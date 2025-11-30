Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη στο Αγρίνιο, επικρατώντας του Παναιτωλικού με 1-0 κι αυτή η επικράτηση έχει τεράστια σημασία στην προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πειραιά πέρασε από μια δύσκολη έδρα και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι είχε προηγηθεί το παιχνίδι Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης, στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε δώσει το 110%.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολη και γι΄ αυτό τον λόγο άλλωστε η νίκη τους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε την σπουδαία απόκρουση στο τετ α τετ με τον Άλεξιτς διατηρώντας ανέπαφη την εστία της ομάδας του και η επέμβαση του διεθνούς γκολκίπερ ήταν «όλα τα λεφτά» για τους φιλοξενούμενους.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε την… δουλειά του πετυχαίνοντας ένα ακόμα καθοριστικό γκολ για τον Ολυμπιακό με ωραία κεφαλιά και φυσικά όλοι αναγνωρίζουν την πολύτιμη συμβολή των δύο παικτών που προαναφέραμε, στην κατάκτηση της νίκης από τους πειραιώτες.

Μεγάλη υπόθεση η απόκρουση του Τζολάκη, μεγάλη υπόθεση το γκολ του Μαροκινού σέντερ φορ αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, για ν’ αποδώσουμε με ακρίβεια τους καθοριστικούς παράγοντες της νίκης του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο.

Στο «κάδρο» της επικράτησης των πειραιωτών υπάρχει και μια τρίτη φιγούρα κι αυτός είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντίνος μεσοαμυντικός των πρωταθλητών Ελλάδος έκανε μια «γεμάτη» εμφάνιση κυριαρχώντας στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ο Έσε που ήταν καλός και στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Ρεάλ (είχε μπει σαν αλλαγή στην θέση του Ντάνι Γκαρθία) και θυμίζουμε πως από δική του σέντρα είχε σκοράρει με κεφαλιά ο Ταρέμι μειώνοντας σε 2-3.

Ο λατινοαμερικάνος χαφ του Ολυμπιακού απέδειξε και στο Αγρίνιο, πόσο πολύτιμος παίκτης είναι για τους «ερυθρόλευκους» και η απόδοσή του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του λιμανιού.

Είναι ο παίκτης που θα κάνει… χίλιες δουλειές στο χορτάρι και τις έκανε με εξαιρετικό τρόπο και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει λοιπόν πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος με την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Αργεντίνος μέσος και είναι ξεκάθαρο πως ο Έσε είναι ένας μεγάλος μαχητής που «κόβει και ράβει» στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Οι τρεις βαθμοί που πήραν οι πειραιώτες στο Αγρίνιο έχουν «διπλή» αξία, καθώς τα παιχνίδια πρωταθλήματος μετά από ευρωπαϊκούς αγώνες είναι πιο δύσκολα και κρύβουν «παγίδες».

Κι όπως προαναφέραμε, όταν έχεις αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης πριν από τέσσερις μέρες, τότε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σε ότι αφορά τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον στόχο του, πήρε αυτό που ήθελε στο Αγρίνιο και συνεχίζει την προσπάθεια για κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη που είχε και την «υπογραφή» του Έσε.