Αντίθετα, η μέση διαφορά ηλικίας ήταν 8,7 χρόνια στο Μπαγκλαντές, 11,8 χρόνια στη Νιγηρία και 14,8 χρόνια στη Γκάμπια.

Ο μεγαλύτερος σύντροφος είναι πιο ικανοποιημένος από τη σχέση σε σύγκριση με τον νεότερο

Για τους άντρες, παρατηρήθηκε ότι όσοι είχαν σχέση με γυναίκα τουλάχιστον επτά χρόνια νεότερη είχαν σημαντικά υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη σχέση σε σύγκριση με άντρες που είχαν σχέση με γυναίκες τουλάχιστον επτά χρόνια μεγαλύτερες.

Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε στις γυναίκες, οι οποίες μπορούσαν να είναι πολύ ικανοποιημένες είτε με μεγαλύτερους είτε με νεότερους συντρόφους.

Η αντιλαμβανόμενη οικονομική σταθερότητα είναι υψηλότερη για τις νεότερες γυναίκες που έχουν σχέση με μεγαλύτερους άντρες

Η ίδια μελέτη ανέφερε ότι η αντιλαμβανόμενη οικονομική σταθερότητα είναι κάτι που κάνει τον νεότερο σύντροφο πιο ικανοποιημένο σε σύγκριση με τον μεγαλύτερο.

Συγκεκριμένα, οι νεαρές γυναίκες που είχαν σχέση με μεγαλύτερους άντρες αντιλαμβάνονταν την οικονομική σταθερότητα ως υψηλότερη σε σχέση με το να είχαν έναν νεότερο σύντροφο. Αντίστοιχο φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε στους νεαρούς άντρες που είχαν σχέση με μεγαλύτερες γυναίκες.

* Πηγή: Vita