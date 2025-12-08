Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι με το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης δημάρχων, συστηματικοποιείται η συνδιαλλαγή.

O κ. Δούκας σε συνέντευξή του υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «περιμέναμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση για τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης επίθεσης, ίσως την πιο σοβαρή της μεταπολίτευσης, που αγγίζει τα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας».

Στη συνέντευξή του (dnews), σημείωσε για το νέο εκλογικό σύστημα πως «υπονομεύει δομικά στοιχεία του θεσμού, αυτά της υψηλής αντιπροσωπευτικότητας, των συνεργασιών και της συνεννόησης» προσθέτοντας ότι «το εκλογικό σύστημα που προτείνει η κυβέρνηση καταργεί το δεύτερο γύρο των εκλογών και καθιερώνει τη ψήφο δεύτερης επιλογής. Καταργεί την Κυριακή των μεγάλων ανατροπών, των συνεργασιών, των συνεννοήσεων. Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή. Αυτά οδηγούν σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους, εύκολα χειραγωγούμενους».

Αναφερόμενος στο κλείσιμο των δήμων στις 16 Δεκεμρρίου, είπε ότι δεν πρέπει να είναι το τέλος αλλά η αρχή των κινητοποιήσεων.

«Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου και συνεννόησης με την κυβέρνηση. Δεν μας ακούει, γιατί δεν χωρούν στην πολιτική της οι αποκεντρωμένοι θεσμοί», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τους πόρους που θα λάβουν οι δήμοι απάντησε σε όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση.

«Λέει την μισή αλήθεια. Θα πάρουμε 2,7 δις. ευρώ, αλλά έπρεπε να πάρουμε 8,5 δισ. ευρώ, όπως προβλέπει ψηφισμένος νόμος από το 2010. Μας αφαιρεί δηλαδή 5,7 δισ. ευρώ. Σε σχέση με πέρσι οι πόροι μας είναι αυξημένοι κατά 82 ευρώ. Για να έχουμε ένα μέτρο της πραγματικότητας, μόνο η αύξηση του μισθολογικού κόστους των δήμων είναι 92 εκ. ευρώ».

Σχετικά με τα δημοτικά τέλη, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι «είναι τουλάχιστον προκλητικό η κυβέρνηση να κουνάει το δάκτυλο στους δήμους. Τους παρακρατά θεσμοθετημένους πόρους, τους παίρνει τα πρόστιμα από τον ΚΟΚ, τώρα προβλέπει να μοιράζει κατά το δοκούν έσοδα από άλλα τέλη, δεν μας επιστρέφει τα έσοδα από τέλη που μας αφαιρέθηκαν (τέλος βοσκής, ζύθου, πετρελαιοειδών κ.ά.) και μας ζητά να στραφούμε στους δημότες μας, για να καλύψουμε τα κενά που η δική της πολιτική δημιούργησε. Δυστυχώς αρκετοί δήμοι αναγκάζονται να προχωρήσουν σε αυξήσεις δημοτικών τελών, γιατί θα βρεθούν στο κόκκινο, όχι τον Οκτώβριο που συνήθως ένας στους δύο δήμους αντιμετωπίζει αυτό τον κίνδυνο, αλλά από το πρώτο 3μηνο του χρόνου».

Σχετικά με τον δήμο Αθηναίων τόνισε πως «με μεγάλες δυσκολίες και πολλά γράψε-σβήσε, αποφασίσαμε να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη για τους δημότες μας. Μάλιστα θα συνεχίσουμε για ειδικές ευάλωτες ομάδες δημοτών μας να τα μηδενίζουμε».