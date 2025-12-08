Έσε: «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες – Προετοιμαζόμαστε μόνο για το τρίποντο με την Καϊράτ»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (9/12, 17:30), την Καϊράτ στην Αστάνα του Καζακστάν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ο Σαντιάγκο Έσε εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα και μίλησε για το ματς που θα γίνει σε συνθετικό χλοοτάπητα και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.

Ο Αργεντινός μέσος αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα για τη νίκη και αν τους πεισμώνει το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ακόμα στη League Phase του UEFA Champions League.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έσε:

Ένας χαφ που παίζει πίσω από τον Ελ Κααμπί τι έχει στο μυαλό του;

«Είναι αλήθεια πως μας έχει βοηθήσει πολύ, όλοι οι επιθετικοί μας είναι προετοιμασμένοι, όλοι θα είναι συγκεντρωμένοι. Οποιοσδήποτε και αν θα είναι μπροστά θα βοηθήσει την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Όλη μαζί σαν ομάδα, ακόμη και οι παίκτες που έρχονται πιο πίσω θα βοηθήσουν για ένα γκολ».

Για το κλειστό στάδιο και τον συνθετικό χλοοτάπητα:

«Οι συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερες, στο γήπεδο είμαστε 11 εναντίον 11. Μέσα στο γήπεδο το κλίμα δεν θα μας επηρεάσει. Να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, ώστε στο γήπεδο να δείξουμε ένα πρόσωπο, να πάρουμε τη νίκη χωρίς να έχουμε κάποια δικαιολογία».

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για τη νίκη;

«Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι, να το δούμε σαν ευκαιρία τι μπορούμε να κάνουμε, στα προηγούμενα ενδεχομένως να αξίζαμε για τη νίκη. Να βγούμε με τη νοοτροπία, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Να πάρουμε τη νίκη που αξίζαμε έως τώρα. Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία».

Αν τους πεισμώνει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει;

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει και θέλουμε να κερδίσουμε, όπως σε όλα τα άλλα παιχνίδια. Προετοιμάζουμε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη. Αν σκεφτούμε την πίεση και την αναγκαιότητα, ίσως να είναι εναντίον μας. Να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας και να πάρουμε τη νίκη».