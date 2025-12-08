sports betsson
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για την μεγάλη «μάχη» με την Καϊράτ στην Αστάνα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και οι πρωταθλητές Ελλάδος θα δώσουν το 110% για την κατάκτηση της νίκης.

Το αυριανό παιχνίδι έχει τεράστια σημασία για την ελληνική ομάδα και αν οι πειραιώτες πάρουν τους τρεις βαθμούς θα έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του στόχου τους.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος στο Καζακστάν δεν θα είναι εύκολη, καθώς υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να επισημανθούν.

Το πρώτο έχει να κάνει με την δυναμικότητα της Καϊράτ, η οποία είναι καλή ομάδα κι αυτό θα πρέπει να έχουν συνεχώς στο μυαλό τους οι «ερυθρόλευκοι». Το είπε άλλωστε και ο Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη Τύπου και δεν το είπε τυχαία  Ισπανός προπονητής των πειραιωτών.

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τον συνθετικό χλοοτάπητα, ο οποίος όπως και να το κάνουμε δεν είναι κάτι που βολεύει την ελληνική ομάδα.

Αυτό πάντως που απαιτείται είναι προσοχή και συγκέντρωση, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ την κόντρα – επίθεση. Κι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που καθιστά κάτι παραπάνω από σημαντική την παρουσία του Σαντιάγκο Έσε στην εντεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ο Αργεντίνος μέσος της ομάδας του λιμανιού είναι ο παίκτης που θα έχει ηγετικό ρόλο στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» και ο Μέντι ποντάρει πολλά στον 24χρονο μεσοαμυντικό της ομάδας του.

Ποντάρει πολλά γιατί ο Έσε (κι αυτό φάνηκε περίτρανα και στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης) είναι ο παίκτης για όλες τις δουλειές, καθώς βοηθάει πολύ στο ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού αλλά έχει σημαντικό ρόλο και στην δημιουργία, στο επιθετικό κομμάτι.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πόσο πολύ βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» όταν μπήκε σαν αλλαγή στο παιχνίδι με την «βασίλισσα» στο Καραϊσκάκη και θυμίζουμε πως από δική του σέντρα μπήκε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, με την κεφαλιά του Ταρέμι.

Ο Έσε είναι η «κολώνα» των πρωταθλητών Ελλάδος στην μεσαία γραμμή, είναι ο συνδετικός «κρίκος» των γραμμών του Ολυμπιακού και θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ο Μέντι έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον 24χρονο άσο των πειραιωτών.

Ο λατινοαμερικάνος χαφ αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για κατάκτηση της νίκης στην Αστάνα και η παρουσία του στο αρχικό σχήμα της αυριανής αναμέτρησης είναι δεδομένη.

Ο Ολυμπιακός θα πιέσει την Καϊράτ και ο Έσε είναι ένα υπερπολύτιμο «εργαλείο» στην εφαρμογή του πλάνου που έχει σχεδιάσει ο Μεντιλίμπαρ, με στόχο να φύγουν νικητές οι «ερυθρόλευκοι» από την Αστάνα.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ (video)
Ελλάδα 08.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ (video)

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών έξω από την Αμφίκλεια - Από τη σφοδρή τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μίας νταλίκας και ελαφρά ο άλλος -

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Δεν μπορεί η αστυνομία να σταματήσει αυτό το τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, τονίζουν στο in οι αγρότες, που ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καραμανλής: Τα «μάτια» του Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό και τους αγρότες
Live 08.12.25

Τα «μάτια» του Μαξίμου σε Καραμανλή και αγρότες - Νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση
Πολιτική 08.12.25

Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull
Ελλάδα 08.12.25

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Σύνταξη
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

