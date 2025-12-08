Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για την μεγάλη «μάχη» με την Καϊράτ στην Αστάνα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και οι πρωταθλητές Ελλάδος θα δώσουν το 110% για την κατάκτηση της νίκης.

Το αυριανό παιχνίδι έχει τεράστια σημασία για την ελληνική ομάδα και αν οι πειραιώτες πάρουν τους τρεις βαθμούς θα έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του στόχου τους.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος στο Καζακστάν δεν θα είναι εύκολη, καθώς υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να επισημανθούν.

Το πρώτο έχει να κάνει με την δυναμικότητα της Καϊράτ, η οποία είναι καλή ομάδα κι αυτό θα πρέπει να έχουν συνεχώς στο μυαλό τους οι «ερυθρόλευκοι». Το είπε άλλωστε και ο Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη Τύπου και δεν το είπε τυχαία Ισπανός προπονητής των πειραιωτών.

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τον συνθετικό χλοοτάπητα, ο οποίος όπως και να το κάνουμε δεν είναι κάτι που βολεύει την ελληνική ομάδα.

Αυτό πάντως που απαιτείται είναι προσοχή και συγκέντρωση, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ την κόντρα – επίθεση. Κι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που καθιστά κάτι παραπάνω από σημαντική την παρουσία του Σαντιάγκο Έσε στην εντεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ο Αργεντίνος μέσος της ομάδας του λιμανιού είναι ο παίκτης που θα έχει ηγετικό ρόλο στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» και ο Μέντι ποντάρει πολλά στον 24χρονο μεσοαμυντικό της ομάδας του.

Ποντάρει πολλά γιατί ο Έσε (κι αυτό φάνηκε περίτρανα και στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης) είναι ο παίκτης για όλες τις δουλειές, καθώς βοηθάει πολύ στο ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού αλλά έχει σημαντικό ρόλο και στην δημιουργία, στο επιθετικό κομμάτι.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πόσο πολύ βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» όταν μπήκε σαν αλλαγή στο παιχνίδι με την «βασίλισσα» στο Καραϊσκάκη και θυμίζουμε πως από δική του σέντρα μπήκε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, με την κεφαλιά του Ταρέμι.

Ο Έσε είναι η «κολώνα» των πρωταθλητών Ελλάδος στην μεσαία γραμμή, είναι ο συνδετικός «κρίκος» των γραμμών του Ολυμπιακού και θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ο Μέντι έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον 24χρονο άσο των πειραιωτών.

Ο λατινοαμερικάνος χαφ αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για κατάκτηση της νίκης στην Αστάνα και η παρουσία του στο αρχικό σχήμα της αυριανής αναμέτρησης είναι δεδομένη.

Ο Ολυμπιακός θα πιέσει την Καϊράτ και ο Έσε είναι ένα υπερπολύτιμο «εργαλείο» στην εφαρμογή του πλάνου που έχει σχεδιάσει ο Μεντιλίμπαρ, με στόχο να φύγουν νικητές οι «ερυθρόλευκοι» από την Αστάνα.