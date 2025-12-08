sports betsson
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Έσε: «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες – Προετοιμαζόμαστε μόνο για το τρίποντο με την Καϊράτ»
Champions League 08 Δεκεμβρίου 2025 | 14:16

Έσε: «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες – Προετοιμαζόμαστε μόνο για το τρίποντο με την Καϊράτ»

Δείτε όσα είπε ο Σαντιάγκο Έσε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα μεταξύ της Καϊράτ Αλμάτι και του Ολυμπιακού για το Champions League

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (9/12, 17:30), την Καϊράτ στην Αστάνα του Καζακστάν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ο Σαντιάγκο Έσε εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα και μίλησε για το ματς που θα γίνει σε συνθετικό χλοοτάπητα και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.

Ο Αργεντινός μέσος αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα για τη νίκη και αν τους πεισμώνει το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ακόμα στη League Phase του UEFA Champions League.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έσε:

Ένας χαφ που παίζει πίσω από τον Ελ Κααμπί τι έχει στο μυαλό του;

«Είναι αλήθεια πως μας έχει βοηθήσει πολύ, όλοι οι επιθετικοί μας είναι προετοιμασμένοι, όλοι θα είναι συγκεντρωμένοι. Οποιοσδήποτε και αν θα είναι μπροστά θα βοηθήσει την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Όλη μαζί σαν ομάδα, ακόμη και οι παίκτες που έρχονται πιο πίσω θα βοηθήσουν για ένα γκολ».

Για το κλειστό στάδιο και τον συνθετικό χλοοτάπητα:

«Οι συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερες, στο γήπεδο είμαστε 11 εναντίον 11. Μέσα στο γήπεδο το κλίμα δεν θα μας επηρεάσει. Να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, ώστε στο γήπεδο να δείξουμε ένα πρόσωπο, να πάρουμε τη νίκη χωρίς να έχουμε κάποια δικαιολογία».

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για τη νίκη;

«Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι, να το δούμε σαν ευκαιρία τι μπορούμε να κάνουμε, στα προηγούμενα ενδεχομένως να αξίζαμε για τη νίκη. Να βγούμε με τη νοοτροπία, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Να πάρουμε τη νίκη που αξίζαμε έως τώρα. Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία».

Αν τους πεισμώνει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει;

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει και θέλουμε να κερδίσουμε, όπως σε όλα τα άλλα παιχνίδια. Προετοιμάζουμε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη. Αν σκεφτούμε την πίεση και την αναγκαιότητα, ίσως να είναι εναντίον μας. Να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας και να πάρουμε τη νίκη».

Markets
Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

